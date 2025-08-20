Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Freepik by kotkoa is licensed under Рublic domain
Опубликована сегодня в 9:26

Уютный костёр по-пензенски: кирпич, гравий и никаких хвойных рядом

Костёр на участке в Пензенской области: оформление площадки и требования безопасности

В Пензенской области костёр на участке — это не только уют и шашлыки, но и строгие правила. Летом область нередко вводит особый противопожарный режим: в эти периоды костры, сжигание травы и мусора запрещены. В остальное время — можно, но с соблюдением дистанций, подготовки площадки и контроля погоды.

Когда в Пензенской области костры под запретом

В 2024–2025 гг. регион несколько раз вводил особый противопожарный режим: под запретом — разведение костров, сжигание мусора и травы, использование открытого огня вне специально оборудованных мест. Следите за свежими сообщениями МЧС по Пензенской области и постановлениями правительства региона: например, май-июнь 2024 и конец мая 2025 сопровождались официальными запретами, а с 10 июля 2025 года режим был усилен отдельным распоряжением. Если режим действует — костёр нельзя.

Базовые правила РФ для открытого огня на участке

Когда ограничений нет, действуют федеральные "Правила противопожарного режима". Ключевые нормы для частного участка и СНТ:

  • Костровище: яма не менее 30 см глубиной и до 1 м в диаметре или устойчивая металлическая ёмкость/мангал объёмом до 1 м³.
  • Дистанции:
    • обычное открытое пламя — не ближе 50 м от построек (100 м от хвойного леса, 30 м — от лиственного);
    • если сжигаете растительные остатки на своём участке - допускается 15 м до зданий;
    • при использовании металлической ёмкости минимальные расстояния можно уменьшить вдвое;
    • приготовление пищи на мангале/жаровне — не ближе 5 м от построек, а вокруг — очищенная зона 2 м.
  • Подготовка площадки: радиус 10 м очищают от сухой травы, валежника и всего горючего + делают минерализованную полосу не менее 0,4 м (для мангала в специально несгораемой ёмкости полоса не требуется).
  • Погода и контроль: при ветре свыше 5 м/с (без металлической ёмкости) и 10 м/с (с ёмкостью) — нельзя; очаг не оставляют без присмотра, после — заливают водой/засыпают землёй. Подсказка: МЧС напоминает — для мангала выдерживайте 5 м до построек и держите вокруг 2 м чистой зоны. Держите под рукой воду/огнетушитель и телефон.

Как оформить костровую зону по-умному

  • Материалы: борта из полнотелого кирпича или местного известняка/плитняка, базовая подсыпка из щебня и песка (несгораемая).
  • Диаметр чаши — до 1 м, глубина — 30-40 см; вокруг — круг из гравия 2-3 м (совпадает с требованием очищенной зоны).
  • Посадки: вместо туй и можжевельников рядом — лиственные и влаголюбивые (дерен, пузыреплодник), а ещё лучше — ничего в пределах 2 м.
  • Мебель: переносные лавки/стулья из металла или обработанной древесины, но за границей очищенной зоны.
  • Локальная идентичность: добавьте кованые элементы от пензенских мастеров, сделайте низкую "лавку-ветровик" — с неё приятно смотреть на закат над Сурой.

Что точно нельзя

  • Палы травы, сжигание мусора/пластика, разведение костров под кронами хвойных и на торфяниках — запрещено всегда.
  • Разводить огонь при действующем особом режиме — запрещено в регионе. Штрафы для граждан — до 15 000 ₽ и выше при повторных/тяжёлых нарушениях.

Сезонность и менталитет

В Пензенской области пожароопасный сезон обычно тянется с весны до середины осени; начало сезона 2025 года официально объявляли 25 марта. Планируйте пикники ранней весной и поздней осенью, следите за сообщениями областного МЧС и погодой (ветер, жара). Если сомневаетесь — выбирайте мангал в металлической ёмкости и минимальные расстояния по правилам. Это и безопаснее, и законнее.

Уютный и законный садовый костёр в Пензенской области — это грамотное место, металлическая ёмкость, дистанции и внимание к региональным объявлениям МЧС. Соблюдайте простые правила — и вечера на даче будут тёплыми не только у костра, но и на душе.

