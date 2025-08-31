Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Заправка для борща
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:26

Без свёклы и лишних хлопот: заготовка, которая спасает ужин зимой

Заготовки для борща на зиму: быстрые рецепты по классическим и упрощённым вариантам

Домашние заготовки способны превратить даже самый обычный ужин в маленький праздник. Особенно когда речь идёт о борще — густом, ароматном и любимом миллионами блюде. Секрет в том, что зимой его можно сварить всего за 20 минут, если летом подготовить универсальную заправку.

Почему стоит готовить летом

Лето и осень — лучшие сезоны для подобных кулинарных экспериментов. Именно в это время на прилавках много свежих овощей, и хозяйки могут позволить себе закрутить пару десятков баночек. Зимой же достаточно сварить бульон, отварить картофель и добавить банку заправки — борщ готов.

Борщ с фасолью без свёклы

Этот вариант особенно подойдёт тем, кто ценит сытные блюда. Готовая заправка делится на банки по 300-500 мл — ровно на одну кастрюлю.

Ингредиенты:

  • 2 кг помидоров
  • 2 моркови
  • 3 луковицы
  • 3 зубчика чеснока
  • 300 г фасоли
  • 2 болгарских перца
  • 7 ст. л. подсолнечного масла
  • 4 ст. л. сахара
  • 1,5 ст. л. соли
  • 100 мл уксуса

Фасоль предварительно замачивается на ночь, затем варится около часа. Все овощи (кроме фасоли и чеснока) тушатся с маслом, солью и сахаром на слабом огне под крышкой 30 минут. После добавляются чеснок, фасоль и уксус, и смесь доводится до готовности. Горячая заправка раскладывается по стерилизованным банкам и хранится в прохладном месте.

Заправка с перцем — без свёклы, но яркая и вкусная

Тем, кто не любит свёклу, стоит взять на заметку этот рецепт. Несмотря на отсутствие привычного ингредиента, борщ получается насыщенно-красным и аппетитным.

Ингредиенты:

  • 500 г лука
  • 500 г моркови
  • 1,5 кг помидоров
  • 6 ст. л. подсолнечного масла
  • 3 ст. л. сахара
  • 2 ст. л. соли
  • 4 ст. л. уксуса

Все овощи измельчаются: лук и перец режутся кубиками, морковь трётся, а помидоры превращаются в пюре. Масса тушится 50 минут на слабом огне, и лишь в конце добавляется уксус. Горячая смесь сразу раскладывается по банкам.

Классический вариант с капустой и свёклой

В этом рецепте капуста уже входит в состав заправки, поэтому добавлять её отдельно в борщ не нужно. Если под рукой есть молодая капуста, блюдо получится особенно нежным.

Ингредиенты:

  • 1,5 кг свёклы
  • 1 кг капусты
  • 400 г моркови
  • 3 луковицы
  • 2 перца
  • 6 ст. л. томатной пасты
  • 5 ст. л. сахара
  • 4 ст. л. соли
  • 2 ст. л. уксуса

Овощи шинкуются, смешиваются и заливаются водой. Добавляются томатная паста, соль, сахар и уксус. Смесь доводится до кипения, затем томится 30 минут. Горячая заправка разливается по банкам и остывает под тёплым укрытием.

