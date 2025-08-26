Здоровье оставили за бортом: что рассказали участники заплыва

Участники заплыва через Босфор в Турции рассказали, что проверка здоровья перед стартом практически не проводилась. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

"Возможно, просто посмотрели"

По словам пловцов, процедура выглядела крайне поверхностно:

"Мы проходили мимо, возможно, визуально осмотрели и всё".

Помощь на дистанции

Во время соревнований нескольким участникам стало плохо, и им оказали помощь. Однако среди них не было россиянина Николая Свечникова.