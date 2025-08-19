Виноградари называют её барьером от болезней, а не лекарством: в чём парадокс бордоской жидкости

Бордоская жидкость — один из самых старых и проверенных фунгицидов, которым садоводы пользуются уже больше ста лет. Её главная цель — защита растений от грибковых заболеваний. Наиболее часто виноградари и садоводы применяют состав весной, чтобы не допустить появления пятнистости на листьях, гнили и плесени. При правильной обработке виноградная лоза остаётся здоровой весь сезон, а профилактическое опрыскивание летом помогает закрепить результат.

Приготовление: пошаговый рецепт

Бордоскую жидкость нельзя готовить в металлической посуде — это важное правило. Для 1%-го раствора нужно растворить 100 г медного купороса в литре тёплой воды, затем долить ещё 4 литра холодной. В другой ёмкости готовится "молоко извести" — 130 г негашёной извести на литр воды, после чего смесь разбавляется до пяти литров и процеживается. Только после этого два раствора соединяют, тщательно перемешивая деревянной палочкой.

Для 3%-го раствора берут 300 г медного купороса и 400 г извести на то же количество воды. Важно помнить: использовать состав нужно в день приготовления, оставлять его "на потом" нельзя. Настоящая бордоская жидкость всегда имеет ярко-синий цвет и густую консистенцию суспензии.

Правила применения на винограднике

Опрыскивание проводят впервые в конце февраля или начале марта, пока лоза ещё не зацвела. Таким образом растения защищаются от спор грибов, которые находятся и в почве, и в воздухе. Повторное опрыскивание делают позже — более слабым раствором, обычно раз в месяц.

Очень важно наносить жидкость равномерно, чтобы она стекала по стеблю и попадала в труднодоступные щели, где прячутся микроорганизмы. Лучшее время для обработки — утро или вечер, при сухой и безветренной погоде. Перед уборкой урожая опрыскивание прекращают минимум за 25 дней, а виноград перед употреблением тщательно моют.

Типичные ошибки садоводов

Часто начинающие виноградари пытаются наносить раствор веником или тряпкой — это грубая ошибка. Только опрыскиватель обеспечивает равномерное распределение состава. Также недопустимо обрабатывать лозу во время цветения или при наличии росы и дождя: это может вызвать ожог листьев. Важно помнить: бордоская жидкость — исключительно профилактический фунгицид, она создаёт барьер для болезней, но не лечит уже заражённые растения.

Три интересных факта о бордоской смеси

Бордоская жидкость была придумана во Франции в XIX веке для защиты виноградников от милдью — опасной болезни, угрожавшей винодельческой промышленности.

Состав входит в список разрешённых препаратов в органическом земледелии, так как он не накапливается в плодах при соблюдении сроков обработки.

Ярко-синий цвет раствора — это результат реакции медного купороса и извести. Именно по нему садоводы легко определяют правильность приготовления смеси.

Бордоская жидкость остаётся незаменимым помощником для тех, кто выращивает виноград и другие культуры. Простые правила приготовления и точное соблюдение сроков обработки помогают защитить растения от большинства грибковых болезней. Главное — помнить, что это средство работает только как профилактика и требует аккуратного обращения.