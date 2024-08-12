Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил борцов с завоеванием наград в Париже

Борцы из Дагестана завоевали награды на Играх-2024 в Париже

Глава Дагестана Сергей Меликов в своем ТГ-канале поздравил дагестанских борцов вольного стиля, которые завоевали награды на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

На Олимпиаде по вольной борьбе золото завоевали Разамбек Жамалов, Ахмед Тажудинов и Магомед Рамазанов. Бронзу получили Даурен Куруглиев и Магомедхан Магомедов. Гашим Магомедов завоевал серебро в тхэквондо.

И хотя борцы выступали под чужими флагами, однако их путь начинался в России, Дагестане.

"Уверен, впереди вас ждут победы, а гимн нашей страны ещё не раз прозвучит на самых престижных соревнованиях!" - отметил Меликов

Напомним, что вчера, 11 августа, Олимпийские игры в Париже официально завершились.

Фото: Чемпионат