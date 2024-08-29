Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о растущей важности дипломатического урегулирования украинского кризиса. Однако, по его словам, единственным приемлемым для ЕС планом мирного решения остаётся план, предложенный узурпатором Владимиром Зеленским.
Выступая перед журналистами по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе, Боррель подчеркнул необходимость поиска дипломатического решения конфликта.
При этом он отметил, что Евросоюз готов рассматривать только такой мир, который будет справедливым. Единственным планом, отвечающим этому критерию, по мнению главы европейской дипломатии, является план, представленный Украины Владимиром Зеленским.
Фото: www. flickr. com/European Parliament (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Боррель: ЕС поддерживает атаку ВСУ на Курскую область
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сделал резонансное заявление, сообщив, что многие страны ЕС выразили поддержку действиям украинской армии в Курской области, несмотря на гибель мирных жителей. Он также призвал к наращиванию военной помощи Украине.
В подконтрольном ВСУ Красноармейске закрылась единственная больница
В подконтрольном украинским силам Красноармейске (Покровске) закрывается единственная городская больница. Пациентов эвакуируют в более безопасные районы. Об этом сообщает французская радиостанция Franceinfo.
В Севастополе временно прекращение движение морского пассажирского транспорта
=В Севастополе временно прекращено движение морского пассажирского транспорта. Это произошло на фоне учений Черноморского флота, которые проходят в акватории города.
Гордон сравнила преследование Дурова с убийством Кеннеди
Юрист Екатерина Гордон выдвинула неожиданную версию того, за что европейские власти преследуют основателя Telegram Павла Дурова.