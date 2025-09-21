Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Rvalette is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:42

Как молочный оттенок и прозрачность сделали костяной фарфор эталоном красоты

Специалисты пояснили, за счёт чего костяной фарфор имеет полупрозрачные стенки

Костяной фарфор — особый вид керамики, который по праву считается эталоном изящества и утончённости. Он завоевал сердца ценителей во всём мире благодаря своей благородной белизне, лёгкости и прочности. Популярность Bone China в XXI веке связана не только с традицией, но и с трендом на красивую сервировку и эстетику, превращающую даже повседневный обед в маленький ритуал.

Как появился костяной фарфор

Фарфор родился в Китае, но его состав долгое время оставался загадкой для европейцев. В XVIII веке британский мастер Томас Фрай впервые создал керамическую массу с добавлением костяной золы. Его идею позже усовершенствовал Джозайя Споуд, доведя технологию до совершенства. Именно он сделал Bone China узнаваемым во всём мире: лёгким, изящным и при этом прочным.

С тех пор английский фарфор стал символом роскоши и быстро распространился по Европе, а затем и по другим континентам.

В чём секрет Bone China

Классический фарфор изготавливается из каолина, кварца и полевого шпата. Но костяной фарфор отличается ключевым ингредиентом — костяной золой. Её доля может достигать 30-50% от общей массы, и именно она дарит изделиям мягкий молочный оттенок и характерную полупрозрачность.

Именно по этой особенности Bone China легко узнать: если поднести чашку к свету, её стенки будут словно просвечивать, напоминая яичную скорлупу.

Основные характеристики

  • Уникальный молочно-белый цвет и прозрачные стенки.

  • Лёгкость: изделия заметно легче обычного фарфора.

  • Гладкая поверхность без шероховатостей.

  • Высокая прочность и устойчивость к сколам.

  • Возможность использовать в посудомоечной машине и микроволновке (при условии отсутствия металлического декора).

Хороший пример — сервизы бренда Anna Lafarg: изысканный дизайн с платиновым кантом и настоящая костяная масса в основе.

Сравнение: костяной фарфор, классический фарфор и фаянс

Материал Состав Внешний вид Прочность Вес Особенности
Костяной фарфор Каолин, кварц, шпат + 30-50% костяной золы Молочный оттенок, полупрозрачность Высокая, устойчив к сколам Очень лёгкий Премиальный сегмент
Твёрдый фарфор Каолин, кварц, шпат Холодный белый цвет Прочный, но склонен к деформации Средний Чаще используется в повседневной посуде
Фаянс Меньше каолина, больше глины Непрозрачный, матовый Менее прочный Тяжёлый Бюджетный вариант, требует глазури

А что если…

А что если костяной фарфор кажется слишком хрупким для повседневного использования? На самом деле он гораздо прочнее, чем выглядит. Тонкие стенки не означают слабости — наоборот, они обладают удивительной устойчивостью к ударам и сколам. Именно поэтому Bone China успешно используют и в ресторанах, и дома.

Плюсы и минусы Bone China

Плюсы Минусы
Изящный внешний вид Более высокая цена
Лёгкость и прозрачность Требует аккуратного ухода
Устойчивость к сколам Металлизированный декор нельзя мыть в ПММ
Подходит для сервировки праздников Реже встречается в магазинах

FAQ

Можно ли ставить костяной фарфор в микроволновку?
Да, если нет металлического декора и производитель допускает такую эксплуатацию.

Как отличить настоящий костяной фарфор от подделки?
Посмотреть на свет — настоящая чашка Bone China слегка просвечивает.

Подходит ли Bone China для повседневного использования?
Да, при аккуратном уходе он служит десятилетиями и выдерживает ежедневную эксплуатацию.

Исторический контекст

В Европе первые фарфоровые изделия стали появляться в XVI веке, но именно костяной фарфор в XVIII веке изменил представления о керамике. Его "мягкая белизна" и долговечность сделали Англию законодателем моды в сервировке стола. Сегодня традиции живы: сервизы из Bone China украшают столы не только аристократии, но и всех, кто ценит эстетику и практичность одновременно.

