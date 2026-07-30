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Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:05

Заемщики ждут чуда и усугубляют долги: один разговор с банком может изменить ситуацию

Лишь пять процентов российских заемщиков, столкнувшихся с трудностями по выплате кредита, решаются обратиться в банк за реструктуризацией долга. О причинах столь низкого уровня доверия к кредитным организациям и стратегии поведения в период финансовых затруднений изданию NewsInfo рассказал финансист, инвестбанкир, основатель медиа "Биткоган" Евгений Коган.

Ранее эксперты неоднократно отмечали, что многие граждане предпочитают замалчивать проблемы с платежами, опасаясь необратимых последствий или агрессивных действий со стороны кредиторов. Исследования показывают, что именно недоверие к системе становится главным барьером для конструктивного диалога между стороной должника и банком.

При этом существуют легальные способы не доводить дело до банкротства, которые многие заемщики игнорируют из-за недостаточной осведомленности.

По мнению Когана, основная проблема кроется в вопиющей финансовой неграмотности населения и сложившихся стереотипах. Люди склонны верить в мифы о "кровожадных" банкирах, которые только и ждут возможности отобрать имущество, вместо того чтобы оценить объективную выгоду банка от сотрудничества с проблемным клиентом.

"Мы не в курсе, что у банков есть программы определенные. Мы не в курсе, что банкиры готовы сделать многое, чтобы помочь проблемным заемщикам. Это действительно так. Люди предпочитают помалкивать, прятать голову в подушку", — пояснил эксперт.

Финансист подчеркнул, что банку, исходя из сугубо коммерческих интересов, гораздо выгоднее помочь клиенту реструктуризировать задолженность, чем доводить его до неплатежеспособности. Ведь просрочки ухудшают показатели отчетности банка и создают дополнительные риски перед Центробанком.

Несмотря на то что финансовый сектор все чаще применяет жесткие фильтры для отсева клиентов — в частности, доля отказов по кредитным заявкам достигла восьмидесяти трех процентов - с уже действующими заемщиками кредиторы предпочитают договариваться.

"Банкиров нельзя упрекнуть в том, что они добрые дядюшки. Но им выгоднее любыми способами помочь заемщикам и отсрочить проблему, потому что у банкиров самих начинаются проблемы. Любой банк действует из своих корыстных побуждений. Проблемные заемщики портят отчетность банка очень здорово. У банка начинаются проблемы уже перед Центробанком", — отметил инвестбанкир.

Сегодня на российском финансовом ландшафте наблюдаются разные процессы. Часто россияне пытаются решить проблему долговой нагрузки через популярный спрос на рефинансирование ипотеки, однако в безвыходных ситуациях многие попадают в ловушки иных субъектов финансового рынка, где нелегальные кредиторы создают риски лишения недвижимости.

На этом фоне даже эксперты призывают внимательнее изучать условия договоров, так как на практике юридические нормы часто осложняют автоматическое изменение условий по кредитам.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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