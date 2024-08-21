Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил мнение, что отмена запрета на использование западного вооружения Киевом для ударов по российской территории может, по его словам, содействовать мирным инициативам.

Он также пообещал обсудить с министрами иностранных дел и обороны ЕС наращивание помощи Украине в условиях нападения ВСУ на Курскую область.

Ранее Мария Захарова, официальный представитель МИД России, заявила, что атака на Курскую область осуществляется при поддержке Запада, который одобрил эти действия.

Боррель отметил, что снятие ограничений на использование вооружения против российских войск, действующих против Украины, может усилить обороноспособность Киева, помочь сохранить жизни и минимизировать разрушения, а также поспособствовать мирному урегулированию.

Он подчеркнул полную поддержку ЕС в противостоянии Украины с Россией и ожидает встречи с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, а также обсуждения с европейскими министрами на следующей неделе усиления помощи Украине.

Ожидается, что неформальные встречи министров иностранных дел и обороны стран ЕС состоятся 29-30 августа.

6 августа в 5:30 утра подразделения ВСУ начали наступление с целью захвата территории в Курской области, но были остановлены, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он отметил, что операция завершится разгромом противника и восстановлением контроля над государственной границей. По данным Минобороны РФ на 21 августа, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи солдат и 65 танков.

Президент России Владимир Путин заявил, что Киев инициировал провокацию и ведет неизбирательные обстрелы, включая атаки на гражданские объекты. Он также подчеркнул, что противник получит соответствующий ответ, и все задачи, стоящие перед Россией, будут выполнены. В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности граждан.

Фото: www. flickr. com/European Parliament (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)