Болезнь, которая крала медали: с чем пришлось столкнуться Евгении Медведевой в 18 лет

Каково это — в 18 лет иметь кости, словно у пожилого человека? Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, призналась: именно с этим ей пришлось столкнуться в юности.

"Кости как у 82-летней бабушки"

Фигуристка впервые открыто рассказала о тяжелом наследственном заболевании — остеопорозе. По словам Евгении, врачи сравнивали ее состояние с костями восьмидесятидвухлетней женщины.

"У меня было такое заболевание, как остеопороз, — мне кололи уколы, вылечили, заполнили пустоты в костях. Со мной все нормально, но при этом пострадали зубы. Кости были состояния 82-летней бабушки — так себе", — рассказала спортсменка в интервью Лауре Джугелии.

Несмотря на лечение, болезнь оставила последствия: в частности, зубы сильно пострадали. Чтобы вернуть улыбке прежний вид, фигуристке пришлось устанавливать виниры.

Причина частых травм

Медведева призналась, что особенно остро задумалась о проблемах со здоровьем после Олимпийских игр в Пхёнчхане. Слишком часто спортсменка сталкивалась с переломами — для фигуриста это критично. Чтобы разобраться в причинах, она отправилась в Германию на полное обследование. Именно там врачи помогли ей понять, что происходит с организмом.