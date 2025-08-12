Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Борщевик
Борщевик
© commons.wikimedia.org by Аимаина хикари is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Северо-Западный федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 23:02

Нейросеть против борщевика: как в северной столице борется с опасным сорняком

В Петербурге борщевик начали выявлять с помощью искусственного интеллекта

В Санкт-Петербурге запустили новую систему борьбы с борщевиком Сосновского, используя технологии искусственного интеллекта. Восемь мобильных нейросетевых комплексов "Городовой" теперь ежедневно сканируют городские территории, выявляя опасный сорняк на ранних стадиях роста.

Как сообщили в ГАТИ, нейросеть обучена распознавать борщевик во всех фазах его развития. Это позволяет оперативно находить очаги распространения растения и направлять предписания владельцам земельных участков. Уже восемь собственников получили штрафы по 100 тысяч рублей за несвоевременное уничтожение сорняка.

Мониторинг ведется по 186 маршрутам, охватывающим все районы города. Благодаря этому полная проверка Петербурга занимает всего 3-4 недели. При повторных объездах ИИ проверяет, устранены ли нарушения.

Ранее в Выборгском районе города борщевик массово разросся на одной из улиц, что ускорило внедрение новых технологий. Власти рассчитывают, что автоматизированный контроль повысит ответственность собственников и поможет эффективнее бороться с опасным растением, вызывающим ожоги и аллергические реакции.

Следующим шагом может стать расширение системы на Ленинградскую область, где проблема борщевика также стоит остро.

