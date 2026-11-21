Норвежский подрядчик по офшорному бурению Borr Drilling официально признал потерю самоподъемной буровой установки (СПБУ) Prospector 5. Платформа затонула в октябре у берегов Габона; компания ожидает страховую выплату в размере 200 млн долларов.

Информация была обнародована в рамках финансового отчета за третий квартал. Согласно условиям полиса страхования корпуса и механизмов, полная страховая сумма должна быть выплачена 24 ноября. Ведущий страховщик уже рекомендовал выплатить полную стоимость объекта, предусмотренную договором. Для сравнения: на конец сентября чистая балансовая стоимость установки 2014 года постройки с учетом амортизации составляла 94,8 млн долларов.

Инцидент привел к автоматическому расторжению контракта с оператором BW Energy. В результате Borr Drilling потеряла около 45 млн долларов гарантированного остатка заказов на бурение.

Катастрофа произошла 24 октября в районе лицензионного участка Dussafu при реализации проекта MaBoMo. В момент затопления Prospector 5 проводила операции по предварительной подготовке грунта (preloading). Из 115 человек, находившихся на борту, 110 были успешно эвакуированы и доставлены на берег.

В настоящее время ведется независимое расследование причин происшествия; Borr Drilling привлекла к этому процессу классификационное общество DNV. Первоначальные предположения о возможном «пробитии» грунта (punch-through) в ходе прелоадинга не нашли подтверждения при последующем анализе видеозаписей и данных с телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов (ТНПА).

Компания также отметила, что обладает страховкой гражданской ответственности перед третьими лицами, которая покрывает расходы на удаление обломков и ликвидацию загрязнения. Однако окончательный финансовый итог инцидента, включая возможные претензии и обязательства, на данный момент остается неопределенным.