Боровск. Фрески.
Боровск. Фрески.
© commons.wikimedia.org by Hexenmesser is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:37

Город фресок и холмов: прогулка по Боровску превращается в квест

В Боровске сохранились монастыри, фрески и дом, где останавливался Наполеон

Что объединяет старообрядцев, Наполеона, Юрия Гагарина и деревянное зодчество? Ответ прост — Боровск, небольшой городок Калужской области, где сегодня живёт чуть больше 12 тысяч человек. Об этом сообщает автор блога "Путешествия по городам и весям", побывавший в Боровске и поделившийся своими впечатлениями.

Несмотря на скромные размеры, этот город хранит удивительно богатую историю и предлагает гостям маршруты на любой вкус: от монастырей и древних храмов до смотровых площадок с живописными видами на реку Протву.

От старообрядчества до Наполеона

Боровск известен как один из центров старообрядчества. Именно здесь в земляной яме погибла боярыня Морозова — та самая, которую увековечил художник Василий Суриков. В Пафнутьево-Боровском монастыре содержали протопопа Аввакума, выступившего против реформ патриарха Никона.

Город связан и с военной историей: осенью 1812 года здесь останавливался сам Наполеон. Дом купца, где французский император провёл ночь, сохранился до наших дней и входит в число главных достопримечательностей.

Улица Ленина: от храмов до деревянных кружев

Начинать прогулку по городу лучше всего с улицы Ленина, некогда Успенской. Здесь сохранился бывший старообрядческий собор Всех Святых, который в XX веке перестраивали не раз. Сегодня в его стенах работает музейно-выставочный центр.

Неподалёку расположен дом купца Фёдора Шохина, уроженца Архангельской губернии, торговавшего рейнскими винами. Деревянный фасад особняка с резными украшениями когда-то был выкрашен в золотой цвет. Сегодня здание, к сожалению, нуждается в срочной реставрации.

Город фресок

Одной из визитных карточек Боровска стали настенные росписи художника Владимира Овчинникова. Его фрески можно встретить на домах, заборах, трансформаторных будках и даже на бывшей станции водозабора, превращённой в "Ковчег-звездолёт". По словам местных жителей, в городе насчитывается несколько сотен подобных изображений. Они превращают прогулку по Боровску в своеобразный квест: за каждым углом — новая картина.

Смотровые площадки и живописные виды

Боровск стоит на холмах по берегам Протвы, и видовые площадки здесь встречаются буквально на каждом шагу. Особенно впечатляет панорама у старейшего деревянного храма Калужской области — Покровской церкви.

Спустившись вниз к реке, можно посетить святой источник, попробовать местные сладости в "Чайной на Высоком" или достать из сундука возле памятника преподобному Пафнутию Боровскому записку с наставлением.

Центр города и "космическая тройка"

Главная площадь Боровска сохранила торговые ряды конца XVII века и Благовещенский собор. Атмосфера здесь всё та же, что и сотни лет назад: оживлённая торговля, архитектурная гармония и ощущение "живой истории".

Но у города есть и своя "космическая" страница. В Боровске работали философ Николай Фёдоров и учитель Константин Циолковский, которого считают основоположником космонавтики. Оба преподавали в местной школе, а сегодня в центре города установлены их памятники. Рядом возвышается монумент Юрию Гагарину, воплотившему в жизнь мечты предшественников.

Город с характером

Несмотря на проблемы с сохранностью памятников и необходимость реставраций, Боровск производит сильное впечатление. Здесь чувствуется забота местных жителей о своём наследии.

Не случайно несколько лет назад эксперты Высшей школы экономики включили Боровск в список пяти российских "городов с характером". И хотя за пару дней пребывания сложно уловить все его особенности, очевидно одно: Боровск — это место, где история соседствует с современностью, а прогулка по улочкам превращается в путешествие во времени.

