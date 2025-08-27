"Мастер и Маргарита" снова творит чудеса — кино покорило зрителей без остатка

Что же смотрят и ждут российские зрители, когда речь заходит о книгах, превращённых в кино и сериалы? Опрос, проведённый "Литрес", "Ростелекомом" и LiveLib, показал неожиданные результаты: аудитория не только определила лучшие экранизации последних лет, но и назвала произведения, которые до сих пор так и не увидели экранного воплощения.

Лидеры среди вышедших экранизаций

Безоговорочным фаворитом оказался фильм Михаила Локшина "Мастер и Маргарита", основанный на бессмертном романе Михаила Булгакова. За него проголосовали 26% респондентов. Выбор выглядит закономерным: картина вызвала широкий резонанс, собрала полные залы и вновь пробудила интерес к булгаковской прозе.

На второй строчке разместился "Чебурашка" Дмитрия Дьяченко (17%). Фильм по мотивам произведений Эдуарда Успенского оказался неожиданным хитом, ведь зрители приняли его не только как детскую историю, но и как семейное кино с тёплой ностальгической атмосферой.

Третье место занял сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" (16%). Его сюжет основан на книге Роберта Гараева и переносит зрителя в Казань 90-х — время дворовых кодексов, уличных разборок и противоречивой юности.

Ожидаемые премьеры

Не меньше интереса вызвали и проекты, которые пока находятся в работе. Главным претендентом на внимание зрителей стал сериал Дмитрия Тюрина "Трудно быть богом" (26%) по культовой повести братьев Стругацких. Эта книга уже экранизировалась, но ожидание новой версии доказывает, что тема остаётся актуальной и по сей день.

На втором месте оказалась лента Александра Домогарова-младшего "Отель "У погибшего альпиниста"" (22%). Произведение Аркадия и Бориса Стругацких в жанре детектива с элементами фантастики давно ждали на большом экране в современном прочтении.

Третью позицию занял проект братьев Андреасян "Вовка в Тридевятом царстве" (19%). Экранизация сказки Вадима Коростылёва обещает быть красочной и ориентированной на семейную аудиторию, а сама идея перенести советскую анимационную классику в игровое кино вызывает большой интерес.

Книги, которые зрители хотят увидеть на экране

Любопытно, что участники опроса вспомнили и о произведениях, к которым режиссёры пока так и не добрались. На первом месте — культовый роман Джерома Д. Сэлинджера "Над пропастью во ржи" (24%). Интересно, что сам автор при жизни категорически отказывался разрешать его экранизацию, что только подогревает интерес зрителей.

Вторую позицию заняло "Путешествие из Петербурга в Москву" Александра Радищева (17%). Этот текст XVIII века с его критикой крепостничества и социального устройства страны мог бы стать мощной исторической драмой.

На третьем месте — "Дом, в котором…" Мариам Петросян (16%). Роман с мистической атмосферой и необычным стилем давно завоевал культовый статус среди читателей, и поклонники ждут, что кинематограф когда-нибудь справится с его сложной образностью.