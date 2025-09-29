Bosch режет по живому: 13 тысяч увольнений и тревожный сигнал для всей автоиндустрии

Крупнейший мировой поставщик автокомпонентов Robert Bosch GmbH готовится к масштабной реструктуризации. Как сообщает "Интерфакс", компания может сократить около 13 тысяч рабочих мест в подразделении автозапчастей. Причины — снижение спроса на рынке, рост затрат и усилившаяся конкуренция.

К концу 2024 года штат Bosch составлял 417,9 тысячи сотрудников. Теперь под оптимизацию попадут в первую очередь административные и сбытовые отделы, а также подразделения, занимающиеся разработкой и производством.

"Нам необходимо срочно поработать над повышением конкурентоспособности в секторе мобильности и продолжать постоянно сокращать расходы", — заявил член правления и директор по производственным отношениям Bosch Штефан Грош.

По его словам, решение о сокращениях и снижении инвестиций "очень болезненно, но выхода нет".

Основные шаги Bosch

Компания намерена:

урезать материальные и эксплуатационные издержки;

сократить вложения в производственные мощности и здания;

оптимизировать логистику и цепочки поставок.

Сравнение с другими компаниями

Компания Год Сокращения Причина Bosch 2025 ~13 тыс. Снижение спроса, рост затрат Continental 2023 ~7,5 тыс. Электрификация, падение продаж ZF Friedrichshafen 2022 ~6 тыс. Оптимизация издержек Ford 2023 ~3 тыс. (в Европе) Переход на электромобили

Советы шаг за шагом: как компаниям пережить кризис

Пересмотреть портфель продуктов и выделить ключевые направления. Сократить административные расходы и автоматизировать процессы. Развивать цифровые решения: ПО для автомобилей, электрификация, ИИ. Вести диалог с профсоюзами для минимизации социального напряжения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Делать ставку только на ДВС.

Последствие: Потеря позиций на фоне роста электромобилей.

Альтернатива: Ускорить переход на компоненты для EV и гибридов.

Ошибка: Массовые увольнения без параллельного инвестирования в инновации.

Последствие: Потеря компетенций и кадрового потенциала.

Альтернатива: Создавать программы переподготовки сотрудников.

А что если…

Если Bosch успешно проведёт оптимизацию, компания сможет укрепить позиции в секторе "мобильности будущего" — электромобили, аккумуляторы, электронные системы. Но если меры окажутся запоздалыми, конкуренты из Китая и Кореи могут перехватить часть рынков.

Плюсы и минусы стратегии Bosch

Плюсы Минусы Снижение расходов Массовые увольнения ударят по имиджу Оптимизация цепочек поставок Потеря опыта и квалифицированных специалистов Сосредоточение на перспективных направлениях Возможное снижение инновационной активности Долгосрочное укрепление позиций Риск социального напряжения

FAQ

Почему Bosch сокращает рабочие места?

Из-за падения спроса, роста затрат и необходимости повысить конкурентоспособность.

Затронет ли это Россию?

Bosch официально приостановил часть операций в РФ после 2022 года, поэтому основной удар придётся на Европу и другие ключевые рынки.

Будет ли компания инвестировать в электромобили?

Да, направление "мобильности будущего" остаётся стратегическим приоритетом.

Мифы и правда

Миф: Bosch уходит с мирового рынка.

Правда: Компания сокращает издержки, но остаётся крупнейшим поставщиком автокомпонентов.

Миф: Сокращения означают банкротство.

Правда: Это реструктуризация для повышения эффективности.

3 интересных факта

• Bosch был основан в 1886 году в Штутгарте и начинал с производства магнето для двигателей.

• Компания входит в десятку крупнейших мировых работодателей в автопроме.

• Более 60% прибыли Bosch приносит сегмент "Мобильные решения".

Исторический контекст