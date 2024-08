Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что обеспечение Украины системами противовоздушной обороны (ПВО) остается ключевой задачей для Европейского союза.

Боррель отметил, что продолжающиеся атаки на украинскую инфраструктуру делают поставки ПВО первостепенной необходимостью. Он подчеркнул важность увеличения поставок таких систем и сообщил о намерении обсудить этот вопрос с министрами иностранных дел стран ЕС на предстоящем заседании.

Ранее российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине препятствуют мирному урегулированию конфликта, напрямую втягивают страны НАТО в противостояние и представляют собой опасную "игру с огнем".

Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что любые грузы с вооружением для Украины будут рассматриваться Россией как законные военные цели. По его словам, США и НАТО принимают непосредственное участие в конфликте, не только поставляя оружие, но и обучая украинских военных в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорному процессу и будет иметь негативные последствия.

