Глава Дагестана Сергей Меликов в своем ТГ-канале поздравил дагестанских борцов вольного стиля, которые завоевали награды на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
На Олимпиаде по вольной борьбе золото завоевали Разамбек Жамалов, Ахмед Тажудинов и Магомед Рамазанов. Бронзу получили Даурен Куруглиев и Магомедхан Магомедов. Гашим Магомедов завоевал серебро в тхэквондо.
И хотя борцы выступали под чужими флагами, однако их путь начинался в России, Дагестане.
"Уверен, впереди вас ждут победы, а гимн нашей страны ещё не раз прозвучит на самых престижных соревнованиях!" - отметил Меликов
Напомним, что вчера, 11 августа, Олимпийские игры в Париже официально завершились.
Фото: Чемпионат
Вице-премьер Вулин: жизни Вучича угрожают противники его политики и наркокланы
Жизнь сербского лидера Александра Вучича находится в опасности из-за противников его политики и международных группировок наркоторговцев. Такое мнение высказал в беседе с российским агентством РИА Новости сербский государственный и политический деятель Александр Вулин, который на данный момент занимает пост вице-премьера.
Филиппо призвал остановить НАТО после атаки на ЗАЭС
Французский политик Флориан Филиппо, который на данный момент является лидером политической партии "Патриоты", считает виновной Организацию Североатлантического договора в эскалации конфликтной ситуации после ударов по Запорожской АЭС, в результате которых начала гореть система охлаждения. Такое мнение он высказал в социальных сетях, информирует РИА Новости.
Юрий Куклачёв рассказал, что перенёс 2 остановки сердца
Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв сообщил, что сейчас прекрасно себя чувствует.
Врач Русакова: в магазине лучше выбрать соки без добавок и красителей
Диетолог Дарья Русакова порекомендовала выбирать соки без добавок и красителей, особенно из линейки детского питания, так как они содержат больше витаминов и пищевых волокон. Однако употреблять их следует не чаще двух раз в неделю.