Эта собака заменяет четырёх пастухов: ее интеллект превосходит ожидания

Щенки бордер-колли снова привлекли внимание на выставке Expointer в Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия. Эти собаки не просто демонстрируют послушание и ловкость — они помогают фермерам справляться с нехваткой рабочей силы и становятся незаменимыми спутниками в сельском хозяйстве.

Демонстрации на Expointer

В павильоне Emater/RS-Ascar посетители могли наблюдать, как бордер-колли управляют стадами в реальных условиях. За девять дней проходили практические показы: собаки перегоняли животных, собирали их в загон и выполняли команды хозяев. Здесь же гости получали советы по дрессировке и узнали, где можно пройти обучение для своих питомцев.

Особый интерес вызвала двухлетняя сука по кличке Чула, которая ежедневно работает на ферме. Она выполняет задачи от сбора скота до его удержания при ветеринарных процедурах.

Почему бордер-колли ценят фермеры

Эти собаки выводились более 300 лет назад именно для пастушьей работы. Их сила не в размере и не в окрасе, а в природном инстинкте и стремлении управлять стадом. Они понимают команды "влево", "вправо", "лежать", "играть" и "ко мне", что позволяет им вести животных по нужному маршруту и организовывать их в загонах.

"Они делают практически всё - от сбора стада до его удержания", — пояснил сельскохозяйственный эксперт Леандро Ханич.

Фермеры отмечают, что собака помогает сократить трудозатраты: то, что раньше требовало нескольких работников, бордер-колли выполняет самостоятельно. При этом животные не испытывают стресса, так как собака работает мягко и учитывает ритм стада.

Ум и выносливость

Бордер-колли способны пройти более километра, чтобы собрать разбросанных коров или овец. Они ориентируются даже в сложном рельефе, а в некоторых ситуациях принимают решения без вмешательства человека. Для них выпас — это не обязанность, а естественное удовольствие.

"Они не заменяют людей, но многократно повышают их продуктивность", — отметил сельскохозяйственный эксперт Леандро Ханич.

В отличие от других пород, бордер-колли ведут животных спокойно, не пугая их. Благодаря этому коровы и овцы сохраняют вес и чувствуют себя комфортно.

Человеческий фактор

Однако, как подчёркивают специалисты, важно понимать: собака не может заменить работника полностью. Она не откроет ворота, не введёт лекарства и не сделает вакцинацию. Но в качестве помощника бордер-колли незаменимы: они быстро собирают стадо у прохода или направляют его в загон.

"Нужно любить их. Вы просто не сможете приобрести этой порода и начать пасти без этого подключения", — сказал Леандро Ханич.

Мнение фермеров

Животноводы в Риу-Гранди-ду-Сул признают, что нехватка рабочей силы в сельской местности стала серьёзной проблемой.

"Эти собаки делают работу четырёх или пяти пастухов. Они не стрессуют, не вредят животным и всегда чётко выполняют команды", — сказал животновод Фелипе Кардозо из Сан-Франсиску-ди-Паула.

Таким образом, бордер-колли становятся важнейшими союзниками фермеров: они объединяют интеллект, физическую силу и врождённое стремление работать с животными.