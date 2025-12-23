Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:03

Борьба с курением через пошлины: как новые доходы от лицензий могут изменить ситуацию в России

Минфин России рассмотрит возможность направить часть доходов от пошлины на профилактику курения – ТАСС

Минфин России рассмотрит возможность направить часть доходов от пошлины за выдачу лицензий на продажу табака на финансирование мероприятий по профилактике курения. Такое заявление было сделано в ответ на предложение главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, передает ТАСС.

Направление пошлин на борьбу с курением

Министерство финансов России не исключает варианта, при котором часть средств, собранных с пошлины за выдачу лицензий на розничную продажу табачных и никотинсодержащих изделий, будет направляться на мероприятия по профилактике курения. Об этом сообщил Сергей Леонов, отметив, что инициатива может быть рассмотрена при подготовке следующего федерального бюджета.

В Минфине заявили, что введение пошлины начнется с 1 марта 2026 года, а предложение о направлении части доходов на профилактику будет изучаться в контексте формирования бюджета на 2027 год и в дальнейшем, на плановый период 2028 и 2029 годов.

"Минфин допустил возможность направления части доходов от пошлины за получение лицензии на розничную торговлю табачной продукцией на финансирование профилактических мероприятий против табакокурения", — рассказал Леонов ТАСС.

Размер пошлины и ожидаемые доходы

Как отметил Сергей Леонов, размер пошлины за предоставление лицензии одной точки розничной продажи табачной продукции составит 20 тысяч рублей.

Согласно прогнозам, доходы от уплаты этой пошлины в бюджеты субъектов России могут составить около 2,4 миллиарда рублей ежегодно. Эти средства, по мнению депутата, могли бы стать важным источником финансирования для различных программ по борьбе с курением и пропаганде здорового образа жизни.

