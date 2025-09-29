Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Bosch логотив
Bosch логотив
© commons.wikimedia.org by Christoph Hoffmann is licensed under CC BY-SA 2.0 de
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:17

Bosch режет по живому: 13 тысяч увольнений и тревожный сигнал для всей автоиндустрии

"Интерфакс": Bosch проведёт реструктуризацию и уволит до 13 тысяч сотрудников в 2025 году

Крупнейший мировой поставщик автокомпонентов Robert Bosch GmbH готовится к масштабной реструктуризации. Как сообщает "Интерфакс", компания может сократить около 13 тысяч рабочих мест в подразделении автозапчастей. Причины — снижение спроса на рынке, рост затрат и усилившаяся конкуренция.

К концу 2024 года штат Bosch составлял 417,9 тысячи сотрудников. Теперь под оптимизацию попадут в первую очередь административные и сбытовые отделы, а также подразделения, занимающиеся разработкой и производством.

"Нам необходимо срочно поработать над повышением конкурентоспособности в секторе мобильности и продолжать постоянно сокращать расходы", — заявил член правления и директор по производственным отношениям Bosch Штефан Грош.

По его словам, решение о сокращениях и снижении инвестиций "очень болезненно, но выхода нет".

Основные шаги Bosch

Компания намерена:

  • урезать материальные и эксплуатационные издержки;

  • сократить вложения в производственные мощности и здания;

  • оптимизировать логистику и цепочки поставок.

Сравнение с другими компаниями

Компания Год Сокращения Причина
Bosch 2025 ~13 тыс. Снижение спроса, рост затрат
Continental 2023 ~7,5 тыс. Электрификация, падение продаж
ZF Friedrichshafen 2022 ~6 тыс. Оптимизация издержек
Ford 2023 ~3 тыс. (в Европе) Переход на электромобили

Советы шаг за шагом: как компаниям пережить кризис

  1. Пересмотреть портфель продуктов и выделить ключевые направления.

  2. Сократить административные расходы и автоматизировать процессы.

  3. Развивать цифровые решения: ПО для автомобилей, электрификация, ИИ.

  4. Вести диалог с профсоюзами для минимизации социального напряжения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Делать ставку только на ДВС.

  • Последствие: Потеря позиций на фоне роста электромобилей.

  • Альтернатива: Ускорить переход на компоненты для EV и гибридов.

  • Ошибка: Массовые увольнения без параллельного инвестирования в инновации.

  • Последствие: Потеря компетенций и кадрового потенциала.

  • Альтернатива: Создавать программы переподготовки сотрудников.

А что если…

Если Bosch успешно проведёт оптимизацию, компания сможет укрепить позиции в секторе "мобильности будущего" — электромобили, аккумуляторы, электронные системы. Но если меры окажутся запоздалыми, конкуренты из Китая и Кореи могут перехватить часть рынков.

Плюсы и минусы стратегии Bosch

Плюсы Минусы
Снижение расходов Массовые увольнения ударят по имиджу
Оптимизация цепочек поставок Потеря опыта и квалифицированных специалистов
Сосредоточение на перспективных направлениях Возможное снижение инновационной активности
Долгосрочное укрепление позиций Риск социального напряжения

FAQ

Почему Bosch сокращает рабочие места?
Из-за падения спроса, роста затрат и необходимости повысить конкурентоспособность.

Затронет ли это Россию?
Bosch официально приостановил часть операций в РФ после 2022 года, поэтому основной удар придётся на Европу и другие ключевые рынки.

Будет ли компания инвестировать в электромобили?
Да, направление "мобильности будущего" остаётся стратегическим приоритетом.

Мифы и правда

  • Миф: Bosch уходит с мирового рынка.

  • Правда: Компания сокращает издержки, но остаётся крупнейшим поставщиком автокомпонентов.

  • Миф: Сокращения означают банкротство.

  • Правда: Это реструктуризация для повышения эффективности.

3 интересных факта

• Bosch был основан в 1886 году в Штутгарте и начинал с производства магнето для двигателей.
• Компания входит в десятку крупнейших мировых работодателей в автопроме.
• Более 60% прибыли Bosch приносит сегмент "Мобильные решения".

