Выбираем книжную полку: советы и нюансы

Какая древесина лучше всего подходит для полок
Выбирая материал для полки, вы можете использовать доски, металл, стекло, пластик, МДФ, ДСП, фанеру, строительные поддоны и ящики и другие доступные материалы.
Осина — мягкая древесина без смол. Она отлично подойдет для внутренней отделки и создания полок.
Как правильно расставить книги на полке
Книга должна полностью поместиться на полке и не выходить за ее пределы. Расстояние от верхней части книги до полки должно быть не менее 2 см.
Необходимо избегать тесного контакта книг друг с другом.
На что вешать полку
Полки вешаются на петли, уголки, кронштейны или с помощью скрытых креплений. Любое крепление крепится на стену с помощью дюбелей и саморезов.
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