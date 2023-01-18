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  • Опубликована сегодня в 10:10
  • Изменена сегодня в 11:26

Пушилин опроверг запрет на бороды в рядах ДНР

Военным ДНР не запрещается носить бороду на передовой, а также использовать личный транспорт. Никто с подобными "проверками" в подразделения не приезжал, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

О том, что военным хотят запретить носить бороды, использовать планшеты и личный транспорт, сообщали общественники и военные корреспонденты в соцсетях. Пушилин заявил, что такие запреты, по его мнению, были бы абсурдны. Они ничего хорошего бы не прибавили, в том числе в плане воинской дисциплины, а только вызвали бы недопонимание.

Также врио главы ДНР рассказал, что обратился с соответствующим вопросом в военную комендатуру ДНР и выяснил, что никаких проверяющих с такими "гениальными" идеями" не было.

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