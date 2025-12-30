Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:47

Граница Грузии стала лотереей для россиян: отказ могут поставить из-за одной строчки в паспорте

Секция интересов РФ зафиксировала рост отказов во въезде в Грузию — ТАСС

Планы россиян на поездки в Грузию всё чаще сталкиваются с неожиданными препятствиями уже на границе. По данным дипломатического представительства, причиной отказов во въезде становится не поведение путешественников и не отсутствие документов, а место рождения, указанное в российских паспортах. Об этом сообщает ТАСС.

Отказы на границе по месту рождения

Секция интересов РФ сообщила, что в последнее время участились случаи отказа во въезде в Грузию гражданам Российской Федерации. Диппредставительство связывает эту тенденцию с определёнными территориями, которые указаны в паспортах как место рождения.

Какие территории фигурируют в обращении

Список, приведённый в сообщении, включает как советские административные единицы, так и современные территориальные обозначения. В числе упомянутых — Украинская ССР, Абхазская АССР и Южная Осетия. Кроме того, дипломатическое представительство отмечает случаи отказов россиянам, родившимся в Крыму, ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Рекомендации для путешественников

На фоне участившихся случаев диппредставительство настоятельно рекомендует россиянам учитывать возможные риски при планировании поездок в Грузию. В заявлении говорится о необходимости "тщательно взвесить все обстоятельства и возможные риски" в ситуации, когда действия грузинских пограничных властей "вносят элемент неопределенности" в планы россиян на отдых.

