Подобно Telegram: Таганский суд оштрафовал Pinterest за отказ удалять неприемлемый в РФ контент

Таганский суд оштрафовал Pinterest на 7 миллионов рублей за нарушение законодательства

Как сообщает пресс-центр Таганского суда, компания Pinterest Europe Limited была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.50 КоАП РФ. Ей был назначен административный штраф в размере, максимально возможном для юридических лиц — до 8 миллионов рублей.

Конкретные детали, которые стали основанием для составления протокола, не разглашаются.

Pinterest — это платформа для обмена изображениями и видео, позволяющая пользователям публиковать собственный контент, создавать коллекции из понравившихся материалов. Сервис пользуется популярностью как в России, так и за её пределами, привлекая более 400 миллионов активных пользователей ежемесячно.

13 августа Таганский районный суд также вынес решение о штрафе в размере 4 миллионов рублей в отношении Telegram за неудаление контента, запрещённого на территории России, основываясь на части 2 статьи 13.41 КоАП РФ, касающейся обязанностей по удалению информации.

Фото: Викисклад/ Сатиш Шанкаран (Creative Commons Attribution 2.0)