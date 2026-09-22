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Белый гриб
Белый гриб
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:57

Белые грибы не подают тайных знаков: вот когда шанс наткнуться на боровики заметно выше

Поиск белых грибов по сопутствующим растениям или другим видам грибов является заблуждением из-за высокой биологической адаптивности этих организмов, заявил сотрудник факультета биологии МГУ, эксперт по грибам Максим Дьяков. В комментарии NewsInf он объяснил отсутствие специфических индикаторов, указывающих на близость боровиков в лесу.

По словам миколога, понятие "боровик" объединяет несколько видов болетовых грибов, которые не имеют единого универсального окружения. Белый гриб способен формировать симбиоз с самыми разными древесными породами, что позволяет ему расти в различных климатических зонах. При этом опытные лесники знают, что успех поиска часто зависит от типа местности.

"Они очень пластичные, с разными породами сочетаются. Что угодно может рядом с ними расти, мухоморы и тому подобное", — пояснил Дьяков.

Биолог отметил, что боровики встречаются повсеместно — от лесотундры до лесостепи. Для их появления не требуется особых условий, кроме наличия возрастных деревьев. В лесных массивах Подмосковья и других регионов встречаются сосновые, еловые и березовые формы. Часто урожайные места обнаруживаются именно там, где лесная зона сменяется открытым пространством.

"Опушки леса, край леса, лесополоса. Где два экотопа, там больше разнообразия грибов и больше вероятность тех же белых получить", — рассказал эксперт.

Специалист добавил, что боровики являются микоризообразователями, поэтому их жизнь неразрывно связана с корневой системой деревьев. Это могут быть как хвойные ели и сосны, так и широколиственные дубы или липы. Для безопасного похода в лес важно уметь отличать их от ложных видов. Нередко двойники съедобных грибов вводят в заблуждение даже людей с опытом.

Важным отличительным признаком истинного белого гриба является его мякоть, которая не меняет цвет при контакте с воздухом или во время сушки, напомнил эксперт. Другие популярные виды, такие как подберезовики или подосиновики, быстро темнеют на срезе.

Даже если погодные условия кажутся подходящими, стоит помнить, что время появления каждого вида грибов сильно варьируется в зависимости от региональных особенностей ландшафта.

Проверено экспертом: садовод, эксперт по садоводству / флористике / огородничеству Елена Малинина, садовод, эксперт по садоводству / флористике / огородничеству Наталья Полетаева

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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