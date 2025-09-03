Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бордер-колли прыгает
Бордер-колли прыгает
© commons.wikimedia.org by Ron Armstrong is licensed under CC BY 2.0
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:08

Эта собака заменяет четырёх пастухов: ее интеллект превосходит ожидания

Фермеры Бразилии назвали бордер-колли незаменимыми помощниками в сельском хозяйстве

Щенки бордер-колли снова привлекли внимание на выставке Expointer в Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия. Эти собаки не просто демонстрируют послушание и ловкость — они помогают фермерам справляться с нехваткой рабочей силы и становятся незаменимыми спутниками в сельском хозяйстве.

Демонстрации на Expointer

В павильоне Emater/RS-Ascar посетители могли наблюдать, как бордер-колли управляют стадами в реальных условиях. За девять дней проходили практические показы: собаки перегоняли животных, собирали их в загон и выполняли команды хозяев. Здесь же гости получали советы по дрессировке и узнали, где можно пройти обучение для своих питомцев.

Особый интерес вызвала двухлетняя сука по кличке Чула, которая ежедневно работает на ферме. Она выполняет задачи от сбора скота до его удержания при ветеринарных процедурах.

Почему бордер-колли ценят фермеры

Эти собаки выводились более 300 лет назад именно для пастушьей работы. Их сила не в размере и не в окрасе, а в природном инстинкте и стремлении управлять стадом. Они понимают команды "влево", "вправо", "лежать", "играть" и "ко мне", что позволяет им вести животных по нужному маршруту и организовывать их в загонах.

"Они делают практически всё - от сбора стада до его удержания", — пояснил сельскохозяйственный эксперт Леандро Ханич.

Фермеры отмечают, что собака помогает сократить трудозатраты: то, что раньше требовало нескольких работников, бордер-колли выполняет самостоятельно. При этом животные не испытывают стресса, так как собака работает мягко и учитывает ритм стада.

Ум и выносливость

Бордер-колли способны пройти более километра, чтобы собрать разбросанных коров или овец. Они ориентируются даже в сложном рельефе, а в некоторых ситуациях принимают решения без вмешательства человека. Для них выпас — это не обязанность, а естественное удовольствие.

"Они не заменяют людей, но многократно повышают их продуктивность", — отметил сельскохозяйственный эксперт Леандро Ханич.

В отличие от других пород, бордер-колли ведут животных спокойно, не пугая их. Благодаря этому коровы и овцы сохраняют вес и чувствуют себя комфортно.

Человеческий фактор

Однако, как подчёркивают специалисты, важно понимать: собака не может заменить работника полностью. Она не откроет ворота, не введёт лекарства и не сделает вакцинацию. Но в качестве помощника бордер-колли незаменимы: они быстро собирают стадо у прохода или направляют его в загон.

"Нужно любить их. Вы просто не сможете приобрести этой порода и начать пасти без этого подключения", — сказал Леандро Ханич.

Мнение фермеров

Животноводы в Риу-Гранди-ду-Сул признают, что нехватка рабочей силы в сельской местности стала серьёзной проблемой.

"Эти собаки делают работу четырёх или пяти пастухов. Они не стрессуют, не вредят животным и всегда чётко выполняют команды", — сказал животновод Фелипе Кардозо из Сан-Франсиску-ди-Паула.

Таким образом, бордер-колли становятся важнейшими союзниками фермеров: они объединяют интеллект, физическую силу и врождённое стремление работать с животными.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринары рекомендуют добавлять витамины в рацион волнистого попугая сегодня в 16:38

Волнистый попугай на грани: как неправильное питание разрушает жизнь птицы

Хотите, чтобы волнистый попугай жил долго и счастливо? Откройте секреты правильного питания: корм, витамины, лакомства и уход. Всё для яркого оперения и крепкого здоровья!

Читать полностью » Зоологи объяснили особенности содержания дегу в домашних условиях сегодня в 16:29

Что не расскажут о содержании дегу: неожиданные правила ухода

Интересуетесь экзотическими питомцами? Узнайте, как правильно ухаживать за чилийскими белками дегу: от жилья и кормления до купания. Готовы к дружбе с энергичным грызуном?

Читать полностью » Уязвимые к холоду породы собак выявили ветеринары сегодня в 15:35

Холодный шторм над собачьим миром: какие породы таят в себе уязвимость к ледяной угрозе

В морозы некоторые породы собак особенно уязвимы к холоду. Узнайте, кто рискует замерзнуть и как защитить питомца от зимних опасностей.

Читать полностью » Кошки помнят хозяев по запаху и голосу, по данным ветеринаров сегодня в 15:24

Легкий способ заставить кота вспомнить вас: секрет, который знают лишь избранные владельцы

Кошки помнят нас всю жизнь? Разбираемся, как работает память пушистых друзей и почему они узнают хозяина по голосу и запаху. Загадки кошачьего мира!

Читать полностью » Росприроднадзор запрещает держать крокодилов и экзотических черепах в домашних условиях сегодня в 14:32

Смертельная ошибка: почему заводить льва или кобру дома — прямая дорога к катастрофе

В России существует чёткий перечень экзотических животных, которых нельзя держать дома. Узнайте, кто из змей, ящериц, млекопитающих и птиц попал в этот список.

Читать полностью » Кошки помогают лечить артроз с помощью мурлыканья, по данным врачей сегодня в 14:18

Кошачья терапия: как пушистые целители меняют судьбы без таблеток

Владельцы кошек реже болеют и лучше справляются со стрессом. Узнайте, как пушистые друзья помогают улучшить здоровье и какие породы для этого подходят лучше всего.

Читать полностью » Ветеринары советуют оборудовать террариум для рептилий сегодня в 13:26

Тайна террариума: что знают только истинные любители экзотических питомцев

Хотите узнать, как правильно ухаживать за домашней змеёй и создать для неё комфортные условия? Рассказываем о выборе видов и оборудовании террариума.

Читать полностью » Крысы в домашних условиях проявляют преданность к хозяевам сегодня в 13:16

Быстрый путь к умному питомцу: крысы дарят преданность без лишних хлопот

Крысы часто кажутся предателями из-за стереотипов, но на деле они умны и преданны. Узнайте секреты их дружбы с человеком!

Читать полностью »

Новости
Туризм

Туристы в России требуют возврата денег за китайские визы после введения безвиза
Спорт и фитнес

Тренер Кэти Хейк назвала главные мышцы, которые развивают приседания чашей
Еда

Сода делает мясо мягче и сочнее за счёт изменения кислотности
Садоводство

Агрономы рассказали о пользе и рисках закапывания куриного яйца в почву
Красота и здоровье

Лимонная вода натощак: врачи предупредили о риске для зубной эмали и ЖКТ
Авто и мото

Audi сократит количество опций в автомобилях — решение подтвердил гендиректор Гернот Дёлльне
Красота и здоровье

Французский маникюр с жёлтым акцентом назван трендом офисного стиля осени 2025 года
Садоводство

Не все сорта одинаково полезны: какие яблоки пролежат дольше и почему
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet