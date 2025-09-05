Борщевик атакует: жителей России могут лишить участков за игнорирование сорняка

Борьба с борщевиком в России выходит на новый уровень: весной следующего года вступит в силу закон, по которому у землевладельцев смогут изымать участки, если они не наведут порядок до 1 марта. Суд сможет лишить права собственности тех, кто игнорирует проблему. Об этом сообщил Сергей Поляков.

В деревне Кривское Калужской области сорняк разросся настолько, что трёхметровые стебли нависают над единственной дорогой. Жители признаются, что сил справляться с агрессивным растением у них почти не осталось.

"Каждый год у нас одна и та же картина. Борщевик появляется на старом месте. Он разрастается как бешеный. Все мы боремся, как можем", — сказала жительница деревни Олеся Трубина.

Всего в деревне девять жителей, и почти всё их время уходит на борьбу с сорняком. На своём участке Трубина вручную выдёргивает молодые побеги, а её супруг обрабатывает границы химикатами и удаляет соцветия. По их словам, ещё пять лет назад в деревне борщевика не было.

"Идёт от леса, от полей, домов, которые заброшены. Никто не ухаживает, никто не смотрит. Мы приезжаем крайне редко, и каждый приезд приходится заниматься только борщевиком", — отметил житель деревни Сергей Крутиков.

Опасность борщевика

Борщевик Сосновского может вырастать до четырёх метров, а его широкие листья мешают подобраться к стволу. Самая большая угроза — ядовитый сок, который при попадании на кожу вызывает ожоги и пузыри. Симптомы усиливаются к вечеру, когда воздействие ультрафиолета становится ощутимее.

Растение легко распространяется: один куст даёт до 20 тысяч семян, сохраняющих всхожесть до пяти лет. Именно поэтому искоренить борщевик крайне трудно.

Методы борьбы

Самый простой способ — перепахивание заражённых участков с последующим укрытием плотной чёрной плёнкой. Однако вместе с борщевиком погибают и полезные растения. Многие садоводы применяют химикаты или регулярное скашивание.

В Санкт-Петербурге подключили технологии: по дорогам ездят автомобили с камерами, которые фиксируют местоположение борщевика.

"Видеокамера направлена под углом 45 градусов на обочину. Соответственно, когда автомобиль проезжает мимо, он фиксирует боковой обзор", — пояснил заместитель начальника отдела ГАТИ Артур Яковлев.

Юридическая ответственность

Юристы напоминают, что в ряде регионов персональная ответственность за бездействие действует уже около десяти лет.

"В 13 или 15 регионах России существует уже около 10 лет персональная ответственность для физических лиц, для должностных лиц, для компаний, которые не предпринимают никаких мер для избавления от борщевика и других вредоносных растений", — подчеркнула адвокат, член Ассоциации юристов России Елена Орешникова.

В Подмосковье с этого года введены фиксированные штрафы: за борщевик на участке дачнику придётся заплатить 5 тысяч рублей.

Новый закон усилит меры контроля: теперь речь идёт не только о штрафах, но и об изъятии земель. Эксперты уверены, что только строгие меры заставят собственников внимательнее следить за своими участками и не допускать распространения опасного растения.

