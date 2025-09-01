Миллион японцев подтвердили: такой график питания защищает от хрупкости костей

Японские исследователи установили: привычка пропускать завтрак и есть поздно вечером напрямую связана с повышенным риском развития остеопороза - болезни, при которой кости становятся хрупкими и склонными к переломам.

Детали исследования

Результаты работы, опубликованные в Journal of the Endocrine Society (JES), основаны на данных почти 1 млн взрослых японцев.

Выяснилось:

отказ от завтрака,

поздние ужины,

в сочетании с курением, малоподвижным образом жизни и недосыпом

значительно увеличивают вероятность переломов и остеопороза.

Почему это происходит

Пропуск завтрака : организм лишается белка, кальция и витаминов, необходимых для костей. Нарушается запуск обменных процессов в начале дня.

Поздний ужин : сбивает циркадные ритмы, мешает нормальному усвоению питательных веществ.

В совокупности с другими вредными привычками это формирует серьёзный дисбаланс в обмене веществ.

Рекомендации специалистов

Завтрак должен быть обязательным : каша с молочными продуктами или яйца с овощами.

Ужинать лучше за 2-3 часа до сна .

Оптимальный выбор для вечернего приёма пищи: рыба, тушёные овощи, нежирное мясо.

Итог

Регулярное и сбалансированное питание — важный фактор профилактики остеопороза. Каждый приём пищи становится вкладом в здоровье костной системы.