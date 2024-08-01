Aedes aegypti — это комар-переносчик, ответственный за передачу таких серьезных арбовирусных заболеваний, как лихорадка денге, чикунгунья, желтая лихорадка и вирус Зика.

Распространение этого вида значительно увеличилось из-за глобализации и урбанизации, а также из-за изменения климата, что удлиняет сезон передачи и расширяет географический ареал. Ежегодно регистрируется около 390 миллионов случаев денге и около 10 000 смертей, что создает значительную экономическую нагрузку на правительства, местные сообщества и системы здравоохранения.

Эффективная профилактика и контроль эпидемий денге требуют интегрированного подхода. Одной из стратегий является метод стерильных насекомых (SIT), при котором в дикую природу выпускаются стерильные самцы комаров для уменьшения численности популяции. Другой метод — это использование несовместимых насекомых (IIT) с использованием бактерии Wolbachia, что приводит к невжизнеспособным потомкам при спаривании инфицированных самцов с дикими самками. Объединение IIT-SIT эффективно снижает численность популяций комаров в полевых условиях, однако требует постоянного выпуска большого количества самцов и не демонстрирует эффективности в масштабах, сообщает Science Robotics.

Альтернативный подход — интродукция фактора устойчивости к заболеваниям в популяцию комаров Aedes aegypti путем выпуска инфицированных Wolbachia самок и самцов, что позволяет Wolbachia естественным образом интегрироваться в целевую популяцию. Программа World Mosquito Program (WMP) уже внедрила Wolbachia в популяции комаров Aedes aegypti в 14 странах, где эта бактерия сохраняется более 10 лет после выпуска. В Фиджи было проведено успешное исследование с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для выпуска инфицированных Wolbachia комаров, что показало возможность масштабируемого внедрения этой стратегии. Было установлено, что метод Wolbachia обеспечивает равную защиту всем людям в зоне инфицирования комаров, независимо от демографических характеристик населения.

Фото: commons.wikimedia.org/JJ Harrison (CC BY-SA 3.0)