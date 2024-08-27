Подобно Telegram: Таганский суд оштрафовал Pinterest за отказ удалять неприемлемый в РФ контент

Как сообщает пресс-центр Таганского суда, компания Pinterest Europe Limited была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.50 КоАП РФ. Ей был назначен административный штраф в размере, максимально возможном для юридических лиц — до 8 миллионов рублей.
Конкретные детали, которые стали основанием для составления протокола, не разглашаются.
Pinterest — это платформа для обмена изображениями и видео, позволяющая пользователям публиковать собственный контент, создавать коллекции из понравившихся материалов. Сервис пользуется популярностью как в России, так и за её пределами, привлекая более 400 миллионов активных пользователей ежемесячно.
13 августа Таганский районный суд также вынес решение о штрафе в размере 4 миллионов рублей в отношении Telegram за неудаление контента, запрещённого на территории России, основываясь на части 2 статьи 13.41 КоАП РФ, касающейся обязанностей по удалению информации.
Фото: Викисклад/ Сатиш Шанкаран (Creative Commons Attribution 2.0)
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