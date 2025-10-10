Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 6:02

Книги между колбасой и йогуртом: зачем московские магазины решили превратить кассу в книжный

В московских супермаркетах "Магнит" и "Дикси" начали продавать книги

В московских магазинах теперь можно будет купить не только продукты, но и книги. В сетях "Магнит", "Дикси" и "Азбука вкуса" появятся стеллажи с литературой в рамках проекта "Книги у дома". Об этом сообщил телеграм-канал "Смысловая 226".

Книги в шаговой доступности

Идея проста: объединить повседневные покупки с возможностью выбрать книгу по пути домой. В магазинах установят специальные стеллажи с подборками, где будут представлены разные жанры — от классики и современной прозы до японской манги и детских изданий. В будущем такие полки появятся и в "Магнит Косметик".

Расширение проекта

Москва станет первым городом, где стартует этот формат, но инициаторы уже планируют распространить его на другие регионы. Следом за столицей книги появятся в Петербурге и Краснодаре. Первый стенд уже установлен в магазине "Магнит" на Краснодонской улице.

Почему формат приживётся

Популярность формата "книга у кассы" объясняется удобством: покупателю не нужно специально идти в книжный магазин или заказывать онлайн — достаточно просто взять книгу вместе с продуктами. Такой подход стимулирует интерес к чтению, особенно среди тех, кто давно не держал в руках бумажное издание.

Как подбирают книги

Ассортимент формируется с учётом предпочтений покупателей конкретного района. В одном магазине можно встретить больше детской литературы, в другом — фантастику или психологические романы. Организаторы также планируют проводить акции с издательствами и авторами, чтобы привлечь внимание к новым релизам.

Сравнение форматов

Формат Где купить Особенности
Книжный магазин Отдельная торговая точка Большой выбор, атмосфера, консультации
Онлайн-магазин Через интернет Удобство, доставка, отзывы
Супермаркет ("Книги у дома") Вместе с продуктами Спонтанная покупка, доступность, короткое время выбора

Советы шаг за шагом: как выбрать книгу в супермаркете

  1. Определитесь с целью — хотите расслабиться, узнать новое или выбрать подарок.

  2. Посмотрите на раздел — книги обычно отсортированы по темам и возрасту.

  3. Пролистайте первые страницы — это поможет понять стиль автора.

  4. Обратите внимание на аннотацию и отзывы, если они напечатаны на обложке.

  5. Если сомневаетесь, берите классику — такие книги не теряют актуальности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать книгу только из-за обложки.
    Последствие: разочарование и потерянные деньги.
    Альтернатива: ориентироваться на аннотацию и известные издательства.

  • Ошибка: брать случайную детскую книгу без возрастной пометки.
    Последствие: ребёнку может быть неинтересно или непонятно.
    Альтернатива: проверяйте маркировку "6+", "12+" и т. д.

  • Ошибка: игнорировать короткие серии или сборники рассказов.
    Последствие: упущенные варианты для занятых людей.
    Альтернатива: короткие формы идеально подходят для чтения в пути.

А что если проект выстрелит?

Если инициатива окажется успешной, можно ожидать появления книжных зон и в других форматах ритейла — например, в аптеках или кафе. Это поможет вернуть интерес к чтению и укрепить связь между культурой и повседневностью.

Плюсы и минусы инициативы

Плюсы Минусы
Доступность — книги рядом с домом Небольшой выбор
Повышение интереса к чтению Нет консультантов
Возможность импульсной покупки Риск неудачного выбора
Поддержка отечественных издательств Возможное удорожание из-за логистики

FAQ

Какую литературу можно будет найти?
Самую разную: от детских книг и комиксов до классики и современных романов.

Можно ли будет заказать редкие издания?
Нет, формат рассчитан на популярные и массовые книги, но организаторы не исключают расширения ассортимента.

Сколько стоят книги?
Цены сопоставимы с крупными книжными сетями, часть ассортимента будет продаваться по акциям.

Где появятся новые точки?
После Москвы проект распространится на Санкт-Петербург и Краснодар, затем на другие города.

Мифы и правда

  • Миф: супермаркеты не место для книг.
    Правда: на Западе подобная практика распространена давно — книги продаются даже на автозаправках.

  • Миф: покупатели не будут интересоваться литературой во время покупок.
    Правда: исследования показывают, что импульсные покупки составляют до 60% всех продаж книг вне специализированных магазинов.

  • Миф: ассортимент будет только детским.
    Правда: планируются и жанровые подборки для взрослых, включая нон-фикшн и комиксы.

3 интересных факта

  1. В Японии книги часто продают в супермаркетах рядом с кассой — там популярны мини-романы и манга.

  2. В США Walmart и Target уже давно имеют книжные отделы, где часто продаются бестселлеры.

  3. По данным Роспечати, более 40% россиян покупают книги спонтанно — без предварительного выбора.

