Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 02.08.2024 : 85,7833
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 02.08.2024 : 92,8499
В Германии найдено крупнейшее захоронение жертв чумы 1632-1633 годов с зелёными скелетами
  1. Главная
  2. Наука

Загадка зелёных скелетов: в Германии нашли массовое захоронение жертв чумы

В Германии найдено крупнейшее захоронение жертв чумы 1632-1633 годов с зелёными скелетами

Во время строительных работ в Нюрнберге (Германия) было обнаружено массовое захоронение жертв чумы 1632-1633 годов. Их останки были окрашены в зелёный цвет.

На данный момент найдено уже две тысячи скелетов жертв средневековой эпидемии. По словам археологов, всего их будет около трёх тысяч, что сделает это захоронение крупнейшим в Германии.

Зелёный цвет скелетов объясняется тем, что в XIX веке в этом районе находился медный завод, загрязнявший почву отходами производства. Оксиды металлов, смешиваясь с дождевой водой, проникли в землю и окрасили скелеты в зелёный цвет.

"Мы тоже были удивлены, увидев этот цвет. До сих пор мы знали об этом только по костям животных или по надгробным украшениям," — приводит слова археолога Мелани Лангбайн издание Bild.

Фото: commons.wikimedia.org/Francesco Placco (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Джо Байден удовлетворён условиями обмена заключенными с Россией

Джо Байден удовлетворён условиями обмена заключенными с Россией

Президент США Джо Байден выразил удовлетворение в связи с освобождением американских граждан в рамках обмена заключенными между Вашингтоном и Москвой. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Белого дома.

Читать полностью
Совбез Израиля отговаривает граждан от поездок за границу

Совбез Израиля отговаривает граждан от поездок за границу

Совет национальной безопасности Израиля вновь обратился к гражданам с рекомендацией тщательно взвесить необходимость планируемых поездок за границу в связи с потенциальными угрозами со стороны Ирана, а также организаций "Хезболла" и ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel.

Читать полностью

Общество

Гарик Харламов готовится снова стать отцом

Гарик Харламов готовится снова стать отцом

У Гарика Харламова всё складывается как нельзя лучше: он растёт в профессиональном плане став креативным продюсером Comedy Club, женился на хорошенькой актрисе Катерине Ковальчук. Почему бы не задуматься о прибавлении в семействе.

Читать полностью
Роберт Дауни-младший станет самым высокооплачиваемым актёром всех времён

Роберт Дауни-младший станет самым высокооплачиваемым актёром всех времён

Накануне было объявлено, что Роберт Дауни-младший всё-таки возвращается во вселенную Marvel, но не как его любимый персонаж Железный человек, а как злодей из "Фантастической четвёрки" — Доктор Дум.

Читать полностью

Новости