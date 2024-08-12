Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.08.2024 : 87,992
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.08.2024 : 95,1844
Борцы из Дагестана завоевали награды на Играх-2024 в Париже
  1. Главная
  2. Спорт

Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил борцов с завоеванием наград в Париже

Борцы из Дагестана завоевали награды на Играх-2024 в Париже

Глава Дагестана Сергей Меликов в своем ТГ-канале поздравил дагестанских борцов вольного стиля, которые завоевали награды на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

На Олимпиаде по вольной борьбе золото завоевали Разамбек Жамалов, Ахмед Тажудинов и Магомед Рамазанов. Бронзу получили Даурен Куруглиев и Магомедхан Магомедов. Гашим Магомедов завоевал серебро в тхэквондо.

И хотя борцы выступали под чужими флагами, однако их путь начинался в России, Дагестане.

"Уверен, впереди вас ждут победы, а гимн нашей страны ещё не раз прозвучит на самых престижных соревнованиях!" - отметил Меликов

Напомним, что вчера, 11 августа, Олимпийские игры в Париже официально завершились.

Фото: Чемпионат

Мир

Вице-премьер Вулин: жизни Вучича угрожают противники его политики и наркокланы

Вице-премьер Вулин: жизни Вучича угрожают противники его политики и наркокланы

Жизнь сербского лидера Александра Вучича находится в опасности из-за противников его политики и международных группировок наркоторговцев. Такое мнение высказал в беседе с российским агентством РИА Новости сербский государственный и политический деятель Александр Вулин, который на данный момент занимает пост вице-премьера.

Читать полностью
Филиппо призвал остановить НАТО после атаки на ЗАЭС

Филиппо призвал остановить НАТО после атаки на ЗАЭС

Французский политик Флориан Филиппо, который на данный момент является лидером политической партии "Патриоты", считает виновной Организацию Североатлантического договора в эскалации конфликтной ситуации после ударов по Запорожской АЭС, в результате которых начала гореть система охлаждения. Такое мнение он высказал в социальных сетях, информирует РИА Новости.

Читать полностью

Общество

Юрий Куклачёв рассказал, что перенёс 2 остановки сердца

Юрий Куклачёв рассказал, что перенёс 2 остановки сердца

Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв сообщил, что сейчас прекрасно себя чувствует.

Читать полностью
Врач Русакова: в магазине лучше выбрать соки без добавок и красителей

Врач Русакова: в магазине лучше выбрать соки без добавок и красителей

Диетолог Дарья Русакова порекомендовала выбирать соки без добавок и красителей, особенно из линейки детского питания, так как они содержат больше витаминов и пищевых волокон. Однако употреблять их следует не чаще двух раз в неделю.

Читать полностью

Новости