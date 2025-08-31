Без свёклы и лишних хлопот: заготовка, которая спасает ужин зимой
Домашние заготовки способны превратить даже самый обычный ужин в маленький праздник. Особенно когда речь идёт о борще — густом, ароматном и любимом миллионами блюде. Секрет в том, что зимой его можно сварить всего за 20 минут, если летом подготовить универсальную заправку.
Почему стоит готовить летом
Лето и осень — лучшие сезоны для подобных кулинарных экспериментов. Именно в это время на прилавках много свежих овощей, и хозяйки могут позволить себе закрутить пару десятков баночек. Зимой же достаточно сварить бульон, отварить картофель и добавить банку заправки — борщ готов.
Борщ с фасолью без свёклы
Этот вариант особенно подойдёт тем, кто ценит сытные блюда. Готовая заправка делится на банки по 300-500 мл — ровно на одну кастрюлю.
Ингредиенты:
- 2 кг помидоров
- 2 моркови
- 3 луковицы
- 3 зубчика чеснока
- 300 г фасоли
- 2 болгарских перца
- 7 ст. л. подсолнечного масла
- 4 ст. л. сахара
- 1,5 ст. л. соли
- 100 мл уксуса
Фасоль предварительно замачивается на ночь, затем варится около часа. Все овощи (кроме фасоли и чеснока) тушатся с маслом, солью и сахаром на слабом огне под крышкой 30 минут. После добавляются чеснок, фасоль и уксус, и смесь доводится до готовности. Горячая заправка раскладывается по стерилизованным банкам и хранится в прохладном месте.
Заправка с перцем — без свёклы, но яркая и вкусная
Тем, кто не любит свёклу, стоит взять на заметку этот рецепт. Несмотря на отсутствие привычного ингредиента, борщ получается насыщенно-красным и аппетитным.
Ингредиенты:
- 500 г лука
- 500 г моркови
- 1,5 кг помидоров
- 6 ст. л. подсолнечного масла
- 3 ст. л. сахара
- 2 ст. л. соли
- 4 ст. л. уксуса
Все овощи измельчаются: лук и перец режутся кубиками, морковь трётся, а помидоры превращаются в пюре. Масса тушится 50 минут на слабом огне, и лишь в конце добавляется уксус. Горячая смесь сразу раскладывается по банкам.
Классический вариант с капустой и свёклой
В этом рецепте капуста уже входит в состав заправки, поэтому добавлять её отдельно в борщ не нужно. Если под рукой есть молодая капуста, блюдо получится особенно нежным.
Ингредиенты:
- 1,5 кг свёклы
- 1 кг капусты
- 400 г моркови
- 3 луковицы
- 2 перца
- 6 ст. л. томатной пасты
- 5 ст. л. сахара
- 4 ст. л. соли
- 2 ст. л. уксуса
Овощи шинкуются, смешиваются и заливаются водой. Добавляются томатная паста, соль, сахар и уксус. Смесь доводится до кипения, затем томится 30 минут. Горячая заправка разливается по банкам и остывает под тёплым укрытием.
