Граница Эстонии и России перед Новым годом изменилась до неузнаваемости: ожидание идёт на часы

Очереди на границе между Эстонией и Россией в преддверии зимних праздников растянулись на километры, превратив обычную поездку в многочасовое испытание. На фоне политической напряжённости именно личные и семейные связи стали причиной неожиданного наплыва желающих пересечь рубеж. Об этом сообщает SHOT.

Праздники как повод для поездки

По данным источника, несколько сотен человек собрались на автомобильном и пешеходном пропускном пункте Нарва — Ивангород, рассчитывая попасть на территорию Ленинградской области. Основная цель поездок — встреча Рождества и новогодних праздников с родственниками и друзьями, проживающими в России. Многие из ожидающих подчёркивают, что планировали поездку заранее и брали отпуск специально под праздничные даты.

В социальных сетях путешественники делятся подробностями происходящего и отмечают, что готовы мириться с неудобствами ради возможности провести праздники в привычном семейном кругу. Для части из них это редкий шанс увидеть близких, учитывая действующие ограничения и общую сложность трансграничных перемещений.

Очереди и ожидание на границе

Ситуацию осложняют действия эстонских пограничных и таможенных служб. Сообщается, что сотрудники получили указания задерживать процесс пропуска тех, кто направляется в Россию, из-за чего движение через границу идёт крайне медленно. В результате на подъездах к пункту пропуска образовались многокилометровые очереди.

Время ожидания для отдельных путешественников превышает 30 часов. Чтобы хоть как-то организовать процесс, люди составляют собственные списки и договариваются о сменах. Пока одни остаются на месте, другие уходят погреться в ближайшие кафе и торговые центры, возвращаясь к очереди по заранее согласованному графику.

Самоорганизация вместо сервиса

Отсутствие чёткой информации о сроках прохождения контроля вынуждает людей полагаться исключительно на взаимную координацию. При этом никаких официальных разъяснений о причинах задержек или возможных изменениях в работе пункта пропуска не поступало.