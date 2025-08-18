Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 9:17

Несчастный случай и тяжёлое состояние: что известно о Борисе Щербакове

Актёр Борис Щербаков попал в больницу после падения с балкона

75-летний народный любимец Борис Щербаков оказался в больнице после несчастного случая на балконе. По данным телеграм-канала Mash, артист оступился на коврике и упал вниз.

Состояние актёра

Источник сообщает, что самочувствие актёра остаётся тяжёлым, но он рассчитывает на скорое восстановление.

Не первая проблема со здоровьем

Это уже второй тревожный эпизод за последнее время. В начале декабря Щербаков потерял сознание в подъезде, после чего у него диагностировали анемию и появились сложности с передвижением. Позднее к этим проблемам добавилась пневмония, и артиста перевели в реанимацию.

