Книги между колбасой и йогуртом: зачем московские магазины решили превратить кассу в книжный
В московских магазинах теперь можно будет купить не только продукты, но и книги. В сетях "Магнит", "Дикси" и "Азбука вкуса" появятся стеллажи с литературой в рамках проекта "Книги у дома". Об этом сообщил телеграм-канал "Смысловая 226".
Книги в шаговой доступности
Идея проста: объединить повседневные покупки с возможностью выбрать книгу по пути домой. В магазинах установят специальные стеллажи с подборками, где будут представлены разные жанры — от классики и современной прозы до японской манги и детских изданий. В будущем такие полки появятся и в "Магнит Косметик".
Расширение проекта
Москва станет первым городом, где стартует этот формат, но инициаторы уже планируют распространить его на другие регионы. Следом за столицей книги появятся в Петербурге и Краснодаре. Первый стенд уже установлен в магазине "Магнит" на Краснодонской улице.
Почему формат приживётся
Популярность формата "книга у кассы" объясняется удобством: покупателю не нужно специально идти в книжный магазин или заказывать онлайн — достаточно просто взять книгу вместе с продуктами. Такой подход стимулирует интерес к чтению, особенно среди тех, кто давно не держал в руках бумажное издание.
Как подбирают книги
Ассортимент формируется с учётом предпочтений покупателей конкретного района. В одном магазине можно встретить больше детской литературы, в другом — фантастику или психологические романы. Организаторы также планируют проводить акции с издательствами и авторами, чтобы привлечь внимание к новым релизам.
Сравнение форматов
|Формат
|Где купить
|Особенности
|Книжный магазин
|Отдельная торговая точка
|Большой выбор, атмосфера, консультации
|Онлайн-магазин
|Через интернет
|Удобство, доставка, отзывы
|Супермаркет ("Книги у дома")
|Вместе с продуктами
|Спонтанная покупка, доступность, короткое время выбора
Советы шаг за шагом: как выбрать книгу в супермаркете
-
Определитесь с целью — хотите расслабиться, узнать новое или выбрать подарок.
-
Посмотрите на раздел — книги обычно отсортированы по темам и возрасту.
-
Пролистайте первые страницы — это поможет понять стиль автора.
-
Обратите внимание на аннотацию и отзывы, если они напечатаны на обложке.
-
Если сомневаетесь, берите классику — такие книги не теряют актуальности.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупать книгу только из-за обложки.
Последствие: разочарование и потерянные деньги.
Альтернатива: ориентироваться на аннотацию и известные издательства.
-
Ошибка: брать случайную детскую книгу без возрастной пометки.
Последствие: ребёнку может быть неинтересно или непонятно.
Альтернатива: проверяйте маркировку "6+", "12+" и т. д.
-
Ошибка: игнорировать короткие серии или сборники рассказов.
Последствие: упущенные варианты для занятых людей.
Альтернатива: короткие формы идеально подходят для чтения в пути.
А что если проект выстрелит?
Если инициатива окажется успешной, можно ожидать появления книжных зон и в других форматах ритейла — например, в аптеках или кафе. Это поможет вернуть интерес к чтению и укрепить связь между культурой и повседневностью.
Плюсы и минусы инициативы
|Плюсы
|Минусы
|Доступность — книги рядом с домом
|Небольшой выбор
|Повышение интереса к чтению
|Нет консультантов
|Возможность импульсной покупки
|Риск неудачного выбора
|Поддержка отечественных издательств
|Возможное удорожание из-за логистики
FAQ
Какую литературу можно будет найти?
Самую разную: от детских книг и комиксов до классики и современных романов.
Можно ли будет заказать редкие издания?
Нет, формат рассчитан на популярные и массовые книги, но организаторы не исключают расширения ассортимента.
Сколько стоят книги?
Цены сопоставимы с крупными книжными сетями, часть ассортимента будет продаваться по акциям.
Где появятся новые точки?
После Москвы проект распространится на Санкт-Петербург и Краснодар, затем на другие города.
Мифы и правда
-
Миф: супермаркеты не место для книг.
Правда: на Западе подобная практика распространена давно — книги продаются даже на автозаправках.
-
Миф: покупатели не будут интересоваться литературой во время покупок.
Правда: исследования показывают, что импульсные покупки составляют до 60% всех продаж книг вне специализированных магазинов.
-
Миф: ассортимент будет только детским.
Правда: планируются и жанровые подборки для взрослых, включая нон-фикшн и комиксы.
3 интересных факта
-
В Японии книги часто продают в супермаркетах рядом с кассой — там популярны мини-романы и манга.
-
В США Walmart и Target уже давно имеют книжные отделы, где часто продаются бестселлеры.
-
По данным Роспечати, более 40% россиян покупают книги спонтанно — без предварительного выбора.
