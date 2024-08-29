Жозеп Боррель заявил об обеспокоенности из-за роста экспорта между Россией и странами Европы

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил обеспокоенность по поводу увеличения объемов экспорта товаров из ЕС в страны, граничащие с Россией.

Он считает, что такая динамика может свидетельствовать об обходе санкций, и призывает к усилению контроля за европейскими компаниями.

Выступая на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе, Боррель отметил, что резкий рост поставок европейских товаров в страны, соседствующие с Россией, сложно объяснить исключительно увеличением спроса. По его мнению, это может быть признаком обхода введенных против Москвы санкций.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что Евросоюзу необходимо усилить контроль за деятельностью собственных компаний, а не ограничиваться только санкциями против фирм из третьих стран. Борьба с обходом санкций, по словам Борреля, должна начинаться внутри самого Евросоюза.

Фото: www.flickr.com/European Parliament from EU (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)