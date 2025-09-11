Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Приседания своим весом
Приседания своим весом
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:10

Секрет округлой формы: что действительно работает для ягодиц

Тренировка ягодиц: врачи объяснили, какие упражнения дают максимальный эффект

Форму и упругость ягодиц определяет не только генетика, но и работа в спортзале. Красивый рельеф придаёт именно мышечная масса, поэтому силовые тренировки становятся главным инструментом для тех, кто хочет подтянутые формы. Но важны они не только с эстетической стороны: сильные ягодицы защищают спину и колени, помогают удерживать правильную осанку и улучшают спортивные показатели.

Почему тренировать ягодицы полезно

Мышцы этой зоны отвечают за многие привычные движения: мы садимся, поднимаемся по лестнице, переносим тяжести. Когда они слабы, нагрузка ложится на поясницу и коленные суставы, что повышает риск травм. Сильные ягодицы снимают часть напряжения с позвоночника и улучшают баланс. Кроме того, укрепление этой группы мышц заметно ускоряет обмен веществ и помогает справляться с последствиями сидячей работы.

Как построить тренировку

Эксперты рекомендуют выполнять комплекс трижды в неделю. Каждое упражнение делается по 10-15 повторений, затем цикл повторяется ещё два раза. Для занятий понадобятся гантели, резиновая лента, швейцарский мяч, степ или скамья, а также гиря. Такой набор позволяет нагрузить мышцы под разными углами и добиться максимального эффекта.

Лучшие упражнения для ягодиц

1. Тяга с гантелями

Исходное положение — стоя, ноги на ширине бёдер, руки с гантелями опущены перед собой. Спина остаётся прямой, колени чуть согнуты. Нужно наклониться до параллели корпуса с полом и вернуться обратно. Это упражнение развивает не только ягодицы, но и заднюю поверхность бедра.

2. Шаги на возвышенность

Поставьте одну ногу на скамью или платформу, держа гантели в руках. Поднимитесь, полностью выпрямившись, затем аккуратно вернитесь обратно. Повторите поочерёдно на каждую ногу. Движение отлично прокачивает ягодицы и одновременно укрепляет мышцы ног.

3. Сгибания ног на фитболе

Лягте на спину, стопы положите на мяч. Поднимите таз и, удерживая равновесие, подтяните мяч к себе за счёт сгибания коленей. Затем медленно вернитесь в исходное положение. Это упражнение требует хорошего контроля и развивает мелкие стабилизирующие мышцы.

4. Махи гирей

Встаньте, возьмите гирю двумя руками и отведите её между ног, слегка согнув колени. Резким движением выпрямите тело и за счёт силы бёдер поднимите гирю до уровня груди. Данное упражнение взрывообразно укрепляет ягодицы и заднюю цепь мышц.

5. Боковые шаги с резинкой

Эластичная лента фиксируется чуть выше колен. Согните ноги и начните двигаться в стороны, сохраняя низкое положение. Такой шаг укрепляет не только ягодицы, но и мышцы-абдукторы, отвечающие за устойчивость таза.

6. Выпрыгивания из выпада

Сделайте выпад вперёд, затем мощным движением подпрыгните, меняя ноги в воздухе. После приземления сразу переходите к следующему повтору. Это динамическое упражнение развивает силу и взрывную мощь ягодиц.

7. Присед с отведением ноги назад

Сядьте в классический присед, затем выпрямляясь, вытяните одну ногу назад. Меняйте стороны поочерёдно. Комбинация двух движений усиливает нагрузку на мышцы таза.

8. Плие-приседания

Поставьте ноги шире плеч, носки разверните наружу. На вдохе опуститесь вниз как можно глубже, на выдохе вернитесь в исходное положение. В конце можно добавить пульсацию — короткие пружинящие движения в нижней точке. Такой вариант отлично прорабатывает внутреннюю поверхность бёдер и ягодицы.

