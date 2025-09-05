Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Борщевик
Борщевик
© commons.wikimedia.org by Natubico is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 17:24

Борщевик атакует: жителей России могут лишить участков за игнорирование сорняка

В России введена ответственность за борщевик: штрафы и изъятие участков

Борьба с борщевиком в России выходит на новый уровень: весной следующего года вступит в силу закон, по которому у землевладельцев смогут изымать участки, если они не наведут порядок до 1 марта. Суд сможет лишить права собственности тех, кто игнорирует проблему. Об этом сообщил Сергей Поляков.

В деревне Кривское Калужской области сорняк разросся настолько, что трёхметровые стебли нависают над единственной дорогой. Жители признаются, что сил справляться с агрессивным растением у них почти не осталось.

"Каждый год у нас одна и та же картина. Борщевик появляется на старом месте. Он разрастается как бешеный. Все мы боремся, как можем", — сказала жительница деревни Олеся Трубина.

Всего в деревне девять жителей, и почти всё их время уходит на борьбу с сорняком. На своём участке Трубина вручную выдёргивает молодые побеги, а её супруг обрабатывает границы химикатами и удаляет соцветия. По их словам, ещё пять лет назад в деревне борщевика не было.

"Идёт от леса, от полей, домов, которые заброшены. Никто не ухаживает, никто не смотрит. Мы приезжаем крайне редко, и каждый приезд приходится заниматься только борщевиком", — отметил житель деревни Сергей Крутиков.

Опасность борщевика

Борщевик Сосновского может вырастать до четырёх метров, а его широкие листья мешают подобраться к стволу. Самая большая угроза — ядовитый сок, который при попадании на кожу вызывает ожоги и пузыри. Симптомы усиливаются к вечеру, когда воздействие ультрафиолета становится ощутимее.

Растение легко распространяется: один куст даёт до 20 тысяч семян, сохраняющих всхожесть до пяти лет. Именно поэтому искоренить борщевик крайне трудно.

Методы борьбы

Самый простой способ — перепахивание заражённых участков с последующим укрытием плотной чёрной плёнкой. Однако вместе с борщевиком погибают и полезные растения. Многие садоводы применяют химикаты или регулярное скашивание.

В Санкт-Петербурге подключили технологии: по дорогам ездят автомобили с камерами, которые фиксируют местоположение борщевика.

"Видеокамера направлена под углом 45 градусов на обочину. Соответственно, когда автомобиль проезжает мимо, он фиксирует боковой обзор", — пояснил заместитель начальника отдела ГАТИ Артур Яковлев.

Юридическая ответственность

Юристы напоминают, что в ряде регионов персональная ответственность за бездействие действует уже около десяти лет.

"В 13 или 15 регионах России существует уже около 10 лет персональная ответственность для физических лиц, для должностных лиц, для компаний, которые не предпринимают никаких мер для избавления от борщевика и других вредоносных растений", — подчеркнула адвокат, член Ассоциации юристов России Елена Орешникова.

В Подмосковье с этого года введены фиксированные штрафы: за борщевик на участке дачнику придётся заплатить 5 тысяч рублей.

Новый закон усилит меры контроля: теперь речь идёт не только о штрафах, но и об изъятии земель. Эксперты уверены, что только строгие меры заставят собственников внимательнее следить за своими участками и не допускать распространения опасного растения.

Три интересных факта

  1. Сок борщевика под воздействием солнца вызывает ожоги сильнее, чем крапива — иногда требуются даже медицинские перевязки.
  2. Первоначально борщевик Сосновского завозили как кормовую культуру, но из-за горького молока быстро отказались от этой идеи.
  3. В некоторых странах борщевик официально признан инвазивным видом и его ликвидация финансируется из бюджета.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Курской области для хранения моркови и свёклы применяют песок, глину и хвойные опилки сегодня в 13:25

Овощи в Курске доживают до весны или гниют к январю — решает всего одна мелочь

Жители Курской области делятся хитростями, как сохранить морковь и свёклу в погребе до весны. Один простой приём поможет удержать овощи свежими.

Читать полностью » Сохраните корни зимой: опавшие листья – лучшая защита от морозов – простой способ сегодня в 13:12

Листья шепчут секрет богатого урожая: как сделать листовой компост своими руками

Узнайте, как опавшие листья способны стать ценным ресурсом для вашего сада! Превратите их в листовой компост – рыхлый и питательный, улучшающий структуру почвы. Ра раскроем секреты осенней переработки.

Читать полностью » Морозостойкий огород: посейте это под зиму и забудьте о весенних хлопотах – советы бывалых сегодня в 12:12

Холод – союзник урожая: какие семена не боятся морозов и дадут раннюю зелень

Подзимний посев – секрет опытных огородников! Узнайте, какие культуры посеять осенью, чтобы получить самый ранний урожай весной. Секреты и преимущества метода.

Читать полностью » Посадка озимого чеснока в Костромской области начинается в конце сентября сегодня в 12:10

Три недели решают всё: когда озимый чеснок в Костромской области приживается, а когда погибает

Жители Костромской области делятся проверенными секретами посадки озимого чеснока. Один важный приём осенью решает, каким будет урожай весной.

Читать полностью » Эксперты: картофель нужно дозревать 10–20 дней перед закладкой в погреб сегодня в 11:14

Картофель превращается в яд быстрее, чем кажется: одна ошибка после уборки решает всё

Многие дачники уверены, что хранение картошки зависит только от погреба. Но всё решают первые недели после уборки — именно там кроются главные ошибки.

Читать полностью » 5 лет ожидания или хитрость агронома: как правильно посадить грушу после груши сегодня в 11:12

Груша не прощает ошибок: вот как правильно подготовить землю для посадки – советы опытных садоводов

Узнайте, почему груша перестала плодоносить и как восстановить почву после старого дерева. Советы по посадке, выбору места и использованию сидератов для богатого урожая.

Читать полностью » Биопрепараты против химии: когда и как применять для максимальной защиты винограда сегодня в 10:24

Забудьте о зное: вот почему обработка винограда утром или вечером – ключ к здоровью лозы

Узнайте, как выбрать идеальное время и погоду для обработки винограда, чтобы защитить лозу от болезней и вредителей. Избегайте распространенных ошибок новичков и следуйте секретам опытных виноградарей для получения богатого урожая. Раскрываем важность подходящего времени суток и проверенных методов.

Читать полностью » Альтернатива севообороту: что делать, если мало места – хитрости опытных садоводов сегодня в 10:12

Тайное оружие агрономов: что делать, если нет места для севооборота в саду – хитрый способ

Узнайте, почему нельзя сажать яблоню на место старой яблони и как грамотный севооборот влияет на урожай. Экспертные советы и альтернативные методы для богатого сада.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Упражнения для рук без оборудования: врачи назвали эффективный комплекс на 10 минут
Красота и здоровье

Врачи: сочетание яиц с кофе снижает усвоение кальция и железа почти на 80%
Садоводство

Специалисты Planeta Jardin: цитрусовая кожура защитит растения от муравьёв и тли
Питомцы

Подготовка кошачьего лотка перед зимой обеспечивает питомцу комфорт и чистоту
Авто и мото

Эксперт Турсунова: перелив масла вызывает течи, нагар и риск заклинивания турбины
Наука и технологии

Ученые из Танзании описали механизм возникновения прямохождения у предков человека
Спорт и фитнес

Упражнения для улучшения баланса и устойчивости рекомендовали врачи
Дом

Дизайнер Анатолий Губанов рассказал, как правильно обустроить маленькую кухню
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet