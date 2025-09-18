Пушки стали злее, мир — шире, герои — площе: за что хвалят и ругают Borderlands 4
Компания Gearbox Software выпустила продолжение одной из самых популярных лутер-шутер франшиз — Borderlands 4. Игра получила положительные оценки критиков: 84 балла на Metacritic (на основе 66 рецензий) и 85 баллов на OpenCritic (37 обзоров). Для серии это один из самых сильных стартов последних лет, хотя и не обошлось без спорных моментов.
Как восприняли игру критики
Журналисты сошлись во мнении, что в Borderlands 4 разработчикам удалось сделать лучший геймплей за всю историю франшизы. Особый акцент сделан на:
-
бесшовный открытый мир без загрузочных экранов;
-
новые механики передвижения, включая глайдер;
-
более взвешенный юмор, избавившийся от чрезмерных мемов.
При этом часть рецензентов осталась недовольна слабым сценарием и "плоскими" новыми персонажами. Также критики отметили, что крюк-кошка реализован слабо и используется редко.
Проблемы и нюансы релиза
Основные нарекания связаны с ПК-версией. В предрелизных сборках журналисты столкнулись с падением производительности и багами. При этом студия уверяет, что патч первого дня уже исправляет большую часть ошибок. На консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S ситуация заметно стабильнее.
Релиз игры состоялся 11 сентября на ПК, 12 сентября — на консолях нового поколения. А вот владельцам Switch 2 придётся подождать: порт отложен до 3 октября 2025 года.
Сравнение Borderlands 3 и Borderlands 4
|Характеристика
|Borderlands 3
|Borderlands 4
|Мир
|разделённый на зоны
|бесшовный открытый
|Передвижение
|транспорт, бег
|транспорт, глайдер, крюк-кошка
|Юмор
|мемы, гипертрофированные шутки
|более сдержанный, сюжетный
|Персонажи
|харизматичные герои
|новые, но критикуемые
|Производительность
|стабильная
|проблемы на ПК до патча
Советы шаг за шагом: как комфортно начать игру
-
Скачайте патч первого дня перед запуском, особенно на ПК.
-
Настройте графику под вашу видеокарту: отключите рейтрейсинг для стабильности.
-
Используйте глайдер для изучения локаций — это ключ к исследованию.
-
Экспериментируйте с разными билдами оружия — баланс изменился.
-
Проходите квесты в кооперативе: игра раскрывается ярче в мультиплеере.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: запускать игру без обновления.
-
Последствие: низкая производительность, вылеты.
-
Альтернатива: всегда ставьте патч первого дня.
-
Ошибка: игнорировать новые механики (глайдер, крюк).
-
Последствие: упускается часть геймплея.
-
Альтернатива: изучайте возможности перемещения.
-
Ошибка: играть в одиночку, если есть возможность кооператива.
-
Последствие: меньше эмоций и возможностей тактики.
-
Альтернатива: объединяйтесь с друзьями или ищите команду онлайн.
А что если…
А что если Gearbox добавит сюжетные DLC, которые раскроют новых персонажей? Это может снять часть критики и усилить вовлечённость игроков. Учитывая историю серии, именно дополнения часто превращались в "визитку" Borderlands.
Плюсы и минусы Borderlands 4
|Плюсы
|Минусы
|Лучший геймплей в серии
|Слабый сюжет
|Бесшовный открытый мир
|Новые персонажи кажутся плоскими
|Новые механики (глайдер)
|Крюк-кошка мало используется
|Более сдержанный юмор
|Проблемы с ПК-версией
|Кооператив остаётся сильной стороной
|Долгое ожидание порта на Switch 2
FAQ
Стоит ли покупать Borderlands 4 на старте?
Да, если вы поклонник серии и готовы мириться с багами на ПК. На консолях игра идёт стабильно.
Когда выйдет версия для Switch 2?
3 октября 2025 года.
Что лучше: Borderlands 3 или Borderlands 4?
Четвёртая часть выигрывает в геймплее и технических новшествах, но уступает в проработке сюжета.
Мифы и правда
-
Миф: "Borderlands 4 — это просто копия третьей части".
Правда: игра получила открытый мир и новые механики.
-
Миф: "Юмор исчез совсем".
Правда: он остался, но стал более сбалансированным.
-
Миф: "ПК-версия непригодна для игры".
Правда: с патчем первого дня большинство проблем решается.
Интересные факты
-
Borderlands 4 стала первой частью серии с полноценным открытым миром.
-
Глайдер в игре вдохновлён популярными механиками в зельдаподобных проектах.
-
Gearbox намекала, что часть идей для юмора писали приглашённые сценаристы из индустрии комиксов.
Исторический контекст
-
2009 год — выход первой Borderlands, сочетание шутера и RPG.
-
2012 год — Borderlands 2 закрепила популярность серии.
-
2019 год — Borderlands 3 с улучшенной графикой и кооперативом.
-
2025 год — Borderlands 4 с открытым миром и новым подходом к юмору.
