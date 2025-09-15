Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
кот смотрит телевизор
кот смотрит телевизор
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 5:25

Ночные крики и порванные диваны — не баловство, а отчаянный сигнал питомца: что вы не замечаете

Учёные: недостаток игр и стимулов приводит кошек к стрессу и перееданию

Домашняя жизнь кошки на первый взгляд кажется настоящим раем: мягкая подушка, миска всегда полная и никаких забот. Но за фасадом благополучия скрываются проблемы, которые хозяин не всегда замечает. Одна из самых распространённых — банальная скука. Она кажется пустяком, но способна превратиться в стресс и даже в кошачью депрессию.

Как проявляется скука у кошки

Смена поведения

Часто питомцы, которым не хватает внимания днём, начинают устраивать "ночные концерты": громко мяукают, носятся по квартире, царапают мебель. Такое поведение — явный сигнал, что кошке не хватает игр и общения.

Потеря интереса к игрушкам

Даже самые любимые мышки и шарики рано или поздно надоедают. Особенно если хозяин не оживляет игру своим участием. Кошке важно взаимодействие, а не просто предметы, валяющиеся на полу.

Сон без меры

Коты по природе сонливы, но чрезмерная продолжительность сна — тревожный знак. Если с животным всё в порядке по здоровью, постоянный сон часто означает скуку и отсутствие стимулов.

Навязчивость

Иногда скука проявляется противоположным образом — мурлыка становится слишком приставучей. Она лезет на руки, трётся о ноги и старается быть рядом постоянно. Это её способ сказать: "Мне одиноко, поиграй со мной".

Потеря интереса к миру

Если раньше кошка оживлённо реагировала на звуки, новые предметы или движения за окном, а теперь ей всё безразлично — это может быть признаком апатии. Хотя в такой ситуации стоит также проверить состояние здоровья.

Уход за собой до навязчивости

Чрезмерное вылизывание шерсти — ещё один симптом. Иногда животные даже выдёргивают клочки волос. Это способ занять себя и снять напряжение, но он указывает на психологический дискомфорт.

Переедание

Некоторые кошки начинают заедать скуку. Постоянные походы к миске приводят к лишнему весу и ухудшению настроения. Еда перестаёт быть источником энергии и превращается в единственное развлечение.

Что делать хозяину

Чтобы вернуть питомцу радость жизни, важно вовремя заметить тревожные признаки и предложить ему новые формы активности.

  1. Приобретайте новые игрушки или делайте их сами: бумажные шуршащие шарики, картонные коробки, перышки на верёвочке.

  2. Используйте интерактивные игрушки — например, мячики с кормом или электронных "мышек".

  3. Ежедневно уделяйте кошке хотя бы 15-20 минут игры.

  4. Вовлекайте питомца в бытовые дела — кошки любят наблюдать и помогать.

  5. Разговаривайте с ней: кошки понимают интонации и чувствуют внимание.

  6. Установите игровой комплекс с полками, домиками и когтеточками.

  7. Сделайте лежанку на подоконнике: наблюдение за птицами — лучший телевизор для кота.

  8. Если характер и порода позволяют, выгуливайте кошку в шлейке в безопасном месте.

Почему важно бороться со скукой

Скука — это не просто временное неудобство. Она влияет на психику, провоцирует деструктивное поведение, ухудшает здоровье и даже сокращает продолжительность жизни питомца. Активные и эмоционально наполненные кошки меньше подвержены ожирению, стрессам и хроническим заболеваниям.

Интересные факты

  1. Учёные заметили, что кошки, у которых есть доступ к игрушкам и игровым комплексам, в два раза реже страдают ожирением.

  2. Некоторые владельцы обучают кошек простым трюкам — это тоже отличный способ избежать скуки.

  3. По статистике, кошки, с которыми регулярно играют, живут в среднем дольше, чем их менее активные сородичи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зоопсихологи назвали почесывания важным способом укрепления доверия у кошек сегодня в 4:19

Ошибка в поглаживаниях — и кот превратится из нежного мурлыки в царапающего хищника

Почему кошки обожают, когда им чешут голову, и какую скрытую пользу это приносит питомцу и хозяину — узнайте всё о силе ласковых прикосновений.

Читать полностью » Ветеринары объяснили, почему дрессировку собаки нужно начинать с первых месяцев жизни сегодня в 3:38

Ошибка, которую совершают почти все хозяева: так щенки превращаются в упрямцев

Как правильно воспитывать щенка: от первых команд до выработки режима. Простые шаги, которые помогут превратить процесс дрессировки в радость.

Читать полностью » Чистка глаз у собак: ветеринары объяснили правила безопасного ухода сегодня в 2:06

Чистые глаза без слёз: лайфхак для хозяев собак, который работает всегда

Регулярная чистка глаз у собак — не косметика, а профилактика заболеваний. Узнайте, как правильно ухаживать за глазами питомца и когда нужен ветеринар.

Читать полностью » Платиносомоз у собак: ветеринары назвали симптомы и опасные последствия болезни сегодня в 1:26

Охотничий инстинкт оборачивается трагедией: собаки умирают от редкой напасти

Собаки могут заразиться платиносомозом после поедания ящериц. Чем опасна болезнь и какие первые признаки должны насторожить хозяина?

Читать полностью » Почечная недостаточность у собак: ветеринары назвали породы в группе риска сегодня в 0:27

Жажда, рвота и апатия: тревожные сигналы, которые хозяева игнорируют у собак

Почечная недостаточность у собак чаще всего связана с породой и возрастом. Какие симптомы сигнализируют о болезни и чем можно помочь питомцу?

Читать полностью » Волков: кошки не способны мстить хозяевам, их поведение связано с инстинктами вчера в 23:37

Ошибки хозяев делают кошку тревожной и агрессивной

Зоопсихолог развеял миф о кошачьей "мести" и объяснил, почему плохое поведение связано не с обидами, а с инстинктами и нехваткой внимания.

Читать полностью » Эксперты назвали жесты и приёмы, которые помогают кошке лучше понимать хозяина вчера в 22:33

Ошибки хозяина в общении разрушают эмоциональную связь

Кошки не всегда спешат на зов хозяина. Эксперты объясняют, почему голос воспринимается ими не как приказ, а как приглашение, и как наладить контакт.

Читать полностью » Страховка покрывает лечение и операции для домашних животных вчера в 21:15

В США миллионы животных уже застрахованы, а у нас многие даже не слышали об этом

Страховка для питомцев может покрыть дорогостоящее лечение и операции. Разбираем плюсы и минусы, чтобы понять, стоит ли её оформлять.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Татьяна Буланова открывает новый ресторан в Москве под названием "Триумф"
Дом

Просроченные продукты становятся главным источником неприятного запаха в холодильнике
Спорт и фитнес

Алексей Кожухов: после трёх лет эксплуатации АКБ требует дополнительной диагностики
Спорт и фитнес

Тренировка с гирями и скакалкой: 10 раундов — рекомендации тренеров
Авто и мото

Моторист развенчал мифы о ремонте двигателей 1.4 и 1.6 литра в корейских автомобилях
Красота и здоровье

Врач Ирина Ярцева напомнила о важности вакцинации против гриппа осенью
Садоводство

Кукурузный салат богат витамином С, витамином А и железом
Садоводство

Хизер Эбл: анютины глазки с крупными цветами сохраняют декоративность в осенних контейнерах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet