Как сделать домашнюю библиотеку стильным элементом декора: советы по уходу за книгами

Домашние библиотеки становятся редкостью, но многие по-прежнему любят использовать их как эффектный и функциональный элемент декора. Однако, чтобы книги выглядели привлекательно, за ними нужно правильно ухаживать.
О том, как это сделать, рассказала эксперт сетевого издания "БелНовости" по дизайну интерьера Юлия Тычино.
На что следует обратить внимание?
Солнечные лучи
Необходимо учитывать, что прямое воздействие солнечных лучей может испортить внешний вид книг, особенно если они хранятся на открытых полках.
Поэтому важно размещать книги так, чтобы они не находились под прямым солнечным светом.
Пыль
Книги не смогут украсить интерьер, если они просто покрываются пылью на полке. Регулярно осматривайте свои издания, протирайте их и очищайте полки. Так вы сможете избежать скопления пыли.
Эффектные издания
Лучше всего приобретать эффектные подарочные издания в ярких и красивых обложках, которые действительно смотрятся привлекательно. Кроме того, за такими книгами проще ухаживать.
Фото: commons.wikimedia.org/Basile Morin
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