Миллион японцев подтвердили: такой график питания защищает от хрупкости костей
Японские исследователи установили: привычка пропускать завтрак и есть поздно вечером напрямую связана с повышенным риском развития остеопороза - болезни, при которой кости становятся хрупкими и склонными к переломам.
Детали исследования
Результаты работы, опубликованные в Journal of the Endocrine Society (JES), основаны на данных почти 1 млн взрослых японцев.
Выяснилось:
-
отказ от завтрака,
-
поздние ужины,
-
в сочетании с курением, малоподвижным образом жизни и недосыпом
значительно увеличивают вероятность переломов и остеопороза.
Почему это происходит
-
Пропуск завтрака: организм лишается белка, кальция и витаминов, необходимых для костей. Нарушается запуск обменных процессов в начале дня.
-
Поздний ужин: сбивает циркадные ритмы, мешает нормальному усвоению питательных веществ.
-
В совокупности с другими вредными привычками это формирует серьёзный дисбаланс в обмене веществ.
Рекомендации специалистов
-
Завтрак должен быть обязательным: каша с молочными продуктами или яйца с овощами.
-
Ужинать лучше за 2-3 часа до сна.
-
Оптимальный выбор для вечернего приёма пищи: рыба, тушёные овощи, нежирное мясо.
Итог
Регулярное и сбалансированное питание — важный фактор профилактики остеопороза. Каждый приём пищи становится вкладом в здоровье костной системы.
