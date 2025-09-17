Полки опустели, магазины закрылись: как любимая многими сеть книжных довела себя до краха

Сеть книжных магазинов "Книжный лабиринт" переживает сложный период: за последний год она сократила почти 90% своих торговых точек. Сейчас в России осталось всего шесть магазинов — три в Москве и три в Подмосковье. Для сравнения, ещё в ноябре прошлого года сеть насчитывала 62 магазина.

Ситуация осложнилась финансовыми трудностями компании. "Мерлион" обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании банкротом основного юридического лица холдинга — ООО "Книготорговая компания Лабиринт". На данный момент задолженность перед "Мерлионом" составляет 27 млн рублей.

Причины кризиса

За последние два года "Книжный лабиринт" накопил значительные долги перед поставщиками. Общая сумма исков превысила 300 млн рублей. Проблемы с расчётами привели к тому, что в мае 2024 года издательство "Эксмо-АСТ" приостановило поставки книг в магазины сети. Представители издательства пояснили, что компания не получила сотни миллионов рублей. Позднее стороны договорились об отсрочке выплат, однако проблемы ликвидности остались.

Последствия для покупателей

Закрытие магазинов сказалось на доступности печатной продукции. Многие покупатели, привыкшие к удобству локальных точек, теперь вынуждены заказывать книги через интернет или искать альтернативные сети.

Возможные альтернативы

Покупка книг через крупные интернет-магазины, где представлен широкий ассортимент и действуют скидки. Подписка на электронные книги и аудиокниги, что позволяет получать новинки без походов в магазин. Посещение независимых книжных лавок, которые часто предлагают уникальные издания и авторские подборки.

Сравнение торговых моделей

Параметр "Книжный лабиринт" Онлайн-магазины Независимые лавки Ассортимент Широкий, но сокращается Широкий, постоянно обновляется Уникальный, ограниченный Доступность Физически ограничена Онлайн 24/7 Локально, зависит от города Цены Средние Конкурентные Иногда выше средних Сервис и консультации В магазинах Онлайн-поддержка Персонализированный сервис

Советы шаг за шагом для покупателей

Определите, какие книги вам нужны: бумажные, электронные или аудио. Сравните цены и наличие в онлайн-магазинах и независимых лавках. Если выбираете бумажную книгу, учитывайте ближайшие физические магазины. Используйте подписки и сервисы предзаказа, чтобы не пропускать новинки.

Мифы и правда

"Книжные сети исчезнут совсем", — отмечают некоторые эксперты рынка.

На самом деле крупные сети сокращаются, но рынок книг адаптируется: онлайн-платформы и независимые магазины активно развиваются, предлагая альтернативные форматы и сервисы.

Исторический контекст

Сеть "Книжный лабиринт" открылась в 2005 году и долгое время была одним из лидеров по продаже книг в России. Пик активности пришёлся на 2000-ые, когда компания имела десятки магазинов в крупных городах. С переходом к цифровым форматам и ростом конкуренции компания столкнулась с финансовыми трудностями.

2 интересных факта