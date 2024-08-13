Недавние события в Курской области, где произошли столкновения между российскими и украинскими военными, вызвали широкий международный резонанс. Евросоюз, как и ожидалось, занял сторону Украины, подтвердив свою неизменную поддержку Киеву.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которых заверил украинскую сторону в полной поддержке со стороны ЕС. Боррель подчеркнул, что Евросоюз солидарен с народом Украины в его борьбе.

Ранее некоторые западные СМИ, ссылаясь на анонимные источники, сообщили о том, что украинская сторона якобы получила одобрение со стороны США и ЕС на проведение операции в Курской области. Утверждалось, что это стало первым со времен Второй мировой войны случаем, когда Запад санкционировал военную акцию Киева на территории России.

Российская сторона расценивает действия Украины как провокацию. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что утром 6 августа украинские подразделения предприняли попытку прорыва вглубь Курской области, но были остановлены. Он заверил, что российская армия предпримет все необходимые меры для полной ликвидации противника и восстановления контроля над границей.

Министерство обороны России отчиталось о значительных потерях, которые понесла украинская армия в ходе боестолкновений. По данным ведомства, было уничтожено более двух тысяч украинских военнослужащих, десятки единиц бронетехники, включая танки и бронетранспортеры.

Президент России Владимир Путин обвинил Киев в ведении огня по гражданским объектам, назвав действия украинской стороны террористическими. Он пообещал, что Россия даст противнику жесткий отпор и добьется реализации всех поставленных задач.

В Курской, а также в приграничных Белгородской и Брянской областях был введен режим контртеррористической операции, направленный на обеспечение безопасности мирного населения.

Фото: www. flickr. com/European Parliament (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)