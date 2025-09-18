Пушки стали злее, мир — шире, герои — площе: за что хвалят и ругают Borderlands 4

Компания Gearbox Software выпустила продолжение одной из самых популярных лутер-шутер франшиз — Borderlands 4. Игра получила положительные оценки критиков: 84 балла на Metacritic (на основе 66 рецензий) и 85 баллов на OpenCritic (37 обзоров). Для серии это один из самых сильных стартов последних лет, хотя и не обошлось без спорных моментов.

Как восприняли игру критики

Журналисты сошлись во мнении, что в Borderlands 4 разработчикам удалось сделать лучший геймплей за всю историю франшизы. Особый акцент сделан на:

бесшовный открытый мир без загрузочных экранов;

новые механики передвижения, включая глайдер;

более взвешенный юмор, избавившийся от чрезмерных мемов.

При этом часть рецензентов осталась недовольна слабым сценарием и "плоскими" новыми персонажами. Также критики отметили, что крюк-кошка реализован слабо и используется редко.

Проблемы и нюансы релиза

Основные нарекания связаны с ПК-версией. В предрелизных сборках журналисты столкнулись с падением производительности и багами. При этом студия уверяет, что патч первого дня уже исправляет большую часть ошибок. На консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S ситуация заметно стабильнее.

Релиз игры состоялся 11 сентября на ПК, 12 сентября — на консолях нового поколения. А вот владельцам Switch 2 придётся подождать: порт отложен до 3 октября 2025 года.

Сравнение Borderlands 3 и Borderlands 4

Характеристика Borderlands 3 Borderlands 4 Мир разделённый на зоны бесшовный открытый Передвижение транспорт, бег транспорт, глайдер, крюк-кошка Юмор мемы, гипертрофированные шутки более сдержанный, сюжетный Персонажи харизматичные герои новые, но критикуемые Производительность стабильная проблемы на ПК до патча

Советы шаг за шагом: как комфортно начать игру

Скачайте патч первого дня перед запуском, особенно на ПК. Настройте графику под вашу видеокарту: отключите рейтрейсинг для стабильности. Используйте глайдер для изучения локаций — это ключ к исследованию. Экспериментируйте с разными билдами оружия — баланс изменился. Проходите квесты в кооперативе: игра раскрывается ярче в мультиплеере.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: запускать игру без обновления.

Последствие: низкая производительность, вылеты.

Альтернатива: всегда ставьте патч первого дня.

Ошибка: игнорировать новые механики (глайдер, крюк).

Последствие: упускается часть геймплея.

Альтернатива: изучайте возможности перемещения.

Ошибка: играть в одиночку, если есть возможность кооператива.

Последствие: меньше эмоций и возможностей тактики.

Альтернатива: объединяйтесь с друзьями или ищите команду онлайн.

А что если…

А что если Gearbox добавит сюжетные DLC, которые раскроют новых персонажей? Это может снять часть критики и усилить вовлечённость игроков. Учитывая историю серии, именно дополнения часто превращались в "визитку" Borderlands.

Плюсы и минусы Borderlands 4

Плюсы Минусы Лучший геймплей в серии Слабый сюжет Бесшовный открытый мир Новые персонажи кажутся плоскими Новые механики (глайдер) Крюк-кошка мало используется Более сдержанный юмор Проблемы с ПК-версией Кооператив остаётся сильной стороной Долгое ожидание порта на Switch 2

FAQ

Стоит ли покупать Borderlands 4 на старте?

Да, если вы поклонник серии и готовы мириться с багами на ПК. На консолях игра идёт стабильно.

Когда выйдет версия для Switch 2?

3 октября 2025 года.

Что лучше: Borderlands 3 или Borderlands 4?

Четвёртая часть выигрывает в геймплее и технических новшествах, но уступает в проработке сюжета.

Мифы и правда

Миф: "Borderlands 4 — это просто копия третьей части".

Правда: игра получила открытый мир и новые механики.

Миф: "Юмор исчез совсем".

Правда: он остался, но стал более сбалансированным.

Миф: "ПК-версия непригодна для игры".

Правда: с патчем первого дня большинство проблем решается.

Интересные факты

Borderlands 4 стала первой частью серии с полноценным открытым миром. Глайдер в игре вдохновлён популярными механиками в зельдаподобных проектах. Gearbox намекала, что часть идей для юмора писали приглашённые сценаристы из индустрии комиксов.

Исторический контекст