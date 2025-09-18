Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Геймер
Геймер
© Openverse by nodstrum is licensed under CC BY 2.0
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 1:12

Пушки стали злее, мир — шире, герои — площе: за что хвалят и ругают Borderlands 4

Borderlands 4 получила 84 балла на Metacritic — лучший геймплей в серии

Компания Gearbox Software выпустила продолжение одной из самых популярных лутер-шутер франшиз — Borderlands 4. Игра получила положительные оценки критиков: 84 балла на Metacritic (на основе 66 рецензий) и 85 баллов на OpenCritic (37 обзоров). Для серии это один из самых сильных стартов последних лет, хотя и не обошлось без спорных моментов.

Как восприняли игру критики

Журналисты сошлись во мнении, что в Borderlands 4 разработчикам удалось сделать лучший геймплей за всю историю франшизы. Особый акцент сделан на:

  • бесшовный открытый мир без загрузочных экранов;

  • новые механики передвижения, включая глайдер;

  • более взвешенный юмор, избавившийся от чрезмерных мемов.

При этом часть рецензентов осталась недовольна слабым сценарием и "плоскими" новыми персонажами. Также критики отметили, что крюк-кошка реализован слабо и используется редко.

Проблемы и нюансы релиза

Основные нарекания связаны с ПК-версией. В предрелизных сборках журналисты столкнулись с падением производительности и багами. При этом студия уверяет, что патч первого дня уже исправляет большую часть ошибок. На консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S ситуация заметно стабильнее.

Релиз игры состоялся 11 сентября на ПК, 12 сентября — на консолях нового поколения. А вот владельцам Switch 2 придётся подождать: порт отложен до 3 октября 2025 года.

Сравнение Borderlands 3 и Borderlands 4

Характеристика Borderlands 3 Borderlands 4
Мир разделённый на зоны бесшовный открытый
Передвижение транспорт, бег транспорт, глайдер, крюк-кошка
Юмор мемы, гипертрофированные шутки более сдержанный, сюжетный
Персонажи харизматичные герои новые, но критикуемые
Производительность стабильная проблемы на ПК до патча

Советы шаг за шагом: как комфортно начать игру

  1. Скачайте патч первого дня перед запуском, особенно на ПК.

  2. Настройте графику под вашу видеокарту: отключите рейтрейсинг для стабильности.

  3. Используйте глайдер для изучения локаций — это ключ к исследованию.

  4. Экспериментируйте с разными билдами оружия — баланс изменился.

  5. Проходите квесты в кооперативе: игра раскрывается ярче в мультиплеере.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: запускать игру без обновления.

  • Последствие: низкая производительность, вылеты.

  • Альтернатива: всегда ставьте патч первого дня.

  • Ошибка: игнорировать новые механики (глайдер, крюк).

  • Последствие: упускается часть геймплея.

  • Альтернатива: изучайте возможности перемещения.

  • Ошибка: играть в одиночку, если есть возможность кооператива.

  • Последствие: меньше эмоций и возможностей тактики.

  • Альтернатива: объединяйтесь с друзьями или ищите команду онлайн.

А что если…

А что если Gearbox добавит сюжетные DLC, которые раскроют новых персонажей? Это может снять часть критики и усилить вовлечённость игроков. Учитывая историю серии, именно дополнения часто превращались в "визитку" Borderlands.

Плюсы и минусы Borderlands 4

Плюсы Минусы
Лучший геймплей в серии Слабый сюжет
Бесшовный открытый мир Новые персонажи кажутся плоскими
Новые механики (глайдер) Крюк-кошка мало используется
Более сдержанный юмор Проблемы с ПК-версией
Кооператив остаётся сильной стороной Долгое ожидание порта на Switch 2

FAQ

Стоит ли покупать Borderlands 4 на старте?
Да, если вы поклонник серии и готовы мириться с багами на ПК. На консолях игра идёт стабильно.

Когда выйдет версия для Switch 2?
3 октября 2025 года.

Что лучше: Borderlands 3 или Borderlands 4?
Четвёртая часть выигрывает в геймплее и технических новшествах, но уступает в проработке сюжета.

Мифы и правда

  • Миф: "Borderlands 4 — это просто копия третьей части".
    Правда: игра получила открытый мир и новые механики.

  • Миф: "Юмор исчез совсем".
    Правда: он остался, но стал более сбалансированным.

  • Миф: "ПК-версия непригодна для игры".
    Правда: с патчем первого дня большинство проблем решается.

Интересные факты

  1. Borderlands 4 стала первой частью серии с полноценным открытым миром.

  2. Глайдер в игре вдохновлён популярными механиками в зельдаподобных проектах.

  3. Gearbox намекала, что часть идей для юмора писали приглашённые сценаристы из индустрии комиксов.

Исторический контекст

  • 2009 год — выход первой Borderlands, сочетание шутера и RPG.

  • 2012 год — Borderlands 2 закрепила популярность серии.

  • 2019 год — Borderlands 3 с улучшенной графикой и кооперативом.

  • 2025 год — Borderlands 4 с открытым миром и новым подходом к юмору.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Базовая версия iPhone 17 с 256 ГБ стала хитом продаж в Китае сегодня в 0:17

iPhone 17 рвёт кассу в Китае: почему базовая версия зашла лучше Pro

Новый iPhone 17 в Китае за первый час предзаказов обошёл рекорд iPhone 16. Почему базовая модель стала хитом и чем она так привлекла покупателей?

Читать полностью » Apple добавила в кейс AirPods Pro 3 чип U2 — теперь найти наушники проще вчера в 23:28

AirPods научились искать себя сами и следить за вами: встречайте поколение Pro 3

Новые AirPods Pro 3 удивили не только датчиком пульса и лучшим шумоподавлением, но и скрытой функцией, о которой Apple почти не рассказала.

Читать полностью » Исходный код и логи китайского файрвола оказались в сети — данные Geedge и MESA вчера в 22:28

Секреты цензуры на 500 гигабайт: как сломали "Великую китайскую стену" онлайн

В сеть попали сотни гигабайт данных о работе «Великого китайского файрвола». Что скрывают эти документы и чем грозит крупнейшая утечка?

Читать полностью » Apple обновила список совместимости для фирменной салфетки — добавлены iPhone 17 и iPhone Air вчера в 21:17

Слишком технологично, чтобы быть просто тряпкой: у салфетки Apple появился новый список

Apple обновила список совместимых устройств для своей салфетки за $19, включив iPhone 17. Почему обычная ткань стала мемом и символом маркетинга?

Читать полностью » Microsoft устранила опасную уязвимость в Windows — затронуты 8 версий ОС вчера в 20:18

Открытие из России: ошибка в драйвере Windows могла дать хакерам доступ ко всему вашему ПК

Microsoft закрыла критическую брешь в Windows, которую нашел эксперт Positive Technologies. Чем опасна уязвимость и почему обновление нельзя откладывать?

Читать полностью » Microsoft добавила новую функцию кнопке Xbox на Windows 11 — доступно в сборке Insider вчера в 19:17

Нажал — и управляешь: Microsoft превращает геймпад в полноценную навигацию по системе

Microsoft тестирует интеграцию Xbox-контроллеров в Windows 11: теперь длительное нажатие кнопки откроет Task View. Чем это изменит управление?

Читать полностью » OpenAI начала работать с роботами — цель: научить ИИ действовать в реальном мире вчера в 18:17

ChatGPT уже не хватает — теперь OpenAI хочет, чтобы ИИ умел двигаться

OpenAI выходит за пределы языковых моделей и делает ставку на робототехнику. Как компания планирует приблизиться к созданию AGI через партнерства и новые проекты?

Читать полностью » Пользователи жалуются на вздутие батарей в Pixel 7 — возможна деформация корпуса вчера в 17:19

Экран выпирает, корпус трещит — владельцы Pixel пугаются своего смартфона

Владельцы Google Pixel 7 жалуются на массовое вздутие аккумуляторов. Чем это грозит и как компания реагирует на проблему?

Читать полностью »

Новости
Еда

Читательница из Мурманска поделилась пятью оригинальными рецептами из кабачков
Спорт и фитнес

Тренер Алёна Дятлова: специальные беговые упражнения нужны не только профессионалам, но и любителям
Наука

Учёные зафиксировали рекордное разрастание саргассума в Атлантике длиной 9 тысяч км
Авто и мото

Mercedes-AMG в 2025 году представит первый электрический кроссовер с моторами axial flux
Культура и шоу-бизнес

Эд Ширан отказался от предложения провести первый концерт в космосе
Дом

Большинство россиян готовы переплатить за квартиру с техникой
Еда

Песочный пирог с малиной в духовке сохраняет хрустящую корочку при правильной выпечке
Авто и мото

Эксперты: рост утильсбора в 2025 году увеличит стоимость внедорожников до 40%
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet