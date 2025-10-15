ЯНАО на грани рекорда: облигационный заем на 27 миллиардов рублей — что это значит для региона

К 2027 году власти ЯНАО планируют поддержать бюджет региона облигационным займом на сумму 27 миллиардов рублей. Уже в 2025 году предельный объем выпускаемых ценных бумаг может достичь 18 миллиардов рублей, сообщает департамент финансов округа.

Постановление и изменения в планах

Губернатор Ямала подписал постановление, которое вносит изменения в региональный документ, устанавливающий предельный объем размещения государственных ценных бумаг на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов. В частности, ожидается, что облигационный заем в 2025 году может составить 18 миллиардов рублей, что значительно превышает первоначально утвержденные 9 миллиардов.

Облигационные займы и их размер

По данным властей, в 2025 году максимальные заимствования не должны превышать 26,4 миллиарда рублей, что также больше, чем ранее планировавшиеся 21 миллиард рублей. В 2027 году сумма займа может составить 27,4 миллиарда рублей, вместо первоначально установленных 22 миллиардов.

Необходимость заемных средств

Для выхода на рынок заемного финансирования власти округа планируют выбрать агента по размещению ценных бумаг. После этого будет подписан контракт с победителем тендера на оказание услуг по размещению государственных облигаций ЯНАО. Причиной принятия решения о заемных средствах называют охлаждение рынка в связи с санкциями и ожидаемый дефицит региональной казны, что приведет к росту долговых обязательств региона.