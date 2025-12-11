У вас в карте уже есть ответ: врачи смогут находить риск остеопороза в старых анализах крови

Обычный биохимический анализ крови может оказаться гораздо более информативным для здоровья костей, чем считалось ранее. Как сообщает URA. Ru со ссылкой на данные Университета Чунцина, китайские учёные выяснили, что уровень общей щелочной фосфатазы способен служить доступным маркёром раннего снижения минеральной плотности костной ткани — задолго до выраженных проявлений остеопороза.

Как проходило исследование

В масштабной работе участвовали 12 835 взрослых разных возрастов. Всем испытуемым провели стандартный биохимический анализ крови с измерением щелочной фосфатазы, а также двухэнергетическую рентгеновскую абсорбциометрию — метод, который считается "золотым стандартом" оценки плотности костей. По результатам обследования остеопороз был диагностирован примерно у одной десятой части участников.

Сопоставление лабораторных показателей и данных абсорбциометрии показало устойчивую связь: чем выше уровень фермента, тем выше вероятность снижения минеральной плотности костной ткани. Исследователи отмечают, что такой подход позволяет использовать рутинный анализ крови в качестве предварительного инструмента для выявления риска остеопороза, без необходимости сразу прибегать к более сложным методам диагностики.

Почему щелочная фосфатаза может стать маркёром

Учёные поясняют, что щелочная фосфатаза участвует в процессах минерализации костей и отражает активность остеобластов — клеток, отвечающих за формирование костной ткани. Повышение общего уровня фермента может указывать на нарушения в этих процессах, что делает показатель функциональным индикатором состояния костей.

Особенно надёжную ассоциацию между уровнем щелочной фосфатазы и снижением плотности костей исследователи наблюдали у женщин молодого и среднего возраста, а также у людей без выраженных метаболических заболеваний и патологий печени. Это подчеркивает важность индивидуального подхода к интерпретации данных анализа.

Роль анализа крови в профилактике остеопороза

Врачи, чьи комментарии приводятся вместе с результатами исследования, напоминают, что биохимический анализ крови способен выявлять не только ферменты, но и дефицит ключевых витаминов и микроэлементов, влияющих на метаболизм костной ткани. Недостаток нутриентов в рационе остаётся распространённой проблемой, поэтому регулярное отслеживание лабораторных показателей помогает своевременно направлять пациентов на дополнительную диагностику.

Для системы здравоохранения такой подход означает возможность раннего выявления остеопороза у значительного числа людей, особенно в группах скрытого риска. Это позволяет снижать будущую нагрузку на медучреждения и повышать эффективность профилактических программ.