Исторический контекст

  1. 2020 — Bosch объявил о первых масштабных сокращениях из-за пандемии.

  2. 2022 — компания приостановила поставки в Россию.

  3. 2025 — новая волна реструктуризации с сокращением до 13 тыс. рабочих мест.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автослесарь рассказал, как избежать поломки автоматической коробки передач сегодня в 6:26

Коробка на грани: как агрессия за рулем убивает АКПП быстрее механиков

Узнайте, какие ошибки водителей сокращают ресурс автоматической коробки передач и как сохранить её работоспособность на долгие годы.

Читать полностью » Automobili Lamborghini в Монако показала флагманскую яхту Tecnomar 101FT сегодня в 5:25

Автодизайн на воде: яхта Lamborghini 101FT ломает привычные стандарты

Lamborghini и The Italian Sea Group представили новую яхту, которая сочетает мощь суперкара и комфорт на воде. В чём секрет её притягательности?

Читать полностью » Моторист объяснил, какие ошибки при доливке антифриза приводят к перегреву двигателя сегодня в 5:23

Кипящий котёл под капотом: как доливка антифриза превращается в угрозу двигателю

Ошибки при доливке антифриза могут привести к перегреву двигателя. Узнайте, как правильно проверять и доливать жидкость, чтобы сохранить мотор в порядке.

Читать полностью » Эксперт по шинному рынку: всесезонные модели уступают зимним на льду сегодня в 4:21

На бумаге идеальны, на дороге — лотерея: реальность всесезонных шин

Универсальные или специализированные? Разбираем, чем отличаются всесезонные шины от летних и зимних, и кому стоит выбрать каждую из них.

Читать полностью » Полная замена масла в двигателе продлевает ресурс мотора — советы автосервиса сегодня в 4:14

Змеиный яд под капотом: 3 хитрости, как полностью очистить двигатель от старого масла

Узнайте, как максимально эффективно удалить старое масло из двигателя и подготовить автомобиль к долгой и надежной работе.

Читать полностью » Эксперты назвали лучшие подержанные автомобили до 2,5 млн рублей в России сегодня в 3:56

Новый китайский автомобиль? Не торопитесь: вот что реально выгодно за 2,5 млн

Подержанные автомобили до 2,5 млн рублей могут оказаться выгоднее новых китайских моделей, предлагая комфорт, надежность и полный набор функций для городской жизни.

Читать полностью » Mercedes-Maybach показал V12 Edition как последнюю модель с легендарным мотором сегодня в 3:35

Mercedes-Maybach сыграл финальный аккорд для V12 — всего 50 машин

Уникальный Mercedes-Maybach V12 Edition объединяет наследие Zeppelin и новейшие технологии, предлагая всего 50 автомобилей для коллекционеров.

Читать полностью » Аварийные огни обязаны быть включены на обоих автомобилях при буксировке — автоинструктор сегодня в 2:54

Буксируешь — не зевай: что происходит, если игнорировать скорость и массу авто

Узнайте, кто должен включать «аварийку» при буксировке, какие ограничения существуют для машин с АКПП и как безопасно перемещать неисправный автомобиль.

Читать полностью »

Новости
Наука

Исследование углеродного цикла в океанах помогает прогнозировать климатические изменения и экосистемы
Садоводство

Учёные: обрезка флоксов осенью увеличивает количество побегов в 4–5 раз
Дом

Ипотека: основные плюсы, минусы и реальные риски для покупателя
Туризм

Семь направлений за два часа: куда съездить вблизи Санкт-Петербурга
Культура и шоу-бизнес

Певица Алёна Свиридова поделилась методами активного образа жизни и сбалансированного питания
Технологии

Microsoft ограничила доступ Минобороны Израиля к Azure и ИИ-сервисам
Красота и здоровье

Врач Анча Баранова: парацетамол может быть фактором риска аутизма при злоупотреблении
Спорт и фитнес

Тренер Яблокова: для тренировки рук дома можно использовать гантели или бутылки с водой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet