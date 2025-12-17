Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Флаг Польши
Флаг Польши
© commons.wikimedia.org by Łukasz Golowanow is licensed under Wikimedia Commons
Главная / Мир
Андрей Власов Опубликована сегодня в 22:05

Польша выходит из запрета: у границы с Россией готовят опасный сценарий

Польша решила начать производство противопехотных мин — Reuters

Планы по укреплению восточных рубежей Польши переходят из политических заявлений в практическую плоскость. Впервые со времён холодной войны Варшава готовится возобновить производство противопехотных мин, рассматривая их как элемент системной обороны на фоне изменения региональной безопасности. Об этом сообщает агентство Reuters.

Возврат к производству и выход из Оттавской конвенции

Польша намерена начать выпуск противопехотных мин после завершения выхода из Оттавской конвенции, запрещающей использование такого оружия. Процесс денонсации страна запустила в августе, а завершение шестимесячного периода, предусмотренного договором, ожидается 20 февраля 2026 года.

Заместитель министра обороны Павел Залевский подтвердил, что Варшава испытывает острую потребность в подобных средствах обороны.

"Нам нужны большие объёмы в кратчайшие сроки", — заявил заместитель министра обороны Павел Залевский.

По его словам, при благоприятном развитии событий производство может начаться уже в следующем году.

Ранее Польша заявляла лишь о гипотетической возможности возобновления выпуска мин. Комментарии Залевского стали первым прямым подтверждением того, что власти намерены реализовать этот сценарий.

Восточный щит и масштабы потребностей

Противопехотные мины планируется использовать в рамках программы "Восточный щит", направленной на укрепление границы с Беларусью и российским Калининградом. Протяжённость восточной границы Польши составляет около 800 километров, что требует значительных объёмов вооружений.

Государственная компания Belma, уже поставляющая польской армии другие типы мин, заявила о готовности участвовать в программе.

"Мы готовимся к тому, что спрос в Польше составит 5-6 миллионов мин всех типов", — сообщил генеральный директор Belma Ярослав Закшевский.

В настоящее время предприятие выпускает около 100 тысяч мин в год, однако, по словам главы компании, в 2025 году производственные мощности могут быть увеличены до 1,2 миллиона единиц, включая противопехотные.

Экспорт и региональный контекст

В Belma подтвердили, что излишки продукции могут быть поставлены союзникам. Интерес к покупке противопехотных мин уже выразили страны НАТО, граничащие с Россией, включая государства Балтии.

Региональный тренд усиливается: Литва и Финляндия объявили о планах начать производство мин в следующем году, Латвия и Эстония также выходят из договора и допускают запуск собственного производства при необходимости.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

22 пострадавших после теракта на пляже Бондай остаются под наблюдением — минздрав НЮУ сегодня в 3:42
Место отдыха стало точкой боли: последствия атаки на пляже продолжают раскрываться

После теракта на пляже Бондай в больницах Сиднея остаются десятки пострадавших, трое из них находятся в критическом состоянии.

Читать полностью » Трамп заявил о крупнейшей военной группировке США вокруг Венесуэлы — Truth Social сегодня в 3:42
Военная карта вместо дипломатии: как США повышают ставки в венесуэльском конфликте

Трамп заявил о крупнейшей военной группировке вокруг Венесуэлы и увязал её усиление с требованием вернуть США нефть и активы.

Читать полностью » Перспектива вступления Грузии в НАТО названа туманной — премьер Кобахидзе вчера в 22:30
Дверь в НАТО затягивает туманом: Грузия столкнулась с новой реальностью

Заявления из Тбилиси и новая стратегия США ставят под вопрос прежние ожидания Грузии относительно НАТО и меняют тон дискуссии о расширении альянса.

Читать полностью » Назначение нового главы ФРС США состоится в январе — министр финансов Скотт Бессент вчера в 17:45
Секреты ФРС раскрыты: рождественский выбор главы, который перевернёт рынок

Глава Минфина США рассказал о двух кандидатах на пост главы ФРС. Решение будет принято в начале января, что изменит курс монетарной политики страны.

Читать полностью » Интернет-популярность 100-летней китаянки началась после видео внучки — АБН 24 вчера в 17:16
Без диет и запретов: как любовь к еде сделала бабушку символом тёплого долголетия

Столетняя жительница Шанхая стала звездой соцсетей благодаря любви к еде, активному образу жизни и неожиданно популярному семейному блогу.

Читать полностью » Венгрия увеличила закупки газа из РФ на 15% за январь–октябрь – ТАСС вчера в 14:00
Несмотря на политику ЕС: одна страна стала главным покупателем газа из РФ

Венгрия стала крупнейшим покупателем российского трубопроводного газа в ЕС, увеличив закупки на 15%. Что стоит за её первым местом и какие изменения ждут энергорынок?

Читать полностью » Дональд Трамп-младший объявил о помолвке с моделью Беттиной Андерсон вчера в 11:25
Трамп-младший снова удивляет: кто эта женщина, которая перевернула его жизнь

Дональд Трамп-младший сообщил о своей помолвке с моделью Беттиной Андерсон, с которой начал встречаться в 2024 году. Пара была замечена с кольцом на пальце.

Читать полностью » Бельгия пригрозила не разблокировать средства Euroclear без гарантий — Politico вчера в 10:48
Брюссель требует больше гарантий — план по российским активам завис

Бельгия требует дополнительные юридические гарантии от ЕС, считая существующие предложения недостаточными. Узнайте, что на самом деле стоит за этим отказом и какие риски она видит.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Сульфатация пластин является основной причиной потери ёмкости аккумулятора — Naavtotrasse
Мир
Карлсон заявил о плане Трампа объявить войну Венесуэле — Judging Freedom
Красота и здоровье
Хроническую усталость связали с проблемами кишечника — эксперт Гейл Крески
Еда
Хранение масла при 10–18 градусов сохраняет витамины и вкус — нутрициологи
Туризм
Задержка эвакуации из-за багажа повышает риск гибели пассажиров — IATA
Дом
Крупные подвесы и люстры становятся центром комнаты — дизайнери Мими Мичэм
Авто и мото
Верховный суд запретил водителям без большого пальца ездить на механике — ВС РФ
Спорт и фитнес
Трицепс помогает увеличить силу рук у мужчин — тренеры Fit Seven
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet