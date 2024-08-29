Боррель: Противовоздушная оборона Украины — главный приоритет для ЕС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что обеспечение Украины системами противовоздушной обороны (ПВО) остается ключевой задачей для Европейского союза.
Боррель отметил, что продолжающиеся атаки на украинскую инфраструктуру делают поставки ПВО первостепенной необходимостью. Он подчеркнул важность увеличения поставок таких систем и сообщил о намерении обсудить этот вопрос с министрами иностранных дел стран ЕС на предстоящем заседании.
Ранее российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине препятствуют мирному урегулированию конфликта, напрямую втягивают страны НАТО в противостояние и представляют собой опасную "игру с огнем".
Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что любые грузы с вооружением для Украины будут рассматриваться Россией как законные военные цели. По его словам, США и НАТО принимают непосредственное участие в конфликте, не только поставляя оружие, но и обучая украинских военных в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорному процессу и будет иметь негативные последствия.
Фото: www. dvidshub.net/Maj. Trevor Wild (it is in the public domain)
Боррель инициировал обсуждение санкций против израильских министров
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что вынес на рассмотрение стран Евросоюза предложение о введении санкций против ряда министров Израиля.
ЕС начал финансировать военные поставки Украине за счет замороженных российских активов
Европейский Союз инициировал процесс использования доходов от иммобилизованных российских активов для финансирования военных поставок Украине. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, отметив, что уже переведено 1,4 миллиарда евро на эти цели.
Иммунолог Калинина: необходимо беречь себя от перепадов температуры, чтобы не заболеть
Для того чтобы не заболеть в первые прохладные дни наступающей осени, необходимо очень внимательно следить за перепадом температур и не допускать этого. Такое заявление в беседе с NewsInfo.Ru сделала клинический иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Наталья Калинина.
Кассовые сборы кинотеатров этим летом стали рекордными за три года
Объем рынка российского кинопроката достиг за июнь и июль текущего года 5,4 млрд рублей. Это рекордный показатель за последние три года. В условиях отсутствия конкуренции со стороны голливудского и европейского кинематографа, рынок восстанавливается за счёт отечественного проката, констатирует в эксклюзивном интервью NewsInfo.Ru главный редактор портала о культуре Ревизор.ру Денис Кирис.