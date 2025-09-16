Секунды решали всё: почему спасение Свечникова оказалось сорвано

Жена пропавшего во время заплыва в Босфоре российского пловца Николая Свечникова возложила ответственность за случившееся на организаторов соревнований. Об этом сообщает портал "360.ru".

По словам Антонины Свечниковой, именно ошибки в организации поиска стали причиной трагедии. Женщина утверждает, что спасатели действовали недостаточно быстро и не расширили зону работ, хотя это требовалось по правилам безопасности.

"Мы потеряли драгоценное время, которое могло бы быть использовано для спасения супруга, поскольку каждая секунда в воде имеет решающее значение", — подчеркнула Антонина Свечникова.

Она уверена, что промедление и нарушение норм со стороны организаторов стали решающими факторами в исчезновении её мужа. Сейчас обстоятельства происшествия продолжают выясняться.