Здоровье оставили за бортом: что рассказали участники заплыва
Участники заплыва через Босфор в Турции рассказали, что проверка здоровья перед стартом практически не проводилась. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
"Возможно, просто посмотрели"
По словам пловцов, процедура выглядела крайне поверхностно:
"Мы проходили мимо, возможно, визуально осмотрели и всё".
Помощь на дистанции
Во время соревнований нескольким участникам стало плохо, и им оказали помощь. Однако среди них не было россиянина Николая Свечникова.
