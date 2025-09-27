Booking стучится в дверь: вернутся ли глобальные гиганты и что это значит для туристов
Российский туристический рынок готовится к возможным переменам. В Госдуму внесён законопроект, который позволяет иностранным онлайн-платформам бронирования снова работать в стране. Если документ примут, Booking. com, Airbnb и другие сервисы смогут получить разрешение правительства и вернуться на рынок, откуда они ушли несколько лет назад.
Что предлагает законопроект
Поправки затрагивают статью 10 закона "Об основах туристской деятельности в РФ". Предлагается разрешить работу агрегаторов, чьи учредители — иностранные компании или частные лица, но только при условии, что решение об их присутствии в России примет правительство. Таким образом, возможность возвращения зарубежных сервисов будет напрямую зависеть от позиции властей.
Разработчики документа подчёркивают, что цель изменений — защита персональных данных россиян и их финансовой информации. Серверы должны быть локализованы в стране, а процесс бронирования полностью соответствовать требованиям по безопасности.
Реакция отрасли
Отечественные сервисы бронирования встретили инициативу настороженно.
"Нормы о работе иностранных агрегаторов на российском рынке требуют дополнительного обсуждения и уточнения", — отметил директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин.
Многие российские игроки надеялись, что в новом законе будет прямой запрет для иностранных конкурентов. Однако текст проекта этого не содержит.
"Они надеялись, что в законе прямым текстом запретят деятельность иностранных агрегаторов на территории России, а в проекте запрета нет", — отметил Георгий Мохов.
Сравнение: до и после ухода зарубежных сервисов
|Период
|Доля российских агрегаторов на рынке онлайн-бронирования отелей
|До 2022 года
|около 30%
|2024 год
|55%
|Прогноз на конец 2025 года
|59%
Рост отечественных платформ очевиден: они заняли освободившуюся нишу и начали активнее развиваться. Возвращение крупных конкурентов может изменить расстановку сил.
Как иностранные сервисы могут вернуться
"Если иностранный агрегатор локализует серверы на территории России и будет обеспечивать защиту персональных данных, то правительство, полагаю, даст разрешение на такую деятельность", — сказал Георгий Мохов.
Для этого компании должны:
-
Создать юрлицо в России или заключить соглашение с местным партнёром.
-
Разместить серверы на территории страны.
-
Гарантировать хранение и обработку данных в соответствии с законом.
-
Получить официальное разрешение правительства.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: полностью закрыть доступ иностранным сервисам.
Последствие: снижение конкуренции, рост цен.
Альтернатива: разрешить работу при соблюдении российских требований.
-
Ошибка: игнорировать требования к защите персональных данных.
Последствие: утечки информации, штрафы.
Альтернатива: локализовать серверы и внедрить сертифицированные системы безопасности.
-
Ошибка: монополизация рынка российскими игроками.
Последствие: ограничение выбора туристов.
Альтернатива: развитие здоровой конкуренции с участием международных брендов.
А что если Booking вернётся?
В этом случае туристы снова получат доступ к привычному интерфейсу, большему выбору отелей и международным стандартам обслуживания. Для гостиниц и частных владельцев жилья это возможность привлечь иностранных гостей, которые привыкли пользоваться глобальными платформами. Но отечественным компаниям придётся активнее внедрять бонусные программы, скидки и удобные мобильные приложения, чтобы сохранить клиентов.
Плюсы и минусы допуска иностранных агрегаторов
|Плюсы
|Минусы
|Рост конкуренции
|Снижение доли российских сервисов
|Шире выбор отелей и апартаментов
|Возможный отток клиентов от локальных платформ
|Привлечение иностранных туристов
|Угроза доминирования глобальных брендов
|Повышение качества обслуживания
|Сложности с контролем за деятельностью
FAQ
Как выбрать между российским и иностранным сервисом?
Ориентируйтесь на удобство приложения, наличие скидок и поддержку нужных языков.
Сколько стоят услуги агрегаторов?
Комиссия за бронирование в среднем 10-15% от стоимости проживания, но для клиентов сервис бесплатен.
Что лучше для гостиницы — работать с российским или зарубежным агрегатором?
Оптимально использовать оба варианта, чтобы охватить максимальную аудиторию.
Мифы и правда
-
Миф: возвращение Booking. com обрушит российские сервисы.
Правда: внутренний рынок уже окреп и имеет устойчивый рост.
-
Миф: иностранные платформы не будут соблюдать российские законы.
Правда: без локализации серверов и разрешения правительства им просто не дадут работать.
-
Миф: туристам всё равно, через какой сайт бронировать.
Правда: привычка и доверие к бренду играют огромную роль при выборе.
Исторический контекст
-
2010-е годы — Booking. com и Airbnb активно осваивают российский рынок.
-
2022 год — уход иностранных агрегаторов, рост отечественных сервисов.
-
2024 год — доля российских платформ достигает 55%.
-
2025 год — обсуждение закона о возвращении глобальных игроков.
Интересные факты
-
До ухода Booking. com через него бронировалось более половины всех отелей в России.
-
Airbnb позволял арендовать жильё в 190 странах, включая редкие направления.
-
Российские сервисы за два года внедрили кешбэк, бонусные программы и интеграцию с "Миром", что раньше предлагали только зарубежные платформы.
