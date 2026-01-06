Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Полезные продукты
Полезные продукты
© unsplash.com by Jas Min is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Общество
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:42

Вот это урожай: цены на борщевой набор рухнули благодаря аграриям

Овощи борщевого набора подешевели из-за урожая — эксперт Леонов

Цены на так называемый "борщевой набор" в России по итогам 2025 года пошли вниз сразу по всем основным позициям — капусте, картофелю, луку, свёкле и моркови. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрия Леонова. По его словам, снижение стоимости объясняется сразу двумя факторами: удачным урожаем и действиями производителей, которые старались сдерживать рост цен. В результате набор продуктов, который традиционно считается индикатором доступности базовой еды, в течение года стал заметно дешевле.

Тенденция затронула весь сегмент овощей, которые обычно входят в ежедневный рацион и остаются ключевыми для зимнего периода. Снижение цен на "борщевой набор" особенно заметно на фоне того, что именно эти продукты часто демонстрируют сильные колебания стоимости из-за сезонности и расходов на хранение. Однако в 2025 году, как следует из оценки ассоциации, баланс оказался в пользу покупателей.

Что подешевело сильнее всего и на сколько

По данным ассоциации "Руспродсоюз" на 15 декабря, наиболее значительное снижение цен зафиксировано на капусту — минус 27,7% за год. На втором месте по удешевлению оказался картофель: его стоимость снизилась на 24,2%. Эти две позиции традиционно считаются базовыми для домашней кухни и закупаются в больших объёмах, поэтому именно их динамика сильнее всего заметна на уровне повседневных расходов.

Также в 2025 году подешевел лук — на 18%. Свёкла стала дешевле на 15,2%, а морковь — на 9%. Таким образом, падение цен оказалось разнонаправленным по темпу, но охватило весь "набор". Это подчёркивает, что речь идёт не о локальном эффекте по отдельным культурам, а о более общей ситуации на овощном рынке.

Почему производители смогли удержать цены

Дмитрий Леонов объяснил, что снижение произошло благодаря хорошему урожаю и усилиям производителей по сдерживанию цен. По его словам, именно сочетание этих условий позволило избежать привычного удорожания, которое часто фиксируется в период хранения и межсезонья. При достаточном объёме предложения рынок становится менее чувствительным к скачкам, а производители получают возможность сохранять умеренные уровни цен.

"Все овощи "борщевого набора" за год подешевели. Овощи "борщевого набора" подешевели благодаря хорошему урожаю и усилиям производителей по сдерживанию цен", — сказал зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

Он подчеркнул, что динамика касается всех основных позиций, а не отдельных культур, что позволяет говорить о системном результате года.

Что означает снижение для потребителей

Снижение цен на весь "борщевой набор" означает, что базовые овощи, которые используют как для первых блюд, так и для гарниров и заготовок, стали доступнее. Удешевление на десятки процентов по отдельным позициям заметно влияет на привычные продуктовые корзины и сезонные закупки. Особенно чувствительно это для семей, которые покупают такие овощи в больших объёмах и ориентируются на длительное хранение.

При этом данные, приведённые "Руспродсоюзом", фиксируют ситуацию на середину декабря, когда обычно проявляются эффекты от урожая и запасов. В 2025 году эти факторы сыграли в пользу снижения стоимости. Как следует из комментария эксперта, ключевую роль сыграли объёмы производства и политика производителей, которые смогли удержать рынок от резких скачков.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Шерстяные свитеры и кальсоны стали базой зимней одежды в СССР — PrimaMedia вчера в 14:42
Технологий не было, но холод не побеждал: советская многослойность работает лучше дорогих курток

Как в СССР выживали в экстремальные морозы без мембран и термобелья: три простых принципа одежды, которые работают и сегодня.

Читать полностью » Соцфонд начал назначать страховые пенсии автоматически в 2026 году — Жанна Ивановская вчера в 14:42
Пенсионные правила переписали тихо: кому в 2026 году откроют страховую пенсию по старости

В 2026 году изменились условия страховой пенсии по старости: названы возраст, стаж, баллы и новые суммы выплат, включая индексации и доплаты.

Читать полностью » Средний билет в кино не покрывает затраты на показ — глава ассоциации Воронков вчера в 14:21
Пустой зал — минус на кассе: кинотеатры в России перестали окупаться даже при работе весь день

Низкие цены и слабая посещаемость делают кинопоказы убыточными, и рынок всё чаще говорит о необходимости пересмотра стоимости билетов.

Читать полностью » Россиянки начали массово укорачивать пальцы стопы ради эстетики — Mash вчера в 12:17
Пугающий тренд среди россиянок набирает обороты — врачи уже бьют тревогу

В России набирает популярность опасная практика укорочения пальцев стопы ради эстетики. Врачи фиксируют рост осложнений и предупреждают о последствиях.

Читать полностью » Правительство утвердило субсидии регионам на орфанные лекарства с 2026 года — РИА Новости вчера в 11:17
Субсидии дадут точечно, но по крупному: кому помогут с закупкой дорогих препаратов с 2026 года

С 2026 года регионы смогут получать деньги из федерального бюджета на дорогие препараты для пациентов с орфанными заболеваниями — что меняется.

Читать полностью » В России вынесли 100 пожизненных приговоров за январь—ноябрь 2025 года — ТАСС вчера в 11:17
Самый жёсткий приговор звучит всё чаще: в России зафиксировали новый максимум пожизненных сроков

В 2025 году российские суды вынесли рекордное число пожизненных приговоров — уже 100 за январь-ноябрь. Почему статистика резко изменилась?

Читать полностью » Правительство утвердило план расширения льгот на платное обучение для многодетных — ТАСС вчера в 11:17
Скидки перестанут зависеть от доброй воли вузов: для многодетных готовят единые правила поддержки

Правительство намерено расширить список вузов со скидками для детей из многодетных семей. Мера рассчитана до 2030 года и затронет платное обучение.

Читать полностью » ЦБ сообщил о замедлении роста реальных окладов в России в 2025 году — РИА Новости вчера в 10:04
Фонд зарплат больше не разгоняют: в 2026 году вырастут доходы тех, без кого компании не выживут

HH.ru прогнозирует: в 2026-м зарплаты вырастут не у всех — прибавка будет точечной, а "зарплатная гонка" может сойти на нет.

Читать полностью »

Новости
Общество
Зарплаты разработчиков достигнут 284 тыс. рублей в 2026 году — hh.ru
Общество
В 2026 году ассортимент вина в магазинах у дома сократится вдвое — эксперты РАЭРР
Общество
Минимальные цены на социальные продукты упали на 9,3% — АКОРТ
ПФО
Объем потребительских кредитов в Пермском крае упал на 21% — Банк России
Экономика
Товарооборот России и Африки вырос до 27,7 млрд долларов — Абрамова
Садоводство
Отопление зимой снижает влажность воздуха до 20–30% в квартире — Антонов сад
Общество
Льготный НДС 10% действует на большинство детских товаров — Минпромторг
Мир
Падение нефтедобычи снижает показатели ВВП Азербайджана — Алиев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet