Пять шагов к идеальной книжной полке: порядок без лишних усилий

Аккуратная книжная полка — это не только красиво, но и удобно. Правильная организация помогает быстрее находить нужные книги, поддерживать порядок и продлевает жизнь изданиям.

Первый шаг: ревизия

Начинать стоит всегда с разбора.

"Достаньте все книги с полки. Пересмотрите каждую и решите: оставить, подарить, продать или отдать на переработку. Это освободит место и придаст полке лёгкость", — советует организатор пространства и сооснователь агентства Home Couture Александра Шусторович.

Логика категорий

Раскладывать книги только по цветам — красиво, но неудобно. Лучше исходить из того, как вы ищете книги:

художественная литература (по авторам или сериям),

справочники и энциклопедии,

путеводители,

книги по психологии и саморазвитию,

детские издания.

Внутри категории уже можно поиграть с цветами — так получится и красиво, и практично.

Этажи книжного стеллажа

Часто читаемые книги — на уровне глаз.

Редко используемые — выше или ниже.

Непрочитанное — выделите отдельную зону или оставьте книги в упаковке, чтобы они бросались в глаза.

Детские книги — внизу, чтобы ребёнку было удобно доставать. Для малышей хорошо использовать коробки с низкими бортиками.

Вертикали и горизонтали

Большинство книг лучше хранить вертикально. Но несколько можно положить горизонтально — они создадут визуальный акцент и станут подставкой для декора.

Чтобы полка не превращалась в хаос:

используйте разделители и держатели для книг,

заведите каталог для большой коллекции,

применяйте стикеры или метки.

И главное — не забивайте полку до предела. Немного свободного места сделает её "воздушнее" и оставит пространство для новых книг.

Декор и атмосфера

Добавьте на полку немного уюта: вазы, свечи, статуэтки или растения. Даже коробки для детских книг могут быть декоративными, если выбрать их в одной цветовой гамме или с красивым рисунком.

Итог

Грамотно организованная книжная полка объединяет эстетику и практичность. Она превращается не только в место хранения, но и в часть интерьера, создавая атмосферу уюта, вдохновения и любви к чтению.