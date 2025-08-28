Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:31

Скелет предаёт: как организм разрушает себя изнутри

Врач Павлова напомнила, что потеря костной массы начинается уже после 30 лет

Многие думают, что кости с возрастом остаются такими же прочными, как в молодости. Но уже после 30 лет начинаются процессы, связанные с их истончением. Если вовремя не обратить внимание на здоровье скелета, со временем может развиться остеопороз — болезнь, которая нередко приводит к тяжёлым переломам. Об этом жителям Пензы напомнила врач по спортивной медицине Областного врачебно-физкультурного диспансера Елена Павлова.

Живая структура костей

Павлова подчеркнула: костная ткань только кажется монолитной и неподвижной. На самом деле в ней постоянно идёт обновление — создаются новые клетки и разрушаются старые.

За баланс отвечают два типа клеток:

  • остеобласты — формируют новые структуры,
  • остеокласты — разрушают старые.

Чтобы между ними сохранялось равновесие, важны три вещи: питание, движение и образ жизни.

Питание для прочных костей

Кальций — главный минерал для здоровья костей. Но без витамина D он не усваивается. Также необходимы:

  • белок — формирует основу костной ткани,
  • магний, калий, витамин К — поддерживают обменные процессы.

Меню должно быть разнообразным и включать все эти нутриенты.

Движение и его роль

Физическая активность помогает крови лучше питать кости микро- и макроэлементами.

Ежедневные прогулки, лёгкий бег, зарядка — оптимальный вариант для поддержания здоровья. Но интенсивные тренировки в пожилом возрасте могут быть опасны и привести к переломам.

Образ жизни и вредные привычки

Курение угнетает работу остеобластов, а алкоголь мешает усвоению кальция. Поэтому от этих привычек лучше отказаться, если хочется сохранить кости крепкими надолго.

Женщины в группе риска

Отдельно врач отметила, что женщины чаще страдают от остеопороза. С возрастом у них снижается уровень половых гормонов, а именно они играют важную роль в сохранении прочности костей.

Итог

Прочность костей зависит от того, как мы питаемся, двигаемся и какие привычки выбираем. Позаботиться о скелете стоит заранее — тогда он прослужит долго и надёжно.