Советы для максимального результата

• Делайте упражнения в медленном темпе, чтобы прочувствовать каждое движение.
• Постепенно увеличивайте вес и сопротивление, чтобы мышцы продолжали развиваться.
• Не забывайте про разминку и заминку — это снижает риск травм и помогает восстановлению.
• Для лучшего эффекта комбинируйте разные упражнения, а не ограничивайтесь одним-двумя.

Сильные и подтянутые ягодицы — это не только эстетика, но и основа здорового и функционального тела. Регулярные тренировки позволяют не просто изменить внешний вид, но и сделать организм более выносливым и устойчивым к нагрузкам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренировка для ног с гантелями: лучшие упражнения для бёдер и ягодиц сегодня в 2:10

Бёдра и ягодицы меняются быстрее, чем кажется — главное знать эти движения

Подобрать упражнения для стройных бёдер и сильных ягодиц проще, чем кажется. Эти движения превратят любую тренировку в эффективный комплекс.

Читать полностью » Роль средней ягодичной мышцы: стабилизация таза и работа ног сегодня в 1:12

Приседания не спасут: какая мышца портит выносливость и силу ног

Средняя ягодичная мышца влияет не только на форму ягодиц, но и на устойчивость тела. Как её правильно тренировать и какие упражнения самые эффективные?

Читать полностью » Отжимания укрепляют грудные мышцы и трицепсы — тренер Кертис Уильямс сегодня в 1:10

Что произойдёт с мышцами, если делать всего 5 идеальных отжиманий

Узнайте, как правильно выполнять отжимания, избежать ошибок и перейти к более сложным вариантам, укрепив мышцы и сохранив здоровье.

Читать полностью » Кристин Торде назвала пять упражнений с эспандером для мышц кора сегодня в 0:10

Домашний эспандер против боли в спине: неожиданный эффект простых упражнений

Простая резинка способна заменить гантели и тренажёры. Этот комплекс упражнений с эспандером прокачает пресс и сделает тренировку заметно эффективнее.

Читать полностью » Инструктор групповых программ объяснила, как прокачать ноги без приседаний вчера в 23:27

Приседания — не обязательны: как собрать мощный день ног по-другому

Приседать необязательно: этот план из 4 упражнений прожжёт ноги и ягодицы, прокачает корпус и поднимет пульс — а заодно разнообразит рутину без боли в коленях.

Читать полностью » Спортивные диетологи назвали главные ошибки питания перед и после тренировок вчера в 22:19

5 простых правок в питании, которые дадут больше энергии и меньше боли после зала

Тренируетесь честно, но прогресс не радует? Разбираем шесть привычек в питании, которые крадут энергию и ухудшают восстановление, и показываем, чем их заменить.

Читать полностью » Тренер Эмили Блуртон объяснила, зачем развивать взрывную силу вчера в 21:45

Прыжки, рывки, баланс: секрет взрывной силы, без которой нет баскетбола

Взрывная сила — не только про спорт высших достижений. Узнайте, как три простых упражнения помогут улучшить выносливость и реакцию.

Читать полностью » Тренер Кэти Бурия назвала движение лучшим средством от мышечной боли вчера в 20:40

Движение против боли: простая хитрость, которая ускоряет восстановление

Даже профессиональные спортсмены страдают от мышечной боли после нагрузок. Узнали, какой метод помогает им быстрее восстановиться.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Офтальмолог Антон Казанцев предупредил об опасности ожога роговицы паром на кухне
Красота и здоровье

Как избежать заражения через наличные: 4 правила от инфекциониста Марии Золотарёвой
Питомцы

Ветеринары: кошки не могут быть веганами из-за отсутствия способности синтезировать таурин
Технологии

watchOS 26 получат не все часы: мои Apple Watch оказались в пролёте
Еда

Маринад из уксуса и специй улучшает вкус запечённого кролика по рецепту
Авто и мото

McKinsey: к 2032 году европейские автопроизводители выпустят 350 новых электромобилей
Садоводство

Переполненные клумбы ухудшают здоровье растений и повышают риск болезней
Дом

Как выбрать мультиварку с оптимальным сочетанием качества и затрат
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet