Якутские борцы примут участие в первом чемпионате по хапсагай

В Бишкеке состоится первый чемпионат мира по якутской борьбе "Хапсагай"

С 21 по 26 августа в Бишкеке (Кыргызстан) состоится первый чемпионат мира по якутской борьбе "Хапсагай", сообщает "Спорт Якутии".

В соревнованиях примут участие 172 борца из 34 стран мира. Сборную команду России представят 24 спортсмена, включая легендарных борцов из республики Саха, Бурятии, Тывы, Хакасии, Алтая и Татарстана.

15 сильнейших якутских спортсменов поборются за медали:

57 кг: Егор Находкин, Пантелеймон Николаев

65 кг: Кирилл Павлов, Сергей Николаев, Петр Константинов

75 кг: Тимур Николаев, Иван Семенов

85 кг: Константин Власов, Роман Николаев, Аян Петров

95 кг: Николай Николаев, Максим Толмачев, Дьулустан Калачев

св. 95 кг: Никита Хабаров, Даниил Иванов

Организаторы также обещают прямую трансляцию события на телеканале НВК «Саха», чтобы поклонники хапсагая по всей Якутии могли следить за ходом соревнований.

На мероприятии будет работать легендарный Александр Васильев-Кердугэн в качестве комментатора, а главным судьей станет Андрей Яковлев.

Фото: Freepik