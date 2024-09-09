Выбираем книжную полку: советы и нюансы

Какая древесина лучше всего подходит для полок

Выбирая материал для полки, вы можете использовать доски, металл, стекло, пластик, МДФ, ДСП, фанеру, строительные поддоны и ящики и другие доступные материалы.

Осина — мягкая древесина без смол. Она отлично подойдет для внутренней отделки и создания полок.

Как правильно расставить книги на полке

Книга должна полностью поместиться на полке и не выходить за ее пределы. Расстояние от верхней части книги до полки должно быть не менее 2 см.

Необходимо избегать тесного контакта книг друг с другом.

На что вешать полку

Полки вешаются на петли, уголки, кронштейны или с помощью скрытых креплений. Любое крепление крепится на стену с помощью дюбелей и саморезов.

Фото: unsplash.com/Aleksi Tappura (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)