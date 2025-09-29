Bosch режет по живому: 13 тысяч увольнений и тревожный сигнал для всей автоиндустрии
Крупнейший мировой поставщик автокомпонентов Robert Bosch GmbH готовится к масштабной реструктуризации. Как сообщает "Интерфакс", компания может сократить около 13 тысяч рабочих мест в подразделении автозапчастей. Причины — снижение спроса на рынке, рост затрат и усилившаяся конкуренция.
К концу 2024 года штат Bosch составлял 417,9 тысячи сотрудников. Теперь под оптимизацию попадут в первую очередь административные и сбытовые отделы, а также подразделения, занимающиеся разработкой и производством.
"Нам необходимо срочно поработать над повышением конкурентоспособности в секторе мобильности и продолжать постоянно сокращать расходы", — заявил член правления и директор по производственным отношениям Bosch Штефан Грош.
По его словам, решение о сокращениях и снижении инвестиций "очень болезненно, но выхода нет".
Основные шаги Bosch
Компания намерена:
-
урезать материальные и эксплуатационные издержки;
-
сократить вложения в производственные мощности и здания;
-
оптимизировать логистику и цепочки поставок.
Сравнение с другими компаниями
|Компания
|Год
|Сокращения
|Причина
|Bosch
|2025
|~13 тыс.
|Снижение спроса, рост затрат
|Continental
|2023
|~7,5 тыс.
|Электрификация, падение продаж
|ZF Friedrichshafen
|2022
|~6 тыс.
|Оптимизация издержек
|Ford
|2023
|~3 тыс. (в Европе)
|Переход на электромобили
Советы шаг за шагом: как компаниям пережить кризис
-
Пересмотреть портфель продуктов и выделить ключевые направления.
-
Сократить административные расходы и автоматизировать процессы.
-
Развивать цифровые решения: ПО для автомобилей, электрификация, ИИ.
-
Вести диалог с профсоюзами для минимизации социального напряжения.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Делать ставку только на ДВС.
-
Последствие: Потеря позиций на фоне роста электромобилей.
-
Альтернатива: Ускорить переход на компоненты для EV и гибридов.
-
Ошибка: Массовые увольнения без параллельного инвестирования в инновации.
-
Последствие: Потеря компетенций и кадрового потенциала.
-
Альтернатива: Создавать программы переподготовки сотрудников.
А что если…
Если Bosch успешно проведёт оптимизацию, компания сможет укрепить позиции в секторе "мобильности будущего" — электромобили, аккумуляторы, электронные системы. Но если меры окажутся запоздалыми, конкуренты из Китая и Кореи могут перехватить часть рынков.
Плюсы и минусы стратегии Bosch
|Плюсы
|Минусы
|Снижение расходов
|Массовые увольнения ударят по имиджу
|Оптимизация цепочек поставок
|Потеря опыта и квалифицированных специалистов
|Сосредоточение на перспективных направлениях
|Возможное снижение инновационной активности
|Долгосрочное укрепление позиций
|Риск социального напряжения
FAQ
Почему Bosch сокращает рабочие места?
Из-за падения спроса, роста затрат и необходимости повысить конкурентоспособность.
Затронет ли это Россию?
Bosch официально приостановил часть операций в РФ после 2022 года, поэтому основной удар придётся на Европу и другие ключевые рынки.
Будет ли компания инвестировать в электромобили?
Да, направление "мобильности будущего" остаётся стратегическим приоритетом.
Мифы и правда
-
Миф: Bosch уходит с мирового рынка.
-
Правда: Компания сокращает издержки, но остаётся крупнейшим поставщиком автокомпонентов.
-
Миф: Сокращения означают банкротство.
-
Правда: Это реструктуризация для повышения эффективности.
3 интересных факта
• Bosch был основан в 1886 году в Штутгарте и начинал с производства магнето для двигателей.
• Компания входит в десятку крупнейших мировых работодателей в автопроме.
• Более 60% прибыли Bosch приносит сегмент "Мобильные решения".
Исторический контекст
-
2020 — Bosch объявил о первых масштабных сокращениях из-за пандемии.
-
2022 — компания приостановила поставки в Россию.
-
2025 — новая волна реструктуризации с сокращением до 13 тыс. рабочих мест.
