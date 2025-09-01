Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Крем из творога и банана для завтрака
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Миллион японцев подтвердили: такой график питания защищает от хрупкости костей

Учёные: отказ от завтрака и курение усиливают риск остеопороза

Японские исследователи установили: привычка пропускать завтрак и есть поздно вечером напрямую связана с повышенным риском развития остеопороза - болезни, при которой кости становятся хрупкими и склонными к переломам.

Детали исследования

Результаты работы, опубликованные в Journal of the Endocrine Society (JES), основаны на данных почти 1 млн взрослых японцев.

Выяснилось:

  • отказ от завтрака,

  • поздние ужины,

  • в сочетании с курением, малоподвижным образом жизни и недосыпом

значительно увеличивают вероятность переломов и остеопороза.

Почему это происходит

  • Пропуск завтрака: организм лишается белка, кальция и витаминов, необходимых для костей. Нарушается запуск обменных процессов в начале дня.

  • Поздний ужин: сбивает циркадные ритмы, мешает нормальному усвоению питательных веществ.

  • В совокупности с другими вредными привычками это формирует серьёзный дисбаланс в обмене веществ.

Рекомендации специалистов

  • Завтрак должен быть обязательным: каша с молочными продуктами или яйца с овощами.

  • Ужинать лучше за 2-3 часа до сна.

  • Оптимальный выбор для вечернего приёма пищи: рыба, тушёные овощи, нежирное мясо.

Итог

Регулярное и сбалансированное питание — важный фактор профилактики остеопороза. Каждый приём пищи становится вкладом в здоровье костной системы.

