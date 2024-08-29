Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о растущей важности дипломатического урегулирования украинского кризиса. Однако, по его словам, единственным приемлемым для ЕС планом мирного решения остаётся план, предложенный узурпатором Владимиром Зеленским.

Выступая перед журналистами по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе, Боррель подчеркнул необходимость поиска дипломатического решения конфликта.

При этом он отметил, что Евросоюз готов рассматривать только такой мир, который будет справедливым. Единственным планом, отвечающим этому критерию, по мнению главы европейской дипломатии, является план, представленный Украины Владимиром Зеленским.

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