"Мы можем победить только сообща": эколог Рыбальченко призвал коммунальщиков бороться с борщевиком

Представители коммунальных служб Санкт-Петербурга способны избавить мегаполис от разрастания борщевика при должном участии в этом процессе, заявил эксперт Общероссийского Народного фронта Илья Рыбальченко.

Научный эксперт Российского экологического движения напомнил, что даже обычное прикосновение опасного сорняка к коже может привести к травмированию человека. При этом уничтожить растение можно при помощи уксуса и обычной соли. Однако этой деятельностью стоит заниматься, не игнорируя важность таких мероприятий.

"И надо понять, что если просто в течение двух лет подряд срезать, то есть не давать ему новых семян, то как правило на третий год он уже не растет или появляется очень и очень редко. Мы должны понимать, что всю эту историю мы можем победить только сообща, жилищно-коммунальные службы должны обрабатывать не только туристические локации, но и дворы, нельзя допустить каких-то отстойников для борщевика, где он развивается, плодится до той степени, когда начинает давать семена, потому что потом очень тяжело бороться с последствиями", — подчеркнул Рыбальченко.

Жители Северной столицы ранее напоминали Смольному и команде губернатора Александра Беглова о важности ухода за газонами, а также о борьбе с борщевиком. Общественный деятель Ярослав Костров также добавлял, что именно этот сорняк отправит в отставку несколько местных чиновников.