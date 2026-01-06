Вот это урожай: цены на борщевой набор рухнули благодаря аграриям

Цены на так называемый "борщевой набор" в России по итогам 2025 года пошли вниз сразу по всем основным позициям — капусте, картофелю, луку, свёкле и моркови. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрия Леонова. По его словам, снижение стоимости объясняется сразу двумя факторами: удачным урожаем и действиями производителей, которые старались сдерживать рост цен. В результате набор продуктов, который традиционно считается индикатором доступности базовой еды, в течение года стал заметно дешевле.

Тенденция затронула весь сегмент овощей, которые обычно входят в ежедневный рацион и остаются ключевыми для зимнего периода. Снижение цен на "борщевой набор" особенно заметно на фоне того, что именно эти продукты часто демонстрируют сильные колебания стоимости из-за сезонности и расходов на хранение. Однако в 2025 году, как следует из оценки ассоциации, баланс оказался в пользу покупателей.

Что подешевело сильнее всего и на сколько

По данным ассоциации "Руспродсоюз" на 15 декабря, наиболее значительное снижение цен зафиксировано на капусту — минус 27,7% за год. На втором месте по удешевлению оказался картофель: его стоимость снизилась на 24,2%. Эти две позиции традиционно считаются базовыми для домашней кухни и закупаются в больших объёмах, поэтому именно их динамика сильнее всего заметна на уровне повседневных расходов.

Также в 2025 году подешевел лук — на 18%. Свёкла стала дешевле на 15,2%, а морковь — на 9%. Таким образом, падение цен оказалось разнонаправленным по темпу, но охватило весь "набор". Это подчёркивает, что речь идёт не о локальном эффекте по отдельным культурам, а о более общей ситуации на овощном рынке.

Почему производители смогли удержать цены

Дмитрий Леонов объяснил, что снижение произошло благодаря хорошему урожаю и усилиям производителей по сдерживанию цен. По его словам, именно сочетание этих условий позволило избежать привычного удорожания, которое часто фиксируется в период хранения и межсезонья. При достаточном объёме предложения рынок становится менее чувствительным к скачкам, а производители получают возможность сохранять умеренные уровни цен.

"Все овощи "борщевого набора" за год подешевели. Овощи "борщевого набора" подешевели благодаря хорошему урожаю и усилиям производителей по сдерживанию цен", — сказал зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

Он подчеркнул, что динамика касается всех основных позиций, а не отдельных культур, что позволяет говорить о системном результате года.

Что означает снижение для потребителей

Снижение цен на весь "борщевой набор" означает, что базовые овощи, которые используют как для первых блюд, так и для гарниров и заготовок, стали доступнее. Удешевление на десятки процентов по отдельным позициям заметно влияет на привычные продуктовые корзины и сезонные закупки. Особенно чувствительно это для семей, которые покупают такие овощи в больших объёмах и ориентируются на длительное хранение.

При этом данные, приведённые "Руспродсоюзом", фиксируют ситуацию на середину декабря, когда обычно проявляются эффекты от урожая и запасов. В 2025 году эти факторы сыграли в пользу снижения стоимости. Как следует из комментария эксперта, ключевую роль сыграли объёмы производства и политика производителей, которые смогли удержать рынок от резких скачков.