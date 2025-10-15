Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Рубль монетой
Рубль монетой
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Сибирский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 5:26

ЯНАО на грани рекорда: облигационный заем на 27 миллиардов рублей — что это значит для региона

В ЯНАО планируют поддержать бюджет облигационным займом на 27 миллиардов рублей к 2027 году

К 2027 году власти ЯНАО планируют поддержать бюджет региона облигационным займом на сумму 27 миллиардов рублей. Уже в 2025 году предельный объем выпускаемых ценных бумаг может достичь 18 миллиардов рублей, сообщает департамент финансов округа.

Постановление и изменения в планах

Губернатор Ямала подписал постановление, которое вносит изменения в региональный документ, устанавливающий предельный объем размещения государственных ценных бумаг на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов. В частности, ожидается, что облигационный заем в 2025 году может составить 18 миллиардов рублей, что значительно превышает первоначально утвержденные 9 миллиардов.

Облигационные займы и их размер

По данным властей, в 2025 году максимальные заимствования не должны превышать 26,4 миллиарда рублей, что также больше, чем ранее планировавшиеся 21 миллиард рублей. В 2027 году сумма займа может составить 27,4 миллиарда рублей, вместо первоначально установленных 22 миллиардов.

Необходимость заемных средств

Для выхода на рынок заемного финансирования власти округа планируют выбрать агента по размещению ценных бумаг. После этого будет подписан контракт с победителем тендера на оказание услуг по размещению государственных облигаций ЯНАО. Причиной принятия решения о заемных средствах называют охлаждение рынка в связи с санкциями и ожидаемый дефицит региональной казны, что приведет к росту долговых обязательств региона.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сургут вошёл в топ-10 городов России по уровню зарплат — 129,2 тыс. рублей в месяц вчера в 10:17
129 тысяч в месяц — и это не Москва: Сургут вошёл в топ городов с самыми высокими зарплатами

Сургут вошёл в десятку городов России с самыми высокими зарплатами. Средний доход жителей достиг 129 тысяч рублей, а в Ханты-Мансийске и Нижневартовске — более 100 тысяч.

Читать полностью » В Югре чаще всего диагностируют гипертонию, ишемическую болезнь сердца и бронхит — Пироговский университет вчера в 9:21
Сердце, лёгкие и нервы не выдерживают: с чем чаще всего болеют на Севере

Медики назвали болезни, которыми чаще всего страдают жители Югры. На Севере лидируют гипертония, болезни сердца и бронхиты, а зимой усиливаются депрессии из-за нехватки солнца.

Читать полностью » Жители Югры выбрали школы с лучшей атмосферой и педагогами — результаты опроса 2ГИС вчера в 8:26
Не баллы, а тепло: какие школы Югры выбрали родители и дети, а не рейтинги

Родители и ученики Югры выбрали лучшие школы в 2ГИС: в Нижневартовске и Сургуте лидируют учреждения для детей с ОВЗ, а в Ханты-Мансийске — школа № 5.

Читать полностью » В ЯНАО предприниматель привлечена к ответственности за торговлю водой без цифровой маркировки вчера в 7:26
Продала воду — получила суд: за что предпринимателю из Нового Уренгоя запретили торговать

Суд в Новом Уренгое обязал предпринимателя прекратить продажу упакованной воды без проверки кодов маркировки и опубликовать решение для информирования покупателей.

Читать полностью » В Тюмени объявлен набор женщин с медобразованием на службу по контракту — Минобороны вчера в 6:26
Белый халат — в камуфляж: кто из тюменок может попасть под контракт с Минобороны

Жительницы Тюменской области с медицинским образованием и опытом работы смогут заключить контракт с Минобороны и получить до 3,4 миллиона рублей единовременных выплат.

Читать полностью » В Тюменской области зафиксирован рост просрочек по ипотечным кредитам — 0,61% в 2025 году вчера в 5:46
321 миллиард и растущие просрочки: как меняется ипотечная карта Тюменской области

В Тюменской области доля просрочек по ипотеке выросла с 0,37% до 0,61%, но регион вошёл в топ-5 России по досрочному погашению кредитов.

Читать полностью » В Тюменской области дважды проиндексировали пенсии: рост составил 9,5% вчера в 4:46
Пенсия выросла, но не у всех: сколько теперь получают тюменцы после двойной индексации

В 2025 году пенсии в Тюменской области выросли дважды — на 9,5% в общей сложности. Минимальная выплата теперь 15 250 рублей, а максимальная превышает 70 тысяч.

Читать полностью » В Тюмени кондукторам автобусов предоставят 50% скидку на оплату детского сада вчера в 3:36
Садик за полцены: в Тюмени поддержали тех, кто возит нас каждый день

В Тюмени кондукторам автобусов установили 50% скидку на оплату детского сада. Льгота действует с конца сентября и оформляется по заявлению в учреждении.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Регулярные приседания помогают развить силу, выносливость и улучшить осанку — Тайлер Рид
УрФО
В Тюмени зарплаты бьюти-специалистов увеличились на 29% — мастера зарабатывают 100 тысяч рублей
Технологии
Новая система "горячих патчей" от Microsoft минимизирует простои при установке обновлений
Спорт и фитнес
Сайклинг снижает стресс и улучшает выносливость — тренеры назвали ключевые преимущества
Авто и мото
Гендиректор Renault Франсуа Прово сообщил о планах запустить дешевый Twingo EV в 2026 году
Авто и мото
Суд в Нью-Джерси рассмотрит иск к Volvo из-за травмы от бесконтактного открытия багажника
ПФО
В Оренбургской области жители жалуются на отсутствие отопления — губернатор поручил меры
Дом
Советы по организации пространства и быта для семей, живущих с родителями
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet