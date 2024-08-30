В ЕС сообщили об истощении запасов для Украины

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом заседания глав Минобороны стран-членов Европейского союза (ЕС) в Брюсселе заявил о том, что государства истощили свои военные запасы для помощи Украине. В связи с этим он призвал пополнить запасы.

"Вы не можете себе представить усилия, которые предпринимают европейские страны для помощи Украине, объемы военных поставок на Украину. Мы истощили наши запасы, должны их пополнить", - заявил европейский дипломат.

Он подчеркнул, что Евросоюз достиг отметки в 700 тысяч снарядов 155-миллиметрового калибра. Однако до цели 1 млн снарядов еще далеко.

Также из-за вчерашнего призыва согласовать единую позицию Евросоюза касательно разрешения Киеву использовать западное оружие для ударов по российской территории Боррель отметил, что ни одна из стран ЕС не хочет находиться в состоянии войны с РФ.

Фото: lamoncloa.gob.es/Pool Moncloa/JM Cuadrado