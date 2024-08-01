Загадка зелёных скелетов: в Германии нашли массовое захоронение жертв чумы

Во время строительных работ в Нюрнберге (Германия) было обнаружено массовое захоронение жертв чумы 1632-1633 годов. Их останки были окрашены в зелёный цвет.

На данный момент найдено уже две тысячи скелетов жертв средневековой эпидемии. По словам археологов, всего их будет около трёх тысяч, что сделает это захоронение крупнейшим в Германии.

Зелёный цвет скелетов объясняется тем, что в XIX веке в этом районе находился медный завод, загрязнявший почву отходами производства. Оксиды металлов, смешиваясь с дождевой водой, проникли в землю и окрасили скелеты в зелёный цвет.

"Мы тоже были удивлены, увидев этот цвет. До сих пор мы знали об этом только по костям животных или по надгробным украшениям," — приводит слова археолога Мелани Лангбайн издание Bild.

Фото: commons.wikimedia.org/Francesco Placco (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)