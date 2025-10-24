Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Прыжки
Прыжки
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 19:29

Учёные нашли простое упражнение, которое делает кости плотнее — без спортзала и оборудования

Исследования показали: прыжки создают нагрузку, усиливающую плотность тазобедренных костей

С возрастом тело естественно теряет мышечную массу и плотность костей. Это сочетание увеличивает риск переломов даже при незначительных падениях. Многие знают, что силовые тренировки помогают укрепить мышцы, но не догадываются, что схожие принципы действуют и для костей. На самом деле, именно динамическая нагрузка с "ударным эффектом" может стать главным стимулом для их укрепления.

Как кости реагируют на нагрузку

Наши кости живые — они постоянно обновляются. Когда тело получает определённую "реакцию от земли", то есть силу, с которой поверхность отвечает на наше движение, это запускает процессы регенерации и уплотнения костной ткани.

"Процесс образования новой кости начинается, когда активность создаёт реакцию земли в три раза выше массы тела", — пояснила хирург-ортопед Джослин Виттштейн.

При ходьбе нагрузка достигает 1,5 веса тела, при беге — примерно 2,5. Прыжки дают большее воздействие: со скакалкой — на 15% меньше, чем при беге, но на 40% больше, чем при ходьбе. Такой баланс делает прыжки одним из лучших упражнений для костей, особенно тазобедренных и позвоночных.

Простое упражнение для костной плотности

Среди множества движений врачи выделяют одно: "прыжки с вертикальным отскоком". Его легко освоить дома. Нужно встать на невысокую поверхность — около 20 сантиметров (например, на нижнюю ступень лестницы), спрыгнуть, приземлиться мягко на ноги и тут же подпрыгнуть вверх.

"Вы можете создать реакцию, более чем в четыре раза превышающую ваш вес, просто прыгая с восьмидюймового возвышения", — отметила Виттштейн.

Такое упражнение не требует оборудования, но активирует основные зоны скелета — бедра, позвоночник, лодыжки и стопы.

Почему это работает

Секрет прост: кости нужно "удивлять". Когда они сталкиваются с непривычной нагрузкой, включаются механизмы адаптации и укрепления.

"Если вы хотите увеличить плотность костей, вы должны удивить кости. Вы должны делать что-то другое", — сказала содиректор Программы скелетного здоровья Эмили Стейн.

Эффект можно заметить уже через полгода: 30 прыжков трижды в неделю повышают минеральную плотность тазобедренных костей примерно на 1%. Пусть цифра кажется небольшой, но это значимое улучшение, особенно для профилактики остеопороза.

Советы шаг за шагом

  1. Разогрейтесь. Легкая разминка перед прыжками снижает риск травм.
  2. Начните с миниатюрных прыжков на месте, постепенно увеличивая амплитуду.
  3. Осваивайте "прыжки с возвышения" только после укрепления мышц ног.
  4. Следите за техникой: колени слегка согнуты, приземление мягкое.
  5. Выполняйте 2-3 подхода по 10 повторений три раза в неделю.

Чтобы усилить результат, сочетайте прыжки с умеренными силовыми упражнениями — приседаниями, планкой, подъемами на носки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: прыжки без разминки.
    → Последствие: растяжение связок или боль в коленях.
    → Альтернатива: 5 минут шагов на месте или вращений суставов перед тренировкой.
  • Ошибка: чрезмерная нагрузка без подготовки.
    → Последствие: перегрузка суставов.
    → Альтернатива: начать с низких подъемов и постепенно повышать высоту.
  • Ошибка: полное игнорирование мышечной подготовки.
    → Последствие: травмы при прыжках.
    → Альтернатива: добавить упражнения с собственным весом, например, приседания и выпады.

А что если вам нельзя прыгать?

Если есть проблемы с суставами или позвоночником, можно заменить прыжки низкоударными вариантами. Например, быстрой ходьбой по лестнице, имитацией прыжков с опорой на стену или тренировками в бассейне. Главное — создавать переменную нагрузку на кости, пусть даже через воду или эспандер.

Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Укрепляют кости и суставы

Не подходят при остеопорозе в тяжёлой форме

Улучшают координацию и баланс

Требуют контроля техники

Не требуют оборудования

Повышают нагрузку на колени при неправильной технике

Повышают выработку коллагена и эластичность связок

Нужно время для привыкания

Эффект сохраняется при регулярности

При нерегулярных тренировках результат пропадает

FAQ

Как часто нужно выполнять упражнение для костей?
Минимум три раза в неделю по 30 повторений. Если вы новичок, начинайте с меньшего количества и увеличивайте постепенно.

Сколько времени нужно, чтобы увидеть эффект?
Через шесть месяцев регулярных занятий плотность костей может увеличиться на 1%, особенно в области таза.

Что делать, если болят колени?
Снизьте высоту прыжка, выполняйте мягкое приземление и укрепляйте мышцы бедер. При болях обратитесь к врачу.

Мифы и правда

Миф: только силовые тренировки укрепляют кости.
Правда: именно ударная нагрузка (прыжки, бег, ходьба по лестнице) стимулирует рост костной ткани.

Миф: прыжки опасны после 40 лет.
Правда: при правильной технике они безопасны и даже полезны для профилактики остеопороза.

Миф: если уже есть потеря плотности костей, упражнения не помогут.
Правда: регулярная активность замедляет разрушение костной ткани и улучшает обмен кальция.

2 интересных факта

  1. У космонавтов, находящихся в невесомости, костная масса снижается на 1-2% в месяц из-за отсутствия ударной нагрузки.
  2. Продукты с кальцием (творог, миндаль, шпинат) усиливают эффект тренировок для костей.

Главное помнить

Прыжковые упражнения — это не просто элемент фитнеса, а инструмент профилактики остеопороза. Но чтобы они работали, нужно соблюдать технику, сочетать их с силовой нагрузкой и достаточным количеством кальция и витамина D. Сила костей начинается с небольших, но регулярных шагов — и одного правильного прыжка.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Косметологи советуют: лёгкие текстуры и тёплые оттенки делают лицо свежее после 60 лет сегодня в 15:34
Один штрих в макияже — и минус десять лет: как женщины сами стирают свежесть с лица

Многие женщины старшего возраста продолжают повторять старые модные ошибки. Разбираем, какие привычки старят и как легко вернуть лёгкость и современность образу.

Читать полностью » Растушёвка седины помогает сохранить естественный цвет без резкой линии отрастания сегодня в 15:10
Серебро в тренде: растушёвка подчёркивает черты лица, а не возраст

Растушевка седины - тренд, позволяющий гармонично принять свой возраст. Узнайте, как правильно подобрать оттенок, ухаживать за волосами и избежать ошибок. Мягкие переходы и естественность - главный секрет.

Читать полностью » Растяжки можно сделать менее заметными с помощью масел, массажа и спорта — Анна Фёдорова сегодня в 14:59
Кожа рвётся молча: что происходит с телом, когда коллаген не успевает за изменениями

Почему появляются растяжки и как от них избавиться? Рассказываем о лучших способах ухода за кожей, эффективных кремах и салонных процедурах.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал о пользе хурмы для сердца и сосудов сегодня в 14:30
Хурма лечит, но не всех: врач рассказал, кому осенний фрукт может навредить

Почему осенью стоит включить хурму в рацион и как этот фрукт поддерживает сердце, сосуды и пищеварение? Советы гастроэнтеролога в материале.

Читать полностью » Сидячая работа замедляет обмен веществ и повышает риск сердечных заболеваний — Ванесса Принц сегодня в 13:59
8 часов на стуле — и минус 10 лет жизни: эксперт объяснила, как офисное бездействие убивает медленно, но верно

Сидячая работа разрушает здоровье, даже если вы занимаетесь спортом. Рассказываем, как простые привычки помогут защитить сердце, спину и сосуды.

Читать полностью » Диетолог Надежда Литвинова-Гразион объяснила, почему нельзя запивать еду сладкими напитками сегодня в 13:22
Каждый глоток после обеда бьёт по поджелудочной: диетологи рассказали, почему это опасно

Почему нельзя запивать еду соком или газировкой и как сладкие напитки влияют на желудок, поджелудочную железу и зубы? Советы врача-диетолога в материале.

Читать полностью » Долголетие обеспечивают правильное питание, физическая активность и отказ от вредных привычек — Оксана Драпкина сегодня в 12:59
30 минут в день против старости: терапевт объяснила, как простая привычка заменяет дорогие процедуры

Долгая жизнь — не случайность, а результат простых действий. Врач рассказала, какие привычки действительно продлевают молодость и здоровье.

Читать полностью » Аллерголог Владимир Болибок объяснил, чем холодовая аллергия отличается от переохлаждения сегодня в 12:16
Краснеет и чешется не от мороза: как отличить аллергию на холод от обморожения

Почему кожа краснеет и чешется при морозе, как отличить холодовую аллергию от обморожения и какие меры действительно помогают защититься от зимней реакции?

Читать полностью »

Новости
Технологии
Airbnb внедряет ИИ-агента Qwen3 от Alibaba Cloud вместо ChatGPT
Садоводство
Удаление мёртвого дерева предотвращает заражение сада и повышает безопасность участка
Культура и шоу-бизнес
Джим Керри может сыграть Фредди Крюгера в возможном продолжении — режиссёр Расселл
Спорт и фитнес
Планка для начинающих: советы по увеличению времени удержания позы
Питомцы
Частое облизывание мебели указывает на стресс или болезнь собаки
Еда
Технолог Алексей Смирнов предупредил: плавники морского окуня содержат ядовитые железы
ЮФО
С 26 октября в Крыму сняты ограничения на продажу топлива
Авто и мото
Chevrolet Cobalt 2025 дебютирует в Узбекистане с новым двигателем B12D2 L2B
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet