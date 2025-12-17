Польша выходит из запрета: у границы с Россией готовят опасный сценарий

Планы по укреплению восточных рубежей Польши переходят из политических заявлений в практическую плоскость. Впервые со времён холодной войны Варшава готовится возобновить производство противопехотных мин, рассматривая их как элемент системной обороны на фоне изменения региональной безопасности. Об этом сообщает агентство Reuters.

Возврат к производству и выход из Оттавской конвенции

Польша намерена начать выпуск противопехотных мин после завершения выхода из Оттавской конвенции, запрещающей использование такого оружия. Процесс денонсации страна запустила в августе, а завершение шестимесячного периода, предусмотренного договором, ожидается 20 февраля 2026 года.

Заместитель министра обороны Павел Залевский подтвердил, что Варшава испытывает острую потребность в подобных средствах обороны.

"Нам нужны большие объёмы в кратчайшие сроки", — заявил заместитель министра обороны Павел Залевский.

По его словам, при благоприятном развитии событий производство может начаться уже в следующем году.

Ранее Польша заявляла лишь о гипотетической возможности возобновления выпуска мин. Комментарии Залевского стали первым прямым подтверждением того, что власти намерены реализовать этот сценарий.

Восточный щит и масштабы потребностей

Противопехотные мины планируется использовать в рамках программы "Восточный щит", направленной на укрепление границы с Беларусью и российским Калининградом. Протяжённость восточной границы Польши составляет около 800 километров, что требует значительных объёмов вооружений.

Государственная компания Belma, уже поставляющая польской армии другие типы мин, заявила о готовности участвовать в программе.

"Мы готовимся к тому, что спрос в Польше составит 5-6 миллионов мин всех типов", — сообщил генеральный директор Belma Ярослав Закшевский.

В настоящее время предприятие выпускает около 100 тысяч мин в год, однако, по словам главы компании, в 2025 году производственные мощности могут быть увеличены до 1,2 миллиона единиц, включая противопехотные.

Экспорт и региональный контекст

В Belma подтвердили, что излишки продукции могут быть поставлены союзникам. Интерес к покупке противопехотных мин уже выразили страны НАТО, граничащие с Россией, включая государства Балтии.

Региональный тренд усиливается: Литва и Финляндия объявили о планах начать производство мин в следующем году, Латвия и Эстония также выходят из договора и допускают запуск собственного производства при необходимости.