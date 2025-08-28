Скелет предаёт: как организм разрушает себя изнутри
Многие думают, что кости с возрастом остаются такими же прочными, как в молодости. Но уже после 30 лет начинаются процессы, связанные с их истончением. Если вовремя не обратить внимание на здоровье скелета, со временем может развиться остеопороз — болезнь, которая нередко приводит к тяжёлым переломам. Об этом жителям Пензы напомнила врач по спортивной медицине Областного врачебно-физкультурного диспансера Елена Павлова.
Живая структура костей
Павлова подчеркнула: костная ткань только кажется монолитной и неподвижной. На самом деле в ней постоянно идёт обновление — создаются новые клетки и разрушаются старые.
За баланс отвечают два типа клеток:
- остеобласты — формируют новые структуры,
- остеокласты — разрушают старые.
Чтобы между ними сохранялось равновесие, важны три вещи: питание, движение и образ жизни.
Питание для прочных костей
Кальций — главный минерал для здоровья костей. Но без витамина D он не усваивается. Также необходимы:
- белок — формирует основу костной ткани,
- магний, калий, витамин К — поддерживают обменные процессы.
Меню должно быть разнообразным и включать все эти нутриенты.
Движение и его роль
Физическая активность помогает крови лучше питать кости микро- и макроэлементами.
Ежедневные прогулки, лёгкий бег, зарядка — оптимальный вариант для поддержания здоровья. Но интенсивные тренировки в пожилом возрасте могут быть опасны и привести к переломам.
Образ жизни и вредные привычки
Курение угнетает работу остеобластов, а алкоголь мешает усвоению кальция. Поэтому от этих привычек лучше отказаться, если хочется сохранить кости крепкими надолго.
Женщины в группе риска
Отдельно врач отметила, что женщины чаще страдают от остеопороза. С возрастом у них снижается уровень половых гормонов, а именно они играют важную роль в сохранении прочности костей.
Итог
Прочность костей зависит от того, как мы питаемся, двигаемся и какие привычки выбираем. Позаботиться о скелете стоит заранее — тогда он прослужит долго и надёжно.
