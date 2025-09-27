Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:25

Booking стучится в дверь: вернутся ли глобальные гиганты и что это значит для туристов

В Госдуму внесли законопроект о возвращении Booking.com и Airbnb в Россию

Российский туристический рынок готовится к возможным переменам. В Госдуму внесён законопроект, который позволяет иностранным онлайн-платформам бронирования снова работать в стране. Если документ примут, Booking. com, Airbnb и другие сервисы смогут получить разрешение правительства и вернуться на рынок, откуда они ушли несколько лет назад.

Что предлагает законопроект

Поправки затрагивают статью 10 закона "Об основах туристской деятельности в РФ". Предлагается разрешить работу агрегаторов, чьи учредители — иностранные компании или частные лица, но только при условии, что решение об их присутствии в России примет правительство. Таким образом, возможность возвращения зарубежных сервисов будет напрямую зависеть от позиции властей.

Разработчики документа подчёркивают, что цель изменений — защита персональных данных россиян и их финансовой информации. Серверы должны быть локализованы в стране, а процесс бронирования полностью соответствовать требованиям по безопасности.

Реакция отрасли

Отечественные сервисы бронирования встретили инициативу настороженно.

"Нормы о работе иностранных агрегаторов на российском рынке требуют дополнительного обсуждения и уточнения", — отметил директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин.

Многие российские игроки надеялись, что в новом законе будет прямой запрет для иностранных конкурентов. Однако текст проекта этого не содержит.

"Они надеялись, что в законе прямым текстом запретят деятельность иностранных агрегаторов на территории России, а в проекте запрета нет", — отметил Георгий Мохов.

Сравнение: до и после ухода зарубежных сервисов

Период Доля российских агрегаторов на рынке онлайн-бронирования отелей
До 2022 года около 30%
2024 год 55%
Прогноз на конец 2025 года 59%

Рост отечественных платформ очевиден: они заняли освободившуюся нишу и начали активнее развиваться. Возвращение крупных конкурентов может изменить расстановку сил.

Как иностранные сервисы могут вернуться

"Если иностранный агрегатор локализует серверы на территории России и будет обеспечивать защиту персональных данных, то правительство, полагаю, даст разрешение на такую деятельность", — сказал Георгий Мохов.

Для этого компании должны:

  1. Создать юрлицо в России или заключить соглашение с местным партнёром.

  2. Разместить серверы на территории страны.

  3. Гарантировать хранение и обработку данных в соответствии с законом.

  4. Получить официальное разрешение правительства.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полностью закрыть доступ иностранным сервисам.
    Последствие: снижение конкуренции, рост цен.
    Альтернатива: разрешить работу при соблюдении российских требований.

  • Ошибка: игнорировать требования к защите персональных данных.
    Последствие: утечки информации, штрафы.
    Альтернатива: локализовать серверы и внедрить сертифицированные системы безопасности.

  • Ошибка: монополизация рынка российскими игроками.
    Последствие: ограничение выбора туристов.
    Альтернатива: развитие здоровой конкуренции с участием международных брендов.

А что если Booking вернётся?

В этом случае туристы снова получат доступ к привычному интерфейсу, большему выбору отелей и международным стандартам обслуживания. Для гостиниц и частных владельцев жилья это возможность привлечь иностранных гостей, которые привыкли пользоваться глобальными платформами. Но отечественным компаниям придётся активнее внедрять бонусные программы, скидки и удобные мобильные приложения, чтобы сохранить клиентов.

Плюсы и минусы допуска иностранных агрегаторов

Плюсы Минусы
Рост конкуренции Снижение доли российских сервисов
Шире выбор отелей и апартаментов Возможный отток клиентов от локальных платформ
Привлечение иностранных туристов Угроза доминирования глобальных брендов
Повышение качества обслуживания Сложности с контролем за деятельностью

FAQ

Как выбрать между российским и иностранным сервисом?
Ориентируйтесь на удобство приложения, наличие скидок и поддержку нужных языков.

Сколько стоят услуги агрегаторов?
Комиссия за бронирование в среднем 10-15% от стоимости проживания, но для клиентов сервис бесплатен.

Что лучше для гостиницы — работать с российским или зарубежным агрегатором?
Оптимально использовать оба варианта, чтобы охватить максимальную аудиторию.

Мифы и правда

  • Миф: возвращение Booking. com обрушит российские сервисы.
    Правда: внутренний рынок уже окреп и имеет устойчивый рост.

  • Миф: иностранные платформы не будут соблюдать российские законы.
    Правда: без локализации серверов и разрешения правительства им просто не дадут работать.

  • Миф: туристам всё равно, через какой сайт бронировать.
    Правда: привычка и доверие к бренду играют огромную роль при выборе.

Исторический контекст

  • 2010-е годы — Booking. com и Airbnb активно осваивают российский рынок.

  • 2022 год — уход иностранных агрегаторов, рост отечественных сервисов.

  • 2024 год — доля российских платформ достигает 55%.

  • 2025 год — обсуждение закона о возвращении глобальных игроков.

Интересные факты

  1. До ухода Booking. com через него бронировалось более половины всех отелей в России.

  2. Airbnb позволял арендовать жильё в 190 странах, включая редкие направления.

  3. Российские сервисы за два года внедрили кешбэк, бонусные программы и интеграцию с "Миром", что раньше предлагали только зарубежные платформы.

