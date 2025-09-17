Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Фото: Евгений Самарин.
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 13:16

От магазинов к онлайн-платформам: как маркетплейсы захватывают книжный рынок

В 2025 году продажи в книжных магазинах упали, но выручка выросла на 1,1%

За последние годы книжная индустрия переживает не самые простые времена. Бумажные издания остаются важной частью культурной жизни, но всё больше уступают место электронным форматам и маркетплейсам. 2025 год показал: привычные книжные магазины теряют позиции, тогда как онлайн-площадки укрепляют лидерство.

Ситуация на рынке

По итогам первых восьми месяцев 2025 года продажи в офлайн-магазинах упали на 6-18%. Главная причина — стремительное развитие маркетплейсов, которые уже контролируют более 65% рынка.

Парадокс в том, что при снижении продаж выручка книжных магазинов даже немного выросла — на 1,1%. Секрет прост: за последние полгода средняя цена книги поднялась на 12,3% и достигла 546 рублей. Издатели объясняют рост удорожанием бумаги, печати и транспортировки.

Однако рост цен не спасает отток покупателей. Люди стали посещать книжные магазины на 6,6% реже, а в некоторых регионах падение составило до 20%. Сложная конкуренция и налоги привели к закрытию более 200 точек за год.

Бумага против цифры

Тенденция очевидна: цифровые книги завоёвывают всё больше внимания. "Литрес" увеличил выручку на 12%, сервис "Строк" — на 13%. Пользователи активно покупают электронные издания и аудиокниги, которые удобно читать или слушать с телефона.

Меняется и структура спроса. В сетях вроде "Читай-город" вырос интерес к художественной литературе (+13%) и детским книгам (+4%). При этом популярность нон-фикшн снизилась на 5%.

Сравнение

Формат Доля рынка 2025 Динамика Средняя цена
Бумажные книги (магазины) ~30% -6-18% 546 руб.
Бумажные книги (маркетплейсы) ~35% +10% ниже на 7-12%
Электронные книги ~25% +12-13% 200-350 руб.
Аудиокниги ~10% +15% абонементы от 299 руб./мес.

Советы шаг за шагом

  1. Если вы хотите экономить, чаще сравнивайте цены: бумажные издания в маркетплейсах почти всегда дешевле, чем в магазине.

  2. Для тех, кто читает много, выгоднее оформить подписку на электронные книги или аудиосервисы.

  3. Бумажные книги лучше покупать в период акций или распродаж, особенно на большие серии и коллекционные издания.

  4. Следите за региональными издательскими проектами: они часто предлагают уникальные книги, которых нет на крупных платформах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать книгу только в ближайшем магазине.
    → Последствие: переплата до 20%.
    → Альтернатива: проверять цену на Ozon, Wildberries или "Литрес".

  • Ошибка: откладывать покупку редкого издания.
    → Последствие: книга быстро исчезает с полок.
    → Альтернатива: оформить предзаказ онлайн.

  • Ошибка: игнорировать электронные форматы.
    → Последствие: расходы на чтение растут.
    → Альтернатива: использовать e-reader и подписку.

А что если…

Что будет, если книжные магазины продолжат закрываться? В крупных городах люди всё равно найдут книги в интернете, но в малых населённых пунктах это приведёт к ограничению доступа к литературе. В таких условиях региональные библиотеки и культурные центры могут сыграть решающую роль.

Плюсы и минусы

Формат Плюсы Минусы
Бумажные книги Удобно собирать коллекции, приятно держать в руках, долговечны Дорого, занимают место, сложно носить
Электронные книги Доступность, дешевле, тысячи книг в одном устройстве Нужен гаджет, не всем нравится экран
Аудиокниги Можно слушать в дороге, развивают восприятие Подходит не для всех жанров, подписка стоит денег

FAQ

Как выбрать между бумажной и электронной книгой?
Если вам важен тактильный опыт и коллекция, выбирайте печатные издания. Для удобства и экономии лучше подойдут цифровые форматы.

Сколько стоит подписка на электронные книги?
Средняя цена — от 200 до 500 рублей в месяц. Многие сервисы предлагают пробный период.

Что лучше — маркетплейс или книжный магазин?
Для цены и выбора — маркетплейс. Для атмосферного поиска и живого общения с книгой — магазин.

Мифы и правда

  • Миф: электронные книги вредят глазам.
    Правда: современные e-ink дисплеи не мерцают и безопаснее обычного экрана смартфона.

  • Миф: аудиокниги не развивают так же, как чтение.
    Правда: восприятие информации разное, но исследования показывают, что понимание текста сопоставимо.

  • Миф: бумажные книги скоро исчезнут.
    Правда: спрос остаётся, особенно на художественную и детскую литературу.

3 интересных факта

  1. Самая дорогая книга, проданная в России в 2025 году, стоила более 1,5 млн рублей — это редкий антикварный том.

  2. Самый читаемый жанр в электронном формате — детективы и триллеры.

  3. В топе продаж у маркетплейсов по-прежнему остаются учебники и книги по саморазвитию.